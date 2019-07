Cada vez más carne importada en los hogares uruguayos: qué cortes se consumen

La creciente importación de carne vacuna, a valores que están por debajo de los que existen en el abasto a los carniceros con carnes de producción local, ha permitido que los precios al consumidor no aumenten más –en lo que va del año crecieron un 17%– y las ventas no hayan disminuido tanto.

Con base en datos proporcionados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), durante todo 2018 el abasto al mercado interno totalizó 139.927 toneladas de carne vacuna. En un escenario de consumo relativamente estabilizado, este año la importación, con base en ese caso en datos aduaneros, ya alcanzó a casi 13.000 toneladas, bastante más que las algo más de 8.000 toneladas que se habían importado a esta altura de 2018.

Actualmente la demanda externa por carne uruguaya es creciente en volumen, sobre todo desde China, pero además Uruguay está cotizando cada vez mejor lo que embarca.

En lo que va de 2019 el mercado chino captó el 62% –un 33,4% más que en igual lapso de 2018– de la carne vacuna exportada.

Uruguay logró este año un crecimiento del 6,6% en las exportaciones de la proteína bovina y en la última semana alcanzó un precio promedio FOB de US$ 4.044 por tonelada, muy por encima de los US$ 3.579 que hubo como promedio en 2018.

Dado eso, las firmas habilitadas para comercializar el producto priorizan la exportación y es en ese marco que la importación se ha transformado en una herramienta de creciente impacto para el abasto.

Germán Möller, presidente de la Asociación Nacional de Carniceros, destacó a El Observador que en su caso incrementó las compras a una firma distribuidora que importa carnes, principalmente desde Brasil, pero también desde Paraguay.

Según datos aduaneros, Brasil es el país de origen principal de las carnes vacunas importadas por Uruguay, con el 87,4% del total, seguido por Paraguay con el 7,3%.

En la importación accionan firmas que se dedican exclusivamente a esa actividad y frigoríficos locales que faenan e industrializan localmente, pero también importan carne procesada, con diverso grado de valor agregado.

En lo que va de 2019 Santa Clara SRL, con el 27,5% del total, es la principal importadora de carne vacuna. Completan el podio Maufe SRL con el 11,8% y Rey Toro SA con el 9,5%.

Möller dijo que lo que más se trae es paleta y nalga deshuesada, que son los cortes localmente más demandados, sin tener en cuenta a los que desde hace mucho tiempo lideran la preferencia: la carne picada, dada su versatilidad, y el asado, por un tema básicamente cultural.

También se importa nalga, peceto, bola de lomo y cuadril.

Llegan, por lo tanto, cortes del delantero, en los que se aprecia en promedio precios un 20% más bajos para el carnicero que los que están pasando los frigoríficos locales, pero también del trasero, con diferencias de precios algo menores.

El principal segmento de importación es trozos de cuartos traseros bovinos deshuesados, frescos o refrigerados, explicando el 61,6% del total. Le siguen trozos de cuartos delanteros bovinos deshuesados, frescos o refrigerados, con el 25,8%. En tercer lugar aparecen los recortes (trimmings) deshuesados y congelados con el 6,2%. El resto de los productos tienen una incidencia menor al 4%.

Hace algunos días, cuando se brindó una conferencia en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para analizar el precio de la carne en el mercado interno, el ministro Enzo Benech afirmó que “la importación está abierta”, que “está creciendo” y que “es un mecanismo de regulación”.

Expresó, además, que no le extraña que Uruguay venda su carne más cara (señaló como motivos el excelente estatus sanitario del país, su trazabilidad y la capacidad industrial) y que se importe carne que valga menos, subrayando que esa carne que ingresa es de muy buena calidad y cumple con todos los requisitos.

La calidad “es buena”

Respecto a la calidad de la mercadería importada, comparada con la de producción local “es buena, no hay inconvenientes con eso”, afirmó Möller.

Dijo, además, que la similitud de lo que ingresa con lo que se produce localmente es tal que el consumidor, salvo que sea muy entendido en el tema o se le informe, no se da cuenta si lo que lleva es carne uruguaya o importada. En eso incide, básicamente, que los proveedores externos son confiables y que los sistemas productivos en el sur de Brasil y en Paraguay son también similares a los que existen en Uruguay.

Por otro lado, el origen de la carne no altera su uso en el destino final, la gente da lugar a las mismas elaboraciones en el hogar haya comprado carne nacional o importada.

La única dificultad que puede surgir radica en que, debido a las tramitaciones que deben realizarse considerando que la carne procede del exterior, a veces hay algún corte que puede discontinuarse por algunos días, lo que no sucede con la oferta que brindan los frigoríficos de actividad local.

Otra realidad apreciada en las carnicerías locales establece que en tanto la demanda de cortes de carne vacuna desciende cuando el precio aumenta, se incrementa la demanda de otras carnes, especialmente la aviar y la de cerdo, con un consumo de carne ovina que sigue siendo marginal, según explicó Hebert Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, en una entrevista que le realizó El Observador.

¿Por qué la carne está más barata en Brasil?

Una realidad a tener en cuenta, a la hora de explicar por qué la carne que ingresa desde Brasil tiene un precio menor, es que el novillo gordo en Río Grande do Sul cerró la última semana con una cotización de US$ 2,65 por kilo carcasa, mientras que en Paraguay se paga a US$ 2,60. En el caso de Uruguay el precio del novillo especial tiene como eje los US$ 4 por kilo. Incluso en Argentina el precio es menor al que hay en Uruguay: US$ 2,83 por kilo.

A la vez, corresponde considerar que a diferencia de lo que sucede con Uruguay, que tiene prácticamente todos los mercados del mundo disponibles, Brasil afronta restricciones de acceso a varios destinos, con un acceso muy limitado a Rusia (la mayoría de las plantas están embargadas), y algo similar sucede con China.

En ese marco, en los últimos meses los paraguayos se han estado quejando por la fuerte competencia de Brasil para el acceso al mercado chileno, tradicional destino para los exportadores paraguayos.

Rumbo a otro año con récord de importaciones

Este año, al inicio de julio, las importaciones de carnes vacunas alcanzaron las 12.980 toneladas (peso neto), por US$ 49,6 millones (valor CIF).

En 2018, considerando lo sucedido en los siete primeros meses, se importaron 8.320 toneladas por US$ 33,1 millones.

En el año en curso las importaciones mensuales crecieron constantemente de enero a mayo, cuando alcanzaron el máximo, descendiendo levemente en junio, pero dado lo ocurrido en lo que va de julio se estima que en el séptimo mes de 2019 se establecerá un nuevo máximo para el año.

En 2018 se alcanzó el récord histórico de importación de 15.432 toneladas de carne vacuna por US$ 59 millones (en todo el año), con un crecimiento en volumen por más del doble que las 6.430 toneladas que se habían comprado en 2017. Las importaciones vienen creciendo desde fines de la década pasada.

Los datos acumulados en lo que va de poco más de medio año de 2019 establecen que este año se obtendrá un nuevo récord y con un crecimiento relevante.