Exportaciones uruguayas de carnes: cada vez más chinadependientes

La participación de China en los negocios de exportación emprendidos por la agroindustria cárnica nacional, una de las tres fuentes que generan el mayor volumen de divisas para el país junto con las agroindustrias forestal y agrícola, es cada vez más relevante.

Eso, incluso, puede potenciarse a corto plazo, considerando que la necesidad china de importar proteína cárnica crecerá como consecuencia de la expansión del brote interno de fiebre porcina africana.

Dicha enfermedad ha generado una reducción notable en la oferta doméstica de carne porcina, la más consumida por la población del gigante asiático (se informó que dada la decisión de sacrificio masivo en ciertas zonas el rodeo puede caer de 360 millones a menos de 200 millones de cabezas porcinas), ambientando la decisión de una mayor apuesta a otras carnes, entre ellas la vacuna, de la cual China es un fuerte importador y Uruguay uno de sus principales proveedores.

Considerando datos aportados a El Observador por técnicos del Instituto Nacional de la Carne (NAC), en el primer cuatrimestre de 2019 y en comparación con el mismo período de 2018 China elevó su participación en el total de divisas generadas por las colocaciones uruguayas de carnes de bovinos de 46% a 59% y en el caso de las ovinas avanzó todavía más, de 26% a 45%.

Considerando todos los rubros, del 1° de enero al 27 de abril de este año Uruguay obtuvo por sus exportaciones cárnicas (180.267 toneladas peso embarque) US$ 632,5 millones, con una caída de 8,6% respecto a lo que logró en igual lapso del año pasado, alcanzando un precio promedio de US$ 3.509 por tonelada, inferior al registro del cuatrimestre inicial de 2018 que fue US$ 3.673. También cayó el volumen exportado, dado que en ese período de 2018 se llevaban 188.343 toneladas.

China, considerando todas las exportaciones cárnicas uruguayas y medido en dólares, es responsable del 52% de lo generado, seguido ese mercado por el Nafta con el 17% y la Unión Europea con el 16%.

En ese marco, el mercado china exhibe un crecimiento interanual del 13,1%, a la vez que el Nafta crece un 16% y la Unión Europea baja su participación un 19,6%.

Participación del mercado chino en la generación de divisas obtenidas por Uruguay en 2019 por sus exportaciones de carnes creció 12,8% en las de bovinos y 64,8% en las de ovinos

En el total de las divisas logradas al momento en 2019, las carnes vacunas explican el 82%. En ese subrubro, China demandó 86.243 toneladas peso carcasa con un crecimiento en la participación como generador de divisas de 12,8%, a la vez que el Nafta creció un 6,1% y la Unión Europea bajó un 18,5%.

En el caso de las carnes ovinas, China demandó 2.201 toneladas peso carcasa aumentando su participación en los negocios, medido en dólares, un 64,8%, a la vez que hay un incremento del 17,1% en el caso de la Unión Europea y una caída del 45,4% en el caso del Mercosur.

Cambios en la valorización de las carnes exportadas

Finalmente, considerando todos los mercados y el período transcurrido en este año, Uruguay ha logrado valorizar más su carne vacuna, mejorando 1,8% el precio promedio por tonelada, alcanzando los US$ 3.569; en el caso de las carnes ovinas sucede lo contrario, hay una caída de 7,6% hasta US$ 4.187 por tonelada.

