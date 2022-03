Caja de Profesionales: gobierno descartó aporte de $ 4.000 para quienes no ejerzan

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Comisión Directiva de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) descartaron la medida que estaba sobre la mesa para atender la situación financiera del organismo de pedirle a los profesionales que no ejercen un aporte anual de unos $ 4 mil para contribuir a equilibrar los números rojos y evitar la quiebra.

Este martes, se reunieron autoridades del MTSS y de la Cjppu para tratar los temas vinculados al déficit del organismo y evaluar en conjunto las medidas que la caja presentó a finales de febrero a la cartera. Para algunas de esas iniciativas se requieren un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Parlamento.

Entre estas medidas urgentes que apuntan a atender la crisis financiera del organismo, se destacaba una que generó polémica y revuelo dentro de las comunidad de los egresados universitarios: pedirle a los profesionales que no ejercen un aporte obligatorio anual. Además, se pretende que esos profesionales (que hoy no aportan a la caja) declaren el no ejercicio cada dos años. Hoy ese trámite se puede realizar por única vez.

Este martes, esa medida manejada por la nueva directiva de la Cjppu fue descarta, según informó la Lista 35, que tiene como representante en el Directorio de la Caja de Profesionales a Blauco Rodríguez.

Desde la @CambioTotal35, comunicamos que en el día de hoy, nuestro representante @RodriguezBlauco participó en la reunión en el @MTSSuy. En la misma se decidió que la posible medida de cobrar por concepto de declaración de no ejercicio queda sin efecto. #cambiototal #tranparencia pic.twitter.com/rlOMcGZTeS — Lista 35 (@CambioTotal35) March 29, 2022

El déficit de la Caja de Profesionales para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista, el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

Polémica y manifestación

Tras la publicación de las medidas propuestas por la nueva directiva de la Cjppu para bajar el déficit del organismo, un grupo de afiliados realizó una petición al Parlamento uruguayo para que se analicen “de forma racional y seria” las mismas. A su vez, solicitaron una auditoría externa de 10 años para atrás sobre la gestión de esa caja paraestatal.

En una petición realizada a través del sitio web Change.org y que tiene hasta el momento unas 11.957 firmas, los profesionales manifestaron su “disgusto, malestar y desacuerdo” con las medidas propuestas por la nueva Directiva de la Cjppu. En ese sentido, solicitaron “a todos los parlamentarios uruguayos” que aborden el tema como “urgente” y analicen las medidas “de forma racional y seria”.

“Creemos que estas medidas no solo agravan el malestar de algunos profesionales y su labor, sino que contribuyen además a un desincentivo del autoempleo, dado que encarecen más los costos del servicio”, sostiene el documento.

Camilo dos Santos

En la misma línea, un grupo de profesionales universitarios prevén manifestarse mañana miércoles 30 de marzo en contra de las medidas propuestas por la Cjppu. Varios profesionales crearon un grupo de Facebook llamado Marcha por los profesionales y sus derechos que ya tiene 6.800 miembros desde su creación hace un mes.

“Nos agrupamos para marchar y reclamar ante la Caja Profesional por las medidas a implementar a causa de la pésima gestión y su inoperancia, reclamamos rebaja de sueldos ya de los cargos gerenciales”, escriben en la información del grupo.

A través del grupo, los profesionales se organizaron para concentrarse este miércoles 30 de marzo a las 15.30 horas frente al MTSS, instancia donde procuran ser escuchados por el ministro de Trabajo Pablo Mieres.