Caja Profesional: Grupo de afiliados pidió intervención del Parlamento

Tras la publicación de las medidas propuestas por la nueva directiva de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) para bajar el déficit del organismo, un grupo de afiliados realizó una petición al Parlamento uruguayo para que se analicen “de forma racional y seria” las mismas. A su vez, solicitaron una auditoría externa de 10 años para atrás en el ente.

El déficit de la Caja de Profesionales para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista, el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

Para activar varias de las medidas que promueve el nuevo Directorio de la Caja de Profesionales para equilibrar sus números y evitar la quiebra, se deberá aprobar una ley en el Parlamento.

En una petición realizada a través del sitio web Change.org y que tiene hasta el momento unas 3.592 firmas, los profesionales manifestaron su “disgusto, malestar y desacuerdo” con las medidas propuestas por la nueva Directiva de la Cjppu. En ese sentido, solicitaron “a todos los parlamentarios uruguayos” que aborden el tema como “urgente” y analicen las medidas “de forma racional y seria”.

“Creemos que estas medidas no solo agravan el malestar de algunos profesionales y su labor, sino que contribuyen además a un desincentivo del autoempleo, dado que encarecen más los costos del servicio”, sostiene el documento.

Camilo dos Santos

Las críticas a las medidas

Una de las medidas propuestas es que los pasivos puedan aportar a la caja. Para los firmantes, esta medida es “incoherente” ya que un pasivo “en su estado de activo aportó para su retiro y tranquilidad como en todo sistema jubilatorio, para cubrir el momento de más debilidad por vejez”.

Otra de las medidas criticadas es la del ajuste de los básicos jubilatorios que pasarían de 16,5% a 18% ya que los firmantes entienden que los aportes que se realizan actualmente “ya son elevados”. “Esto a su vez, por transitiva, encarece los servicios y no redunda en ningún beneficio para el contribuyente, ya que por un lado se le está pidiendo que aporte más y por otro se le crea un impuesto que va a reducir su jubilación. Perdemos por donde se vea”, agrega la misiva.

Respecto a la medida del aporte obligatorio anual de aquellos profesionales que no ejercen, equivalente al 10% del ficto de la categoría 1 ($ 4.279), los firmantes entienden que es una medida injusta. “La caja profesional debe solventarse con sus propios aportes y no es justo que terceros que están cumpliendo con las obligaciones en sus correspondientes cajas, por las que nos jubilaremos, debamos contribuir con importe alguno”, argumentaron.

En lo que refiere a la posibilidad de incrementar el valor de los timbres profesionales, en la misiva se expresa que, por ejemplo, en el ámbito judicial, esto “encarecería aún más ejercer la judicatura” ya que “cada escrito que se presenta tiene un costo aproximado de $ 3 mil y cada escrito es tributo, por ende si los aumentaran el resultado será un encarecimiento mayor de la justicia”.

Según los profesionales que elevaron esta misiva, es necesario que “se busquen otras opciones o que la caja sea absorbida por el Banco de Previsión Social (BPS)”. “Creemos que primero hay que ordenar la casa y un buen inicio, dando señales claras, sería rever los sueldos de la Cjppu, donde muchas veces se da la paradoja de sueldos superiores a profesionales recién egresados y otros que buscan permanentemente clientela, que se van a ver afectados con dichas propuestas”, expresan.

Camilo dos Santos

Se suman las molestias

Un grupo de más de 5.000 profesionales universitarios prevén manifestarse en las próximas semanas en contra de las medidas propuestas por la nueva directiva de la Cjppu para bajar el déficit del organismo.

Varios profesionales crearon un grupo de Facebook llamado Marcha a la Caja Profesional que ya tiene 5.199 miembros desde su creación hace dos semanas.

“Nos agrupamos para marchar y reclamar ante la Caja Profesional por las medidas a implementar a causa de la pésima gestión y su inoperancia, reclamamos rebaja de sueldos ya de los cargos gerenciales”, escriben en la información del grupo.

Los profesionales del grupo de Facebook ya han mantenido reuniones vía Zoom y se encuentran en este momento definiendo quién será el o la vocero/a del grupo ante la prensa, por lo que no han querido hacer más declaraciones.