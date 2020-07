Calamaro: "Queen es una banda para público que odia el rock"

Todo comenzó con un tuit. El músico argentino Andrés Calamaro escribió sobre el concierto Live Aid de 1985 y disparó la polémica.

Live Aid ...



Seguimos pagando por esos veinte minutos buenos de Queen — ... (@bradpittbull666) July 13, 2020

Inmediatamente algunos de sus seguidores lo cuestionaron y la discusión ya lleva 24 horas. Ante la consulta de un usuario, aseguró que el grupo inglés es "el más inflado de la historia", consciente de que esa frase haría que le llovieran las críticas. Sin embargo también cosechó aplausos entre sus seguidores, que tienen la misma impresión sobre los ingleses.

Queen es el grupo mas inflado de la historia ... https://t.co/oJ9TrRoEoi — ... (@bradpittbull666) July 13, 2020

Después de varios cuestionamientos el cantante advirtió que "para no ofender a nadie" diría que la banda es "de las 100 mejores de Inglaterra", y que quizás sean valorados entre quienes no consumen ni blues ni rock.

En el podio de los artistas británicos Calamaro enumeró a Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive Attack, David Bowie, Fripp, Mick Ronson, Lydon, Big Audio, King Krule, Genesis, The Beatles, The Clash, Van the Man, Movida Bristol, Onassis, Morrisey , Costello, Black Sabbath, Iron Maiden, entre otros.

Las consultas siguieron y Calamaro continuó enumerando bandas inglesas a las que considera mejores que Queen.

Depeche Mode

PIL

Deep Purple

The Smiths

Massive Attack

Flying Lotus

Brian Eno

Sex Pistols

The Animals

The Who

HUMBLE PIE !!!! https://t.co/ya5fGjmDAf — ... (@bradpittbull666) July 13, 2020

Incluso aseguró que existen bandas en Argentina que son más importantes que la legendaria banda británica, y mencionó a Sui Generis, Polifemo, Almafuerte, Anibal Troilo, Roberto Goyeneche, Hermetika, Pescado Rabioso, Mercedes Sosa, entre otros.

Hay bandas con tres discos buenos que son mucho mas importantes ... Algunas en Argentina — ... (@bradpittbull666) July 13, 2020

Y después, también cuestionó a Red Hot Chili Peppers y los catalogó de "banda horrible". A la vez, se autoevaluó y consideró que tiene cosas "muy buenas"

RHCP me caen genial pero son una banda horrible — ... (@bradpittbull666) July 14, 2020