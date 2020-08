Calloia declaró ante la Justicia por préstamos del BROU a Fripur

Fernando Calloira y Jorge Perazzo, expresidente y exdirector del Banco República (BROU), declararon en la tarde de este lunes ante la Justicia de Crimen Organizado en la causa que investiga los préstamos millonarios otorgados a Fripur –la empresa pesquera que se fundió en 2015– cuando la compañía tenía una deficiente calificación de deuda.

Según informó El País y confirmó El Observador con fuentes judiciales, los exjerarcas comparecieron a pedido del fiscal Luis Pacheco, quien está a cargo de la indagatoria desde que el abogado Gustavo Salle denunció la situación en 2016.

Los exjerarcas dieron sus explicaciones sobre los mecanismos de crédito y los informes que se requieren, indicaron las fuentes. Entre las pericias reunidas por Pacheco en esta indagatoria, un documento – elaborado por una contadora de la Secretaría Nacional Antilavado y otra del Instituto Técnico Forense– señala que el banco continuó otorgando dinero a Fripur a pesar de haber resuelto en primer término no concederle créditos. Esa resolución se fundaba en la precaria situación económica que atravesaba la firma.

Asimismo, ese informe también indica que algunos de los créditos brindados por entonces tenían una tasa de interés inferior a la que correspondía en función del nivel de riesgo con el que contaba la compañía, y que el banco desembolsó dinero sin que se haya completado la constitución de garantías.

El dueño de la compañía pesquera, Alberto Fernández, ya fue procesado en otra causa en diciembre del año pasado, por ofrecer garantías tanto al BROU como al BPS por US$ 10,3 millones sin tener luego la mercancía para ejecutarla. En abril de este año la Justicia le dio beneficio de la prisión domiciliaria al empresario, debido a su alta edad y estado de salud, que lo hacían vulnerable a contraer covid-19.

Para este jueves, Pacheco citó a declarar a otros dos exintegrantes del directorio del BROU, Danilo Vázquez y el actual subsecretario de Economía y exdirector blanco del organismo, Alejandro Irastorza.

Los exjerarcas responderán preguntas del fiscal que procurarán dilucidar si hubo responsabilidad penal préstamos a la pesquera. Para ello, para demostrar la existencia de delitos contra la administración pública –como fraude, abuso de funciones, peculado, cohecho, conjunción de interés público con el privado–, el fiscal deberá probar que hubo dolo, es decir: intención de infringir un daño contra el Estado.

Fripur estaba en crisis desde el año 2007 tras una merma del entorno del 35% en las exportaciones. A pesar de eso, la empresa continuó siendo asistida por el BROU hasta que en julio de 2015 presentó concurso de acreedores y un mes después dejó de funcionar. En su planta trabajaban 960 personas.

Un estudio a cargo de Rueda Abadi Pereira, síndico designado por la Justicia, señaló que la empresa entre 2008 y 2014 tuvo un “exponencial aumento” de su pasivo, que pasó de US$ 23 millones a US$ 73,5 millones, al tiempo que su patrimonio pasó de US$ 67 millones a US$ 28 millones.

Calloia ya fue condenado en segunda instancia en mayo de 2019 a solicitud de este mismo fiscal, por la participación que tuvo en el aval otorgado a la empresa Cosmo para que se presentara en el remate de los aviones de Pluna.