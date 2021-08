Cándido: “Quiero disfrutar un partido con el Parque lleno, eso nos va a terminar de hacer un equipo fuerte”

De Liverpool a Nacional, la primera convocatoria celeste, mudarse al interior y prepararse para ser padre. El 2021 ha sido un año de cambios para Camilo Cándido, el lateral tricolor que fue convocado a la selección para la Copa América.

Desde Florida, a donde se mudó para estar “más tranquilo” junto a su pareja, con quien lleva adelante los primeros meses de embarazo, charló con Referí sobre cómo han sido estos primeros meses de una temporada que sin dudas marcará su carrera.

¿Cómo está viviendo la definición del Apertura, estando tres puntos atrás del líder Plaza Colonia?

Vamos partido a partido y siempre nos enfocamos en los que hacemos nosotros. Sabemos que Plaza viene arriba pero estamos esperando a que tenga un traspié para poder llegar a la cima. Siempre es lindo estar arriba y pelear, algo que nosotros como equipo grande tenemos que hacer, pelear todos los campeonatos.

¿Ya está totalmente adaptado a Nacional y sus compañeros?

Ahora, obviamente, la confianza ya ha subido, todos mis compañeros y el cuerpo técnico me la han dado y la verdad es que estoy feliz donde estoy, disfrutando mucho y siempre con los pies sobre la tierra de que hay que tratar de poner nuestro granito de arena para colaborar con el grupo y la institución.

Diego Battiste

Cándido festeja con D'Alessandro

¿En qué posición se siente mejor? En el clásico del Apertura tuvo buenos minutos cuando pasó de volante y marcó su gol, pero en el siguiente clásico no pudo repetir esa actuación.

No… Capaz que se vio que no me sentí cómodo. Obviamente que yo donde me ponga el director técnico yo voy a jugar. Pero siempre digo que me siento cómodo arrancando de atrás, me afiancé de lateral y me gusta hacerlo de ahí, ir al ataque. Por eso muchas veces trato de estar pisando el área porque me gusta llegar. En ese clásico cuando hice el gol fueron 15 o 20 minutos que Alejandro (Cappuccio) me pasó de volante y, yo siempre digo, que cuando está para uno, está para uno. Porque justo había pasado todo lo del avión y la llegada al hotel de madrugada, entonces creo que fue todo eso. Con mis compañeros tuvimos que sacar la rebeldía que sacamos en ese partido para que me pasen esas cosas a mí y también a Brian (Ocampo) que le sucedió lo mismo. Estaba muy cerrado ese clásico y por suerte lo pudimos abrir justo nosotros.

Staff Images / Conmebol

Camilo Cándido

Volviendo a la pregunta, me gustar arrancar de más atrás, me siento más afianzado arrancando de lateral. Nunca van a ser partidos iguales. Y más los clásicos que son partidos duros, cerrados. Capaz que Alejandro pensó en ponerme de volante para que yo también trate de llegar al fondo y siga al lateral de ellos, pero la verdad que todos los clásicos son diferentes porque se juegan con otra sintonía.

¿Cómo fue el viaje de Brasil para llegar al clásico del Apertura? ¿Durmieron algo en el avión?

La verdad que si dormimos, habrán sido tres o cuatro horas en la avioneta, digamos. Pero salimos del hotel de noche, llegamos de madrugada a las 5 de la mañana, después nos levantamos a las 10 para estar con el grupo... Fue una locura. Pero con la adrenalina de querer jugar y de estar con el grupo, obviamente sentíamos la tristeza de haber quedado afuera con la selección, y tuvimos que cambiar el chip rápido porque era un clásico, no era un partido más del campeonato. Era el primer clásico y en el Parque Central, y nos teníamos que quedar con ese partido.

Diego Battiste

El momento del gol a Peñarol

Y el primer clásico de su carrera…

Sí, obviamente, ni que hablar. Mi primer clásico con Nacional. Nos jugábamos muchas cosas, en mi caso por ser el primero. Llegar y la confianza que nos dio Alejandro de ponernos a los tres de titular, capaz que si fuese otro nos hubiera dejado en el banco. Fue una locura y salió muy bien. La verdad que si lo pido, lo pido así. Porque fue algo hermoso y más hacer el segundo gol ahí. No tiene una explicación porque hay que vivirlo. Fue algo muy lindo.

Pasando raya de los tres clásicos que marcaron el mes de julio, ¿qué evaluación hace?

La evaluación creo que se hace cuando termina cada campeonato. Ahora estamos pensando en el Apertura, vamos fin de semana a fin de semana. Y si a Plaza no le toca caer, tenemos que tratar de hacer el mejor papel en los partidos que quedan y tratar de sacar todos los puntos para estar tranquilos de que hicimos lo que pudimos. Todo equipo quiere salir campeón y la historia de Nacional así lo manda por ser el equipo grande que es.

Diego Battiste

El momento del gol a Peñarol

¿Qué le dejó la experiencia de la selección y la Copa América?

Muchísimas cosas, muchos aprendizajes. De estar con muchos jugadores de elite que en cada entrenamiento los observás, los mirás en cada detalle. Me llevo muchas charlas… Fue un orgullo haber estado en esa Copa América por más que no nos haya ido muy bien y que no haya tenido minutos, pero la verdad que lo disfruté a full y siempre traté de sumar desde dónde estaba.

¿Cómo es entrenar a la par de jugadores que están en la elite? Jugando en Uruguay, ¿en esas prácticas se pone a prueba para ver si puede estar a ese nivel?

La selección es lo máximo. Desde chiquito todo jugador quiere llegar y estar ahí. Obviamente te pone en el nivel en el que está cada compañero que tenés en la selección y tenés que estar en el mismo nivel, no podés aflojar ni una práctica. Desde mi lugar traté de observar, de aprender y de escucharlos, obviamente.

AUF @Uruguay

Cándido y Torres, compañeros y rivales

Y ahora, ¿a la espera de las nuevas convocatorias para Eliminatorias?

La ilusión siempre está. Para demostrar que uno tiene que estar en la selección tiene que hacer las cosas bien en su club y tener los pies en la tierra. Hacer las cosas bien tanto en lo personal como en el equipo, realmente siempre se mira todo. Y todo jugador tiene la ilusión. Si me toca estar, lo disfrutaré una vez más. Y si no, seguiré trabajando para tener la ilusión intacta como todo jugador.

Volviendo a Nacional, ¿qué jugadores del plantel lo han sorprendido?

Hay muchos jugadores de gran valor. Ni que hablar Bergessio, con la edad que tiene y lo vigente que está con los goles, demostrando que quiere estar en todos los partidos. Después, D’Alessandro, otro jugador de experiencia que siempre trata de sumar. Son jugadores que suman mucho al equipo y que siempre tienen esas ganas de entrenar, siempre llevando el barco para donde tiene que ir, que creo que es lo que más se resalta en el equipo. Y después hay grandes valores de Nacional, como Brian Ocampo. Hay muy buena cantera que va a dar que hablar y Brian lo está demostrando.

Diego Battiste

Cándido, Bergessio y Cantera

¿En las prácticas hay mucha competitividad entre ustedes, grupos que se desafían en los trabajos?

Las bromas siempre están en el ambiente del fútbol. Y está esa competencia sana que creo que en todos los equipos tienen que estar, para que uno se ponga un piso de que siempre tiene que tratar de entrenar al máximo para poder estar entre los convocados. Pero es una competencia sana y linda de vivirla.

¿En su vida diaria notó el cambio al estar en Nacional? ¿Se sigue notando eso en la calle?

Sí, la verdad que sí. Los hinchas de Nacional me reconocen y trato siempre de disfrutarlo, y de brindarles la atención que le tengo que dar a cada persona y a cada hincha. Trato de llevarlo de la mejor manera.

AUF @Uruguay

Cándido en el Complejo Celeste

¿Y está expectante porque parece que se acerca la vuelta de los hinchas a las canchas?

La verdad es que estoy ansioso. Quiero tener un partido con el Parque lleno, quiero disfrutarlo. Sé que cuando la gente está, empuja y ayuda. Y creo que eso nos va a terminar de hacer un equipo fuerte como lo somos. Estoy deseando que la gente pueda ir a la cancha.

Como futbolista, ¿cómo ha visto este llamado para que se animen a expresarse y manifestar si pasan por un mal momento, luego de los casos que han sacudido al fútbol uruguayo este año?

Tuve hace poquito un caso muy cercano, el de Williams Martínez, el hermano de Edgar, que jugamos juntos (en Rampla Juniors). Y lo que pasó es una lástima. Creo que hay que atacar por ese lado a los jugadores y a cualquier persona. Hay que prestar atención y saber escuchar. Son cosas que pasan, pero tenemos que decir basta. Tenemos que estar cerca de las personas que nos necesitan para que puedan salir de esa situación. Eso va en parte en el grupo que podés tener en cada equipo, si vos tenés un grupo en el que todos sienten confianza, sea de 30 jugadores o con un jugador, es bueno que cualquiera venga y te hable. También los psicólogos dentro del deporte ayudan mucho. Los jugadores de fútbol a veces con esos temas somos tercos, pero tenemos que empezar a ver las cosas de forma diferente y escuchar.

@Uruguay

Cándido y el Colo Ramírez en la selección

Cambiando de tema, luego de saber que va a ser padre, ¿cómo está viviendo estas primeras semanas?

Estoy disfrutando cada día. Recién vamos tres meses y esperando a cuando empiecen a sentirse cosas en la panza. Estamos disfrutando junto a mi señora, como tiene que ser, con un embarazo tranquilo.

¿Se está preparando para el nacimiento y la crianza?

Sí. Mi señora lee mucho del tema y cada cosa que lee, sea para mí o para ella, siempre me lo comenta. Y estamos en eso, informándonos. Soy honesto, más ella que yo, pero los dos estamos ansiosos porque avance y para que llegue febrero, que es el mes en el que va a nacer.