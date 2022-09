"Cara distinta" e "interesante": así ve Leo Ramos a un Peñarol que no se recupera

La clasificación de Peñarol a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay con una actuación sobresaliente de Thiago Cardozo en los penales contra Boston River le salvó el miércoles la fiesta de cumpleaños que los hinchas aurinegros montaron una fría noche de primavera en el Campeón del Siglo, con 30 mil almas en las tribunas y una fiesta de pirotecnia al minuto 28.

La masiva presencia de hinchas contrasta con lo que ha sido la presente temporada de un Peñarol que, muy mal conformado desde la dirección deportiva, dejó una pésima imagen en la Copa Libertadores y deambula en el Campeonato Uruguayo a 18 puntos de Nacional en la Tabla Anual.

Pese a clasificar, Peñarol no redondeó un buen partido contra Boston River.

Es cierto que en el primer tiempo generó más y fue superior. Pero en el complemento se quedó sin argumentos futbolísticos y prácticamente no generó en ataque al tiempo que sobre el final Cardozo desactivó las dos chances más claras que tuvo el complemento: un zurdazo de afuera del área de Martín Fernández Benítez y una doble atajada contra Emiliano Rodríguez.

"No recuerdo chances de ellos que nos hayan llegado, a no ser un remate de afuera del área", dijo Ramos en la conferencia de prensa post partido. Pero la enorme doble atajada de Cardozo contra el delantero de la sub 20 le salvó el pellejo al equipo.

Ramos también dijo que Peñarol jugó ante Boston River uno de los "partidos más interesantes" desde su llegada al club: "Antes de los penales tuvimos un partido de los más interesantes que hemos tenido; por varios momentos del partido fuimos superiores a un gran equipo como lo es Boston River. En el segundo tiempo tuvimos continuidad de ataque pero no de definición, lo que nos complicó un poco. La evaluación es que durante buena parte del partido fuimos superiores a un gran rival", agregó.

También es cierto que Peñarol se encontró con el peor momento de Boston River en la temporada, arrastrando tres derrotas consecutivas por el Clausura.

Sin embargo, el equipo fue nuevamente incapaz de marcar un gol, tal como ocurrió el sábado pasado contra Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo donde perdió 1-0.

En aquel entonces Ramos declaró: "El equipo mostró una cara distinta, más allá que la anterior había sido mala, fea, y sin embargo se logró los tres puntos".

Camilo Dos Santos

La derrota ante City Torque

Es decir que en dos partidos donde su equipo no marcó goles y generó poco y nada en ofensiva, Ramos vio bien a un Peñarol que no encuentra la línea de juego, que tiene enormes problemas para llegar al gol y que hasta ha perdido consistencia defensiva.

No hay línea de juego porque Brian Lozano no aparece en su mejor versión. Contra Boston River volvió a tener un partido para el olvido. Además, Kevin Méndez no encuentra interlocutores y peca de individualista haciendo una de más o intentando definir cuando tiene opciones de pase.

Ramos insiste con dos centrodelanteros pero ninguno de los tres que alternan da la talla. El miércoles volvió a apostar por Lucas Viatri quien jugó muy mal, más allá de errar su penal. Sobre el final del juego terminó con pifias insólitas para la capacidad técnica que posee.

Con ganas, con ímpetu y con muchas limitaciones a la hora de culminar Sergio "Toto" Núñez ha sido de lo mejorcito en el centro del ataque. Pero Ramos no le da cuerda, tal vez por aquello de que a los juveniles no hay que ponerlos en los momentos complejos de los equipos grandes.

Contra Boston River sorprendió también lo mal que Ramos realizó los cambios.

No ligó con la lesión que sufrió Pedro Milans, el mejor del primer tiempo. Otra cosa que rompía los ojos. Con Matías Aguirregaray al que solo recurrió en el clásico y con un Ezequiel Busquets muy flojo (contra Cerrito regaló un gol y se equivocó en un centro y terminó metiendo un gol), rompía los ojos que tenía que jugar Milans. O mirar abajo donde están Luciano Fernández en Tercera o Joaquín Ferreira en la Cuarta.

Foto: Leonardo Carreño.

Pedro Milans, de lo mejor de Peñarol ante Boston River

Con un par de subidas en velocidad, el ex Juventud mostró aspectos diferentes en el puesto: sale con fluidez, no rifa la pelota y llega a los últimos metros del campo con capacidad para romper líneas defensivas con su manejo.

Ramos dijo que no lo había hecho jugar porque venía de una prolongada inactividad y porque era debutante en Primera, aunque Milans jugó en 2019 contra Nacional en el Centenario con Juventud ya descendido en un único partido en Primera antes de jugar dos temporadas y media en Segunda División.

El cambio que más llamó la atención de Ramos fue el ingreso del Toto Núñez por Lozano porque dejó al equipo con tres delanteros centros y un solo volante con capacidad de abastecerlos (Méndez, quien salió a los 80' para que entrara el extremo juvenil Brian Mansilla). Sin jugadores capaces de filtrarles un pase ni laterales con capacidad de desborde (no lo tiene Aguirregaray, menos Juan Manuel Ramos) los 9 no tuvieron más chances que un desborde que llegó por derecha en el que dos jugadores se entorpecieron entre sí y una pelota quieta en la que Ruben Bentancourt erró inexplicablemente.

En definitiva, la mayoría de las chances que generó Peñarol fueron en acciones de pelota quieta.

Leonardo Carreño

Mauricio Larriera se fue tras la primera fecha del Clausura

Peñarol pasó del discurso de Mauricio Larriera y sus "indicadores" que siempre le daban bien aunque el rendimiento del equipo se caía en picada, al de Ramos que está viendo a su equipo mejorar cuando lleva 180 minutos sin marcar goles y generando poquito en ataque.