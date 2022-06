Larriera y los refuerzos de Peñarol: "Para los extranjeros tenemos una liga que no seduce a nadie"

El entrenador de Peñarol Mauricio Larreira volvió a hablar con los medios luego de la derrota contar Montevideo City Torque en la primera fecha del Torneo Intermedio, luego de irse sin hablar tras perder con Cerro Largo en la última fecha del Apertura.

"Hay que tener mucha tranquilidad y templanza para hacer el análisis. Recibir un gol en la hora en el primer tiempo fue lo peor que nos podía pasar, ya nos ha pasado anteriormente. Veníamos muy bien en la parte defensiva, pero estábamos muy desordenados en ese gol, como estuvimos todo el primer tiempo, desordenados, con demasiada distancia entre las líneas, a lo ancho y a lo largo. Y contra este tipo de equipos, que tiene tanta posesión de pelota, hay que estar más juntos y cortar líneas de pase interior. Recibimos ese gol que nos complicó bastante. En el segundo tiempo, cuando tuvimos una reacción más a ganas que a fútbol y con la frescura de las individualidades de un montón de chicos del club, tuvimos varias chances. Yo no lo adjudico a la suerte, pero cuando uno está medio cruzado, pasa lo que pasa. No voy a reprochar nada a los futbolistas que dejan todo, pero sigue sin alcanzar", dijo a VTV tras la derrota ante los celestes.

"City Torque era un poco el fantasma que tenía Peñarol, pero en el año y medio que llevamos nunca habíamos perdido. Pero esos pequeños detalles molestan y más perder en el Campeón del Siglo donde hemos perdido poco desde que estamos acá. Los dos últimos los perdimos. Veníamos empatando mucho, pero perder de local duele, genera impotencia y frustración", manifestó.

"Muchas veces dije que estábamos en reconstrucción, hoy estamos en una búsqueda, con muchos chicos, tratando en un contexto desfavorable para mandarlos a la cancha, pero es lo que hay. Intentamos volver a un funcionamiento que tuvimos durante mucho tiempo con los extremos a perfil cambiado, por momentos apareció algo, por momentos no. Hay que seguir en la senda del trabajo, dándole confianza a los recursos humanos que tenemos", dijo el DT.

Diego Battiste

Peñarol perdió ante City Torque 2 a 1

"Ha sido durísimo no poder darle continuidad a un equipo, por diferentes motivos, tiene responsabilidad como siempre el entrenador. Pero tampoco se puede cambiar y borrar todo. Hay que modificar pequeñas cosas", agregó.

"No miro redes, no miro ni escucho programas deportivos porque ya se lo que puede pasar y si me afecta, no miro. Es lógico el enojo del hincha donde se escucha el murmullo y donde se transmite el nerviosismo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro".

Consultado sobre si se siente con chances para seguir al frente del cargo, Larriera dio una larga explicación: "Cuando uno firma un contrato, hay diferentes formas de terminarlo. Acá en Peñarol tenemos un diálogo muy abierto con todas las partes en las que nos planteamos muchas cosas, sobre todo cuando se pierde. A mí no me ata nada. Si uno renuncia, se tira del barco. Hay una buena relación con los futbolistas, los indicadores me dan para arriba, que está todo bien. Obviamente cuando perdés tan seguido te salta la tribuna, pero prefiero posicionarme en otro lugar, que hasta me da vergüenza, en todos los elogios, el cariño de la gente cuando salgo a la calle. Cuando me cantaron en el Campus al ganar la Supercopa, hoy siento no vergüenza, pero sí dolor al perder estos partidos, es natural porque estamos en el fútbol. A un actor de teatro no se lo insulta, está naturalizado y tengo claro dónde estoy. No se trata de fuerza, se trata de convicciones que cuando nos sentemos a conversar y las cosas no funcionan: un abrazo y hasta siempre".

Diego Battiste

El murmullo de la tribuna transmite "nerviosismo", dijo el DT

Por último, se le preguntó sobre las contrataciones que tendrá Peñarol de cara al Clausura: "No voy a dar nombres, posiciones ni cantidad. Tenemos que jugar un Intermedio que es muy importante para intentar seguir prendidos a la Tabla Anual, con los recursos humanos que tenemos hoy. Vino (Nicolás) Milesi, pero no puede jugar. Lo estamos viendo pero con una visión lateral. Para el Clausura obvio que se van a necesitar refuerzos, pero hoy le tenemos que dar confianza a los que están. Igual les adelanto que para los extranjeros tenemos una liga que no seduce a nadie, y estoy en un gigante. Parece fácil, pero es bien complejo".