Tras fallo del TAS que da la razón a Nacional, Peñarol y Ruglio sufrieron otra derrota afuera de la cancha

El año 2021 se caracterizó por una lucha frontal, reconocida públicamente por el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, contra el gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que incluyó una breve tregua en setiembre y octubre del año pasado, también asumida por el titular aurinegro.

En ese contexto, en su primer año de gobierno, Ruglio y sus asesores a nivel político perdieron varias veces con Nacional en la AUF. Acumularon tres derrotas ante los tricolores en la sede de la calle Guayabos, lo que dejó en una posición incómoda a Peñarol frente a la AUF.

Luego de conquistar el título del Campeonato Uruguayo 2021 en diciembre del año pasado, que le permitió cortar el tri de Nacional, y como consecuencia de que Ruglio se embarcó en un mismo proyecto con la AUF y Conmebol para traer la primera edición de la inédita Copa Intercontinental sub 20 al Estadio Centenario, en los primeros meses de este 2022 cambió el tono de su discurso.

Ruglio en Londres junto a las autoridades de la AUF, de Conmebol y UEFA, cuando procuraba que Peñarol recibiera la primera final Intercontinental sub 20

Viajó a Londres a la inauguración de la oficina de Conmebol-UEFA, y se llevó aplausos por su gestión, en la que el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, asumió un rol protagónico en los vínculos de Peñarol a nivel internacional, pese a su labor silenciosa.

Dos meses después del partido con Benfica (el partido se jugó el 21 de agosto) y sin nada que perder con Conmebol y la AUF, la semana pasada volvió a subir el tono, ahora nuevamente contra la Comisión de Apelaciones de la AUF, que decidió reducir la sanción a Nacional por los hechos de violencia ocurridos en el clásico del Torneo Clausura por entender, entre otras razones, que en el tribunal de primera instancia (la Comisión Disciplinaria de la AUF) no se respetaron los criterios de progresividad y proporcionalidad.

Sin embargo, no es el gobierno del fútbol sino el Congreso, que integra Peñarol y que componen todos los clubes profesionales, amateurs y los grupos de interés, el que debe tomar esa decisión.

En ese comunicado, además apuntaba: "Creemos que no es necesario profundizar lo ocurrido en el fallo Cerro Largo-Nacional con la resolución de la Cámara de Disputas que fue manifiestamente vulnerada por integrantes del Tribunal de Apelaciones sin prueba alguna y con una recusación que ellos mismos rechazaron de tres de sus integrantes".

Más adelante cargaba más fuerte sobre el tribunal de segunda instancia de la AUF: “Con este tipo de actitudes partidarias por parte de algunos miembros del tribunal de Apelaciones no se acompaña a erradicar los hechos violentos acaecidos en el reciente partido clásico –máximo con cuestiones graves que últimamente han salido a la luz– sobreponiendo intereses comunes por afinidad y acatamiento, reduciendo una pena que notoriamente hoy parece absolutamente insuficiente”.

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio sufrió otra derrota en la AUF

En medio de este clima que planteó Ruglio, este jueves, cinco días después del último comunicado de Peñarol, el TAS, máximo órgano del deporte mundial, cuyo veredicto es inapelable, se expresó en contra de Cerro Largo, en un reclamo que los aurinegros acompañaron el año pasado.

En noviembre de 2021, Ruglio asumió un ataque directo a los tribunales y en una larga entrevista que dio a Punto Penal manifestó convencido: “El TAS nos va a dar la razón a nosotros y a Cerro Largo”.

También, tres días antes de esa entrevista, previo a conocerse el fallo de Apelaciones sobre el partido Cerro Largo-Nacional, el 24 de noviembre, en Sport 890 dijo: “Después vendrá otro lío, que va a ser grande, que es que Cerro Largo irá al TAS, que creo que le dará la razón porque es un tribunal que no está en las cosas diarias de acá, que no vota políticamente y que claramente no hay una sola prueba de ese llamado y que no solo que no la hay, sino que hay antecedentes parecidos en los que ni siquiera hubo ninguna quita de puntos, como aquel partido de Juan Ramón Carrasco y demás. La realidad es que ahí sí se viene un problema grande para el fútbol uruguayo porque está la clasificación a la copas (Libertadores y Sudamericana), los lugares, todo, y va a estar todo en suspenso hasta que vaya al TAS”.

Este jueves el TAS resolvió en contra de Cerro Largo y de Peñarol.