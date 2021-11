Ignacio Ruglio: "Un día explicaré por qué no volteo todo; las estructuras van a caer”

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló en la mañana de este domingo de todo el presente que vive el club, los árbitros, los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), de Ignacio Alonso y otros temas.

“Debimos llegar al partido del fin de semana con el campeonato definido y deberíamos ser campeones. No necesitábamos que pasara esto. Le digo a Nacho Alonso que están jugando con nuestro trabajo, ustedes hacen la vista gorda. Es bochornoso”, comenzó diciendo Ruglio enel programa Punto Penal de canal 10.

Consultado acerca de cómo es la situación con Gastón Tealdi, el representante de Peñarol en el Ejecutivo, indicó: “Si me preguntan qué fue más difícil de apoyar este año, si a (Mauricio) Larriera o a Tealdi, les digo 10-1 a Tealdi”.

"Los hinchas de Peñarol somos cero acomplejados. Por eso reconocemos las virtudes que tuvo Ache y por algo estuvo 20 años, sabe infinitamente más que yo"

Y añadió: “Todos me lo piden: volteá al Ejecutivo, y es difícil explicarles a los hinchas cómo perdimos estos 10 años peso en la AUF. En Peñarol hicimos la vista gorda durante 20 años, no es un tema de ahora. No puede ser que Nacional tenga cuatro miembros en los tribunales. Sí que los integre, pero no pueden tener mayoría en todos”.

Diego Battiste

El presidente de Peñarol halagó a Eduardo Ache, el representante de Nacional en el Ejecutivo de la AUF

Entonces explicó los motivos por los cuales apoya a Tealdi. “Hizo una carrera de dos años que son como curvas de aprendizaje. Si tirás a esa persona para afuera, mañana tenés que poner a otro que deberá arrancar de cero”.

Y continuó: “El día que saque a Tealdi, las redes me van aplaudir 10 minutos, pero no estoy convencido. Está haciendo una curva de conocimiento. Si saco al Ejecutivo, Peñarol no va a lograr que los tribunales sean ecuánimes en cantidad de integrantes de Nacional y otros clubes. Va a seguir todo igual”.

"A Facu (Torres) le destrozaron el tobillo, jugó igualmente el clásico, la pidió siempre, y le fueron a buscar el tobillo de nuevo"

Ruglio sostuvo además: “Este campeonato me da asco, pero nunca en mi vida voy a decir que los árbitros nos robaron. Este campeonato está viciado de nulidad”.

A su vez, admitió que irá al TAS junto a Cerro Largo para tratar de dar vuelta el fallo de la Comisión de Apelaciones que le otorgó dos puntos más a Nacional el pasado viernes.

“El TAS nos va a dar la razón a nosotros y a Cerro Largo. La pelea que estoy dando contra los árbitros y Nacho Alonso, es directa, es decirle lo que pienso. Peñarol fue tan directo que puso los nombres de los dos jueces que no quería: Ferreyra y Cunha y Peñarol mostró el por qué. Preferimos ir así, de frente, y no como otros que van por atrás. Por algo Pablo Giménez no les arbitra (a Nacional), lo están dejando sin trabajo y lo hicieron sin dar el nombre. Todos sabemos que Nacional tiene proscripto a Giménez y nadie dice nada”.

“Todos me lo piden: volteá al Ejecutivo, y es difícil explicarles a los hinchas cómo perdimos estos 10 años peso en la AUF"

También habló de Facundo Torres y que los propios hinchas de Peñarol hablan mal de él en las redes.

“Cómo no voy a apoyar a un chiquilín al que le destrozaron el tobillo, jugó igualmente el clásico, la pidió siempre, y le fueron a buscar el tobillo de nuevo”, expresó.

Diego Battiste

Ruglio confirmó que irá al TAS junto a Cerro Largo por el fallo que ganó Nacional tras el voto de la Comisión de Apelaciones de la AUF

Ruglio sabe que ahora Peñarol depende exclusivamente de él y de ganarle a Sud América para conseguir el Clausura y la Tabla Anual. Al respecto y pensando a futuro dijo: “Calmémonos en estos días y esperemos el partido del sábado (contra Sud América). (Pablo) Bengoechea dice que en un club que maneja tanta pasión, hay que tener uno que tenga calma y ese es Mauricio (Larriera)”.

A su vez, volvió a hablar del presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

“En un año más se hacen las elecciones en la AUF y Nacho Alonso irá por la reelección. Si hace las cosas que debe hacer, lo apoyaremos y seguirá 20 años. Pero arreglen las cosas endémicas que tiene el fútbol uruguayo”.

“Este campeonato me da asco, pero nunca en mi vida voy a decir que los árbitros nos robaron"

Según Ruglio, “Nacional tuvo años muy malos en el quinquenio, Peñarol trabajó muy bien en esos años y ahora Nacional acaba de cambiar la tabla por ese trabajo que ha mejorado en la AUF. En 1998 y 1999 Nacional hizo una revisión de su estructura y cambió”.

Asimismo, dijo que “un día explicaré por qué no volteo todo. Las estructuras van a caer”.

“Este campeonato lo vamos a ganar, me siento muy identificado con el plantel que tengo. Revirtió un 0-2 con Cerro Largo y va a estar a la altura ante Sud América”.

Consultado acerca del neutral de Nacional, Eduardo Ache, mostró su respeto hacia él y lo halagó.

"Peñarol fue tan directo que puso los nombres de los dos jueces que no quería: Ferreyra y Cunha y Peñarol mostró el por qué. Preferimos ir así, de frente, y no como otros que van por atrás. Por algo Pablo Giménez no les arbitra (a Nacional), lo están dejando sin trabajo y lo hicieron sin dar el nombre. Todos sabemos que Nacional tiene proscripto a Giménez y nadie dice nada”

“Los hinchas de Peñarol somos cero acomplejados. Por eso reconocemos las virtudes que tuvo Ache y por algo estuvo 20 años, sabe infinitamente más que yo. Eduardo es un gran ajedrecista. Los hinchas de Peñarol sabemos cuál es el club más grande de la historia. Estuve en reuniones con él y terminamos a las risas. El Turco es inteligente", indicó.

También se le preguntó si hubiera salido más con los tapones de punta si Nacional le ganaba a Liverpool el viernes y dijo: “Hay grandes chances que eso hubiera sucedido”.

Sobre la manifestación de unos 100 hinchas que concurrieron a protestar el viernes a las puertas de la AUF, sostuvo que la misma, “la alimenta los malos arbitrajes”.

El presidente de Peñarol admitió que es muy probable que Torres se vaya al exterior luego de terminado el Campeonato Uruguayo, mientras que el Canario Álvarez Martínez espera que se pueda quedar seis meses más.