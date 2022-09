El error en el comunicado de Peñarol con las amenazas a la AUF contra el fallo de Apelaciones

La decisión de la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de reducir la sanción a Nacional por los hechos de violencia ocurridos en el clásico del Torneo Clausura por entender, entre otras razones, que en el tribunal de primera instancia (la Comisión Disciplinaria de la AUF) no se respetaron los criterios de progresividad y proporcionalidad, tuvo varias derivaciones.

Una de ellas fue un comunicado de Peñarol, el sábado, en el que amenazaba con pedir la remoción del tribunal por entender que “beneficiaba a Nacional”.

Sobre Comisión Disciplinaria - Club A. Peñarol pic.twitter.com/bwU865ixhC — PEÑAROL (@OficialCAP) September 24, 2022

En su último párrafo, el texto de dos carillas, expresa: “Peñarol ha decidido, de confirmarse la revocación del fallo, retirar la confianza al actual Tribunal de Apelaciones, solicitando al Comité Ejecutivo su inmediata remoción. En caso contrario, en los próximos días la Comisión Directiva de la Institución establecerá nuevas medidas al respecto”.

Oficializado el fallo con la reducción de la pena para Nacional, entonces quedó planteada públicamente al Comité Ejecutivo que preside Ignacio Alonso la solicitud de Peñarol de remover a los seis miembros de la Comisión de Apelaciones.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF

¿Los neutrales pueden remover a la Comisión de Apelaciones? No, no pueden debido a que no es potestad del comité ejecutivo remover ni elegir a los miembros de los tribunales.

Esto que exige Peñarol a los neutrales es competencia del congreso de la AUF. El congreso, el órgano soberano de la AUF, está integrado por Peñarol y con todas las instituciones del fútbol profesionales, las amateurs y los grupos de interés.

Para remover tribunales, el congreso de la AUF requiere de una mayoría especial.

El cambio en los tribunales que proponen para 2023

Por otra parte, desde hace un año la AUF trabaja en un proyecto que en el corto plazo permitirá dar otro funcionamiento a los tribunales. ¿En qué consiste? El nuevo orden, que debe aprobar el congreso, prevé que los tribunales se integrarán por sorteo.

Todos los candidatos a integrar tribunales, que son propuestos por los clubes, irán a un bolsón y se elegirán por azar para cada comisión (Disciplina, Apelaciones, Tribunal de Honor).

Además, en el nuevo funcionamiento está previsto que los integrantes realicen una declaración de qué club son.

Las nuevas medidas

En el cierre del comunicado, Peñarol también amenazó que si no cumplen con su aspiración en los próximos días, la Comisión Directiva de la institución establecerá “nuevas medidas”. Hasta el momento se desconocen en qué consisten las medidas.

El consejo aurinegro que preside Ruglio se volverá a reunir la próxima semana.