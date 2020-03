Cardoso dijo que irá a “pelear” con Economía para ampliar beneficios a turistas

Germán Cardoso y Remo Monzeglio asumieron este lunes como ministro y subsecretario de Turismo ante la presencia del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés.

Uno de los anuncios más importantes fue la intención de ampliar los beneficios tributarios que hoy reciben los turistas extranjeros, como el descuento del IVA, a los turistas nacionales. “Tendremos que ir a pelear con el Ministerio de Economía. Es un deseo. No hay que descuidar la cuota del turismo interno”, dijo y agregó que al turista hay que darle “mejores servicios y eventos de calidad”.

Recordó que el turismo es un derecho humano y que se mantendrá el programa de turismo social enfocado en las personas de menos recursos porque “todos tienen derecho a un merecido descanso luego del esfuerzo del año”.

En su discurso, el novel ministro destacó al expresidente Julio María Sanguinetti, que estaba entre los asistentes, por haber dado rango de ministerio al turismo y aseguró que se “mantendrá todo lo que funciona”. “Todos los ministros que han pasado por este puesto han hecho un esfuerzo significativo y han aportado a que la cuenta de turismo en este país no haya dejado de crecer”, dijo y nombró uno a uno a todos los ministros de Turismo desde 1985. Pedro Bordaberry, número uno de la cartera durante el gobierno de Jorge Batlle, no pudo estar presente y envió un saludo que fue leído durante el acto.

Entre los objetivos planteados por Cardoso estuvo una mayor descentralización del trabajo del ministerio, con una oficina activa en Punta del Este y otros puntos del territorio nacional. Además, aseguró que es importante aumentar la cantidad de turistas brasileros que llegan al país para no depender tanto de Argentina. “Por cada cuatro argentinos que vienen, llega un brasilero. Estamos a la misma distancia de Buenos Aires que de Rio Grande do Sul y tienen casi la misma cantidad de habitantes”, aseguró para defender su postura.

Cardoso, que fue diputado por Maldonado, destacó que viene de un departamento que vive del turismo y dijo que es “necesario” trabajar codo a codo con el sector privado y con las intendencias para desarrollar las distintas regiones del país.

La regionalización del turismo y la desestacionalización, dos líneas que se vienen trabajando en las últimas administraciones, fueron puntos centrales en el discurso del nuevo ministro.

Leo Carreño

Monzeglio y Curbelo en la asunción

Además de Cardoso, también hablaron Monzeglio, un exoperador turístico del departamento Maldonado, y el nuevo director general de Secretaría, Ignacio Curbelo, representante de Cabildo Abierto en el ministerio.

Monzeglio realizó un discurso mucho más personal, anunció que dejaba toda su actividad privada en manos de sus hijos o de amigos y agradeció a distintos grupos de amigos que lo acompañaron durante la asunción.