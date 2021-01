Carlos Cadenazzi: "Apuntamos a la problemática diaria del rematador"

El rematador, tasador y docente Carlos Cadenazzi, quien tiene una amplia trayectoria en el rubro de las subastas, dialogó con El Observador acerca de cómo vivió el 2020 y sobre la nueva Unión de Rematadores de Montevideo, creada en mayo de ese año.

¿Qué evaluación hace del rubro en 2020?

Fue un año de adaptación, de evolución forzada que deja un gran aprendizaje. Lo importante es que se pudo trabajar, pudimos comenzar a adaptarnos y aprendimos a ver y entender la evolución sanitaria y su influencia en los mercados. Ahora tenemos un factor más a estudiar en la evolución tradicional de los mercados.

¿De qué manera califica la temporada 2020 para su empresa?

Nuestra empresa abarca cuatro rubros que son: remates, tasaciones, negocios inmobiliarios y capacitación en tasaciones y negocios inmobiliarios. En octubre de 2019 desarrollamos nuestro nuevo local en la zona de Goes, en Montevideo, donde centralizamos las cuatro áreas comerciales, y este 2020 era el primer año calendario entero allí, con grandes expectativas. De seis cursos presenciales previstos pudimos dar solo dos, la solicitud de tasaciones se mantuvo, pero la sección inmobiliaria aún está en recuperación. Teniendo en cuenta la situación mundial y nacional, el año fue bueno.

¿Cómo supieron adaptarse a la nueva normalidad?

Afortunadamente reaccionamos rápido. Al ver cómo venía la situación mundial y nacional, en abril comenzamos a desarrollar nuestra propia plataforma remates.cadenazzi.com con la que luego de varias pruebas comenzamos a operar en julio. Hoy podemos llevar adelante siete remates web simultáneos. El remate web vino para quedarse, estamos consiguiendo muy buenos valores y un alcance de público ilimitado.

¿Cómo afectó el parate que hubo al declararse la emergencia sanitaria?

Fueron tres meses de inactividad total, pero invertimos el tiempo en el desarrollo de nuevas tecnologías. Particularmente se nos suspendieron varios remates judiciales con fecha fijada para ese trimestre, pero la agenda se fue reconstruyendo.

¿Cómo observó los valores en las transacciones en bienes muebles e inmuebles?

En los remates de inmuebles alcanzamos los valores esperados; fueron buenos, similares a los de mercado. Creemos que eso se dio por la suspensión de gran cantidad de remates de inmuebles debido a la feria judicial sanitaria y por la ampliación de mínimos de inversión determinado en la ley de urgente consideración.

¿Considera que los objetivos planteados en su empresa para 2020 se cumplieron?

Como toda empresa, habíamos realizado una proyección de actividades para el año con la posibilidad de adaptación y readecuación a la realidad, cosa de todos los años. Pero debimos readecuar el cronograma debido a la postergación de varios remates judiciales y particulares, debimos adecuarnos al nuevo funcionamiento judicial, reasignamos la inversión para desarrollar la plataforma web, nos capacitamos, pero quedaron varios asuntos pendientes, que están en la planificación 2021.

¿Cómo funciona la nueva Unión de Rematadores de Montevideo?

El 25 de mayo de 2020 se desarrolló la asamblea de constitución de la Unión de Rematadores de Montevideo con más de 30 rematadores presentes, cumpliendo con el protocolo sanitario. La Unión de Rematadores de Montevideo es una asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica en trámite, que nuclea solamente a rematadores. Sus principales fines son fomentar y difundir las actividades profesionales del rematador, brindar asesoramiento y capacitación a sus afiliados, aportar lo posible para facilitar el desarrollo de la actividad y estar al lado del socio en todo momento y circunstancia. El funcionamiento hoy es básico y fundamental dado que estamos en plena formación de cero, con todo lo que implica en materia de organización y administración. Contamos con un gran número de socios, en constante aumento, y todos con ganas de llevar adelante con trabajo y seriedad a la Unión de Rematadores de Montevideo. Tengo el orgullo de que me acompañen en la Comisión Directiva los rematadores Juan Hill, Javier Suárez, Luis Panizza, Leonardo Ascheri, José Pedro Achard, Hugo Wallusche, Federico Stabile, Carlos Vignolo, Leonardo Botto, Diego Mondelli, Elbio DiGiobbani, Fernando Varela y Enrique Stajano, entre otros.

¿Por qué fue creada y qué contempla esta Unión?

Nosotros somos rematadores y atendemos los problemas y situaciones propias de la profesión. Sabemos que hay muchos colegas que desarrollan otras profesiones como negocios inmobiliarios, entre los que me incluyo, y que hay otras instituciones que se encargan de ese tipo de problemáticas profesionales, pero no exclusivamente de los rematadores. A eso apuntamos, a la problemática diaria de la actividad del rematador. Nos concentramos en los rematadores, estudiando y analizando con un grupo de afiliados la situación continua de la actividad profesional en todos sus sectores y momentos.

¿Qué expectativas tienen a corto, mediano y largo plazo la Unión?

El 2020 fue un año muy particular por no poder tener grandes concentraciones de personas, por ejemplo. Pese a todo, llevamos adelante dos jornadas de capacitación técnica con más de 30 asistentes en cada una. El 2021 no va a ser muy diferente y ya tenemos proyectadas jornadas de capacitación que comienzan en abril con un curso de tasación de campos; cumpliendo así con el compromiso asumido con los afiliados. A mediano y largo plazo pretendemos seguir cumpliendo con el afiliado, con la confianza depositada en esta Comisión Directiva, Comisión Fiscal y grupos de trabajo, que cada vez son más, además de seguir creciendo en afiliados y trabajar para el rematador.

¿Qué expectativas tiene con su empresa para 2021?

La primera expectativa es más un deseo que otra cosa: que se pueda volver sin riesgo a los remates presenciales, porque eso significaría que la pandemia va cediendo y vamos volviendo a lo conocido como normal. Además de eso queremos desarrollar los remates previstos, que comienzan el 11 de febrero. También tenemos la expectativa del comienzo profesional como rematador de Martín Cadenazzi, que con solo 19 años ya está recibido y matriculado, y este año comienza su actividad. Por último, que se estabilice el sector inmobiliario y que puedan, con los resguardos del caso, volver los cursos. Creo profundamente en la capacitación.