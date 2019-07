Carlos Cadenazzi: "Hay que crecer en socios, bajar costos y buscar transparencia"

Carlos Cadenazzi es rematador, tasador y docente. Con una amplia trayectoria en el sector, al igual que en el año 2017, ahora lidera la lista n° 44 y es candidato a presidente por la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci), en las elecciones del próximo lunes 5 de agosto. De su proyecto para la institución, expectativas e ideas, dialogó con El Observador.

¿Cuáles son los pilares de su propuesta?

Nuestro programa se basa en cuatro puntos estratégicos; que parten de la mejora de la gestión integral de la Asociación, entendiendo por gestión la parte económica, social, cultural y administrativa. La gestión económica parte de la realidad en la que encontremos a la Anrtci, pero nuestra propuesta es austera, manejar un presupuesto balanceado entre ingresos y egresos, no podemos depender de ingresos extraordinarios por remates oficiales para soportar el presupuesto mensual. Apuntamos a una gran campaña social para tener ingresos genuinos constantes y que los remates oficiales sean un extra. Contamos con el apoyo de José Pedro Achard, Leonardo Ascheri, Sebastían Zorrilla y de Gabriel Llano, entre otros. La gestión social parte en reinstaurar el sentido de pertenencia, dignificar la profesión, campaña de socios, convenios laborales y ayudar a crear comisiones departamentales. Para eso el equipo cuenta con muchos socios del Interior y Montevideo cómo Daniel Blanco, Jorge Machado, Elbio Di Giovanni y Eduardo Díaz Bazán.

La gestión cultural parte desde mi interior como docente, el mejor capacitado el mejor preparado va a poder trabajar mejor. Para eso contamos con una gran comisión de capacitación integrada, entre otros por Pablo Lakierovich, Martín Puig, Gabriel Sosa Díaz, Jorge Franco, Nelson Guichón, Carlos Florenza y muchos más, Debemos tener capacitación en el interior y en Montevideo, con un programa de jornadas, cursos y seminarios de distintos temas, para Rematadores, Operadores Inmobiliarios y Tasadores. Y algunas sorpresas que deben quedar entre nosotros. Por último, y no menos importante, es la sección administrativa. Aquí haremos énfasis en aumentar, mejorar y clarificarlos procedimientos y la acción de la Anrtci y los servicios. Desde aquí ayudaremos al crecimiento de la masa social y al funcionamiento cada vez más complejo. Para eso contamos con la experiencia de Enrique Stajano Pereira, Fernando Varela, Mario Peña, Guillermo Casagrande y demás compañeros.

En materia de finanzas, ¿Qué planes tiene?

Lo primero es tener una real ubicación de la situación económica de la Asociación y en base a eso poder elaborar un presupuesto equilibrado y justo. Tenemos que crecer en socios, tenemos que bajar los costos y vamos a buscar la transparencia y la cristalinidad. El control de los gastos es fundamental y para eso debemos trabajar junto al equipo contable externo en forma unida y firme, teniendo al día la información para la comisión Fiscal, debiendo apoyarla y dejarla trabajar con la independencia que ésta necesita. Debemos facilitarle las cosas al socio, que es el verdadero dueño de la Anrtci.

La capacitación ha sido tradicionalmente una temática esencial para la institución. ¿ Que ideas tiene para ofrecer?

Soy docente de los cursos de Operador Inmobiliario y de Rematador Público desde hace 10 años, así que creo en la capacitación continua en todo el territorio como herramienta de superación de los profesionales. Es fundamental en estos tiempos estar bien capacitado y al día en los conocimientos, todo sufre cambios de manera muy veloz, las reglamentaciones, nuevas leyes, nuevas normas, nuevas responsabilidades, más trabajo administrativo que hacer. Además debemos darle al socio conocimiento sólido para que tenga bases fuertes.

En cuanto a la presencia y participación del profesional del interior, ¿Que planes tiene su agrupación?

Creemos en la formación de las comisiones departamentales, ya no es la misma la problemática de Rivera que de Canelones, vamos a fomentar la creación de las mismas y a hacer que funcionen, vamos a ponerle horas de trabajo, ya tenemos un protocolo de funcionamiento, Nosotros tenemos integrantes en todos los departamentos y con ellos y los demás colegas vamos a empezar a solucionar las diferentes problemáticas, bajo diferentes estrategias.

Acerca del tema trabajo para los socios, ¿Qué opina y que plantea en su programa?

Lo primero y más importante es dar capacitación a los colegas, además vamos a continuar con la política de convenios laborales con ministerios y entes del estado para así consolidar algo que hace años está probado; que la venta en remate es el mejor negocio para el Estado en el momento de comercializar sus bienes; es cristalino.. Además no nos olvidamos de los operadores inmobiliarios y de los tasadores. Para ellos también tenemos una gran planificación, con la Comisión de Operadores Inmobiliarios, donde intervendrán Mario Peña, Daniela Fachola y Leonardo Pedraja, entre otros, y los demás compañeros que quieran sumarse. El fin es que todas las profesiones ocupen su lugar. Quiero ver a la Asociación llena de gente trabajando.

Los tasadores y corredores inmobiliarios, ¿Cómo participarán e integrarán su proyecto?

Dentro de nuestro equipo hay casi un 35% de operadores inmobiliarios y tasadores, no rematadores. Vamos a trabajar con un equipo de cada especialidad e invitaremos a las otras listas a participar, pero lo vamos a llevar adelante. Son dos áreas profesionales que están olvidadas por la Anrtci desde hace años. Tenemos una planificación que cuenta entre algunos puntos; el estudio de bases de datos, ley de operador inmobiliario, regulación del registro de tasadores que nunca se implementó, corresponsalías inmobiliarias y otros. Tenemos diagramado también un sistema de pasantías laborales para poner e práctica.

n el relacionamiento con instituciones o asociaciones público - privadas, ¿Qué iniciativas tiene para llevar adelante su proyecto?

Cómo dije, es una etapa que debemos abrir, buscando oportunidad laboral para las tres profesiones, pero respetando siempre al ámbito privado, donde entiendo, no debemos involucrarnos, es merado de cada uno. El ámbito público es diferente, allí si podemos tener injerencia, es mercado de cada uno.

¿Cómo observa actualmente a la Anrtci en líneas generales?

Estamos quedando relegados frente a otras asociaciones parientas, con poca participación en el mercado, con poca visibilidad frente a fenómenos nuevos de comercialización directa, con poca actividad social y de capacitación. Debemos modernizarnos de manera urgente, debemos recuperar el sentido de pertenencia del socio y acercar al no socio. Tenemos un plan estratégico para desarrollarnos y crecer.

¿De qué manera ve hoy en día a la profesión del rematador y su desarrollo?

El rematador tiene una muy buena reputación en el mercado, debemos mantenerla y hacer crecer su participación en el mercado. Ayudaremos a solucionar sus problemas, crearemos la comisión de Locales de Remates entre otras, con el único fin de desarrollar toda la actividad.

Con referencia a la tecnología y avances que se aplican a la profesión, ¿Qué propuesta tiene su equipo de trabajo?

La tecnología va llegando, hay que adecuarla al mercado y sobre todo al marco jurídico, tenemos un equipo trabajando en esos aspectos, lo más preocupante es el ámbito legal. Para eso contamos con la Escribana Mariela Martínez y el Dr. Hugo Wallusche, entre otros.

El proyecto de Ley del corredor inmobiliario sigue sin ser aprobado. En caso de ser presidente ¿ Ha pensado alternativas o nuevas ideas para que se pueda alcanzar su aprobación ?

En lo que resta de éste año dudo que con las elecciones nacionales se apruebe algo. Es un punto netamente político y dependerá del próximo gobierno. Nosotros tenemos claro que es muy importante y trataremos desde la ANRTCI de conseguir avances, pero depende de un sector y nosotros sólo somos una parte.

Usted es (fue) directivo en este periodo 2017 – 2019 ¿Qué balance hace de esa etapa?

Logramos que la auditoría confirmara nuestros reclamos de falta de procedimientos administrativos y contables y que los mismos se comiencen a implementar. Fuimos minoría en la lista 44, planteamos nuestras discrepancias y trabajamos dentro de lo que se pudo. Hicimos lo que pudimos, aportando y controlando. Sabíamos de las uniones previas entre las listas (el oficialismo y la agrupación 2002 del interior del país) y hoy quedan confirmadas con los actuales planteos electorales.

La Anrtci siempre ha apostado por crecer. ¿considera que hoy falta algo para continuar ese crecimiento ?

Hace años que estamos estancados, tenemos el mismo padrón social, que no alcanza al 40% de los rematadores en actividad y no hay muchos operadores inmobiliarios ni tasadores socios. No le damos mucho al socio hoy en día y por eso no crecemos. Tenemos ideada una campaña de socios para aumentar en un 35% el padrón en tres meses, nos interesa crecer y darle al socio todos los beneficios que se merece. Hay que llegarle a la gente, no podemos seguir de espaldas.

Si tuviera que transmitir un mensaje a la masa social, ¿Qué mensaje le transmitiría a la masa social para que depositen la confianza en usted y su equipo?

Que voten con confianza, tenemos un gran equipo de gente experiente y de jóvenes, gran conocimiento de las profesiones y de la Asociación, podemos llevar adelante una gestión de modernización, de transformación y de unión a nivel nacional y multisectorial. Debemos tener un cambio de timón, son más de 12 años de continuidad, es hora de darle paso a las nuevas generaciones. Es muy importante para la Anrtci la presencia de una dama cómo vicepresidente; la escribana y rematadora Mariela Martínez Carrere me acompañará en ese cargo fundamental para la democracia institucional.

Lista N° 44 - Lema: "Integración y Transparencia" - Integrantes de la Comisión Directiva y Fiscal - Periodo: 2019 - 2021

Candidato: Carlos Gabriel Cadenazzi Pascuial

Titulares: Eduardo Díaz Bazán (rematador), Mario Peña Alzugaray (operador inmobiliario), Mariela Martínez Carrere (escribana y rematadora), Daniel Blanco (rematador), Federico Stabile (rematador), Sebastián Zorrilla de San Martín (rematador), Gerardo Vanerio (ingeniero agrónomo y rematador) y Luis Brum (rematador).

Suplentes. José Pedro Achard (rematador), Enrique Stajano Pereira (ingeniero agrónomo - rematador), Elbio Di Giovanni (rematador), Pablo Gonzalo Fattorini (rematador), Hugo Wallusche Porto (doctor), Leonardo Ascheri (rematador - doctor), Dalma González (rematadora), Daniela Fachola (rematadora - doctora), Horacio González (rematador) , Jorge Machado (rematador), Patricia Baglivo (rematadora) y Guillermo Casagrande (rematador)

Comisión Fiscal

Titulares: Israel González - Pablo Jorge Oribe (rematador) - Leonardo Pedraja (rematador)

Suplentes: Fernando Varela - Sebastián Marfurt - Virginia Bentancur (todos rematadores)

Perfil del candidato

Carlos Gabriel Cadenazzi Pascual tiene 53 años, es casado y tiene dos hijos. Es operador inmobiliario y tasador de inmuebles desde el año 1990. Rematador público desde el año 2004 y perito tasador desde 2007. Director de PTA desde el año 2007. Es tasador de banco Bandes en todo el país desde 2009. Docente de tasaciones inmobiliarias y administración de propiedades desde 2009 en el Instituto Bios, en el departamento de Maldonado, Ejerció tareas también en el instituto Aldey, Universidad Católica y en UTU del barrio Prado.