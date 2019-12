Carlos Ghosn se fugó de Japón al Líbano y desconcertó a sus abogados

El expresidente ejecutivo de Renault y Nissan Carlos Ghosn, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en Japón, donde debía ser juzgado en 2020 por malversaciones financieras, se fugó el lunes a Líbano, informaron fuentes de seguridad libanesas a la AFP.

"Ghosn llegó el lunes al aeropuerto de Beirut", indicó a la AFP esta fuente de seguridad. Otro responsable libanés confirmó a la AFP esta información y añadió que "la manera en la que se fue de Japón no está clara".

Un periódico libanés informó que el exjefe de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, con triple nacionalidad francesa, libanesa y brasileña, llegó a Beirut en un avión procedente de Turquía.

Este martes, el mismo Ghosn confirmó en un comunicado que salió de Japón, donde se enfrenta a cuatro cargos.

"Ahora estoy en Líbano. Ya no soy rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad", escribió, según este documento transmitido por su portavoz. "No he huido de la justicia, me he liberado de la injusticia y de la persecución política. Por fin puedo comunicarme libremente con los medios, lo que haré a partir de la próxima semana", agregó.

Carlos Ghosn fue arrestado cuando aterrizó en Tokio el 19 de noviembre de 2018 y está acusado de abuso de confianza y de ocultamiento de ingresos. El juicio está previsto para 2020.

Estuvo detenido durante varios meses en Japón antes de ser liberado bajo fianza una primera vez en marzo de 2019. Volvió a ser arrestado a principios de abril y liberado bajo fianza y bajo condiciones estrictas a finales de abril.

Desde su arresto, sus abogados y familiares han criticado las condiciones de detención y la forma en la que la justicia japonesa lleva a cabo el procesamiento.

"Carlos Ghosn no intenta rehuir sus responsabilidades pero huye de la injusticia del sistema japonés", explicó a AFP una fuente cercana al caso que quiere conservar el anonimato.

EFE

Elogiado durante años en Japón por haber participado en la renovación de Nissan, Carlos Ghosn denunció últimamente un "complot" por parte de Nissan para impedir un proyecto de integración reforzada con Renault.

Su arresto domiciliario en Tokio le permitía viajar dentro de Japón, pero el tiempo que se ausentaba del domicilio estaba regulado.

Abogado "estupefacto"

El principal abogado del expresidente ejecutivo de la alianza Renault-Nissan, Carlos Ghosn, dijo estar "estupefacto" por la noticia de que su cliente huyó a Líbano desde Japón, donde estaba bajo arresto domiciliario por presunta malversación financiera.

"Nos tomó completamente por sorpresa. Estoy estupefacto", dijo Junichiro Hironaka a los periodistas, agregando que no había tenido contacto con Ghosn y que se enteró "por la televisión" que su cliente había huido de Japón.

Fuente: AFP