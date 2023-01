Carmela Hontou volvió a los desfiles: "Prefiero dejar el pasado atrás, solo podía llorar y decirles gracias"

La diseñadora uruguaya Carmela Hontou volvió a presentarse en un desfile en Punta del Este, el Roll and Rock, luego de tres años sin actividad en el país, debido a las acusaciones de las que fue víctima cuando empezó la pandemia de covid-19 en Uruguay.

Hontou fue señalada por haber llegado del exterior con síntomas de la enfermedad y participado de un casamiento al que fueron cientos de personas. Su nombre sonó en todo el país una vez que se dieron a conocer los primeros casos del virus en Uruguay, el 13 de marzo de 2020.

En entrevista por mail con El Observador, Hontou contó cómo vivió la vuelta a la pasarela y cuáles son sus planes a futuro.

La diseñadora dijo que seguirá adelante con las demandas ante la Justicia por los señalamientos que tuvo y que entiende que le ocasionaron severos perjuicios, según dijo en entrevista con El País este sábado.

¿Cómo se sintió volver a las pasarelas en Uruguay después de todo lo vivido en estos últimos casi tres años?

Con muchos miedos, y con mucha incertidumbre de si era el momento. Incluso un día antes del desfile volvieron esos fantasmas, sumado a algunos temas de salud, de los que aun padezco, que han dejado secuelas de todo lo pasado. Analicé mucho si era momento de presentarme en mi país, donde nací, formé familia, y me desarrollé como creativa pero también como empresaria y que, desde esta tierra, fuimos formando una empresa que lleva mi nombre y que exporta trabajo uruguayo. Varias veces le dije que no a Fernando Cristino, que con mucha paciencia intentaba convencerme de que lo hiciera. Medité, junté fuerzas y volví a creer que era posible. Así que feliz de presentar mi colección que es un adelanto de lo que llevaré a Europa.

¿Cuándo surgió la idea y cómo se preparó el desfile?

Como te decía, la idea de convocarme a este desfile fue de Cristino, yo no estaba para nada segura, más allá que jamás bajé los brazos, y en este tiempo me metí en crear nuevas cosas, como pude me rearmé. Creo en mi profesión, en la inspiración y en esos momentos creativos que le ganan a toda la angustia. Soy muy positiva y sobre todo segura que en la vida, con trabajo y dedicación, todo se puede. Así que lo llamé y le dije que aceptaba. Lo organicé con una colección de prendas que estaba trabajando para Europa, porque las temporadas de Milán o París se preparan con un año de anticipación.

¿Cuáles fueron las prendas presentadas?

Una colección donde predominan prendas con volumen, generadas gracias a las texturas de los distintos cueros y pieles. Entre ellos: ovino italiano, babylamb, cordero sudafricano, combinadas con productos locales de excelente calidad. Una colección que se caracteriza por una paleta de colores neutra, logrando prendas atemporales y totalmente únicas gracias a sus siluetas y mezcla de materiales. En ese sentido vamos acompañando las tendencias internacionales de amalgamar texturas como algodón, lino y fibras naturales.

¿Cuál fue tu actividad fuera del país en estos años?

Fueron años duros, de mucho llanto, años de recomponer mi interior, y de resurgir desde lo creativo y laboral, que ayudó a mitigar los efectos de negativos de la enfermedad y de las injustas acusaciones. También de volver a conectar con mucha gente que he conocido en esta carrera, otros diseñadores, creativos, empresarios de la moda, que me decían "no bajes los brazos", que quieren mis colecciones, que vuelva a mostrar trabajo uruguayo, a participar de los desfiles internacionales. A retomar los proyectos. Por ejemplo, volver con algunos ya iniciados en el 2018 después que fui elegida en febrero de 2018 a desfilar mi colección 2018/2019 en la FashionWeek de Milán, por primera vez y en un desfile inclusivo, donde todo lo recaudado se destinó para una fundación de gente discapacitada.

¿Llegó a pensar que no volvería a los desfiles en Uruguay?

La verdad, es una pregunta compleja. Durante esos días donde todo se derrumbó y tuve que cerrar mi empresa, me enfermé y casi me muero... Es más, llegué a pensar que nunca más me presentaría en mi país con mi marca. Luego la propia gente que me conoce empezó a contactarme y a animarme a volver a diseñar, a meterme en ese mundo creativo donde aparecen cosas maravillosas, que muchas veces no sé cómo explicarlo, pero cuando las veo materializadas, uno hace otro balance, y ahí es cuando me digo: tengo que seguir. Prefiero dejar el pasado atrás.

¿Hoy por hoy, siente que el estigma sobre la situación del coronavirus pasó?

Creo que para algunas personas, la calumnia de la que fui objeto no ha pasado, y para otros, que siguen señalándome, demorará un poco más. Cada uno sabrá por qué me atacaron sin saber. Otros deberán dar explicaciones en la Justicia de por qué generaron una mentira, o inventaron rumores, o me injuriaron sin conocerme, o continuaron repitiendo falazmente algo tan triste, que lo han vivido millones de personas en todo el mundo, con las pérdidas que ocasionó a nivel humano, y económico. Involucrarme en eso fue una verdadera canallada.

¿Se vienen más desfiles en este verano? ¿Y en este año?

La verdad me encantaría poder mostrar en Uruguay las nuevas colecciones que estoy preparando para mercados exigentes como EEUU, Europa, Emiratos Árabes, etc. Lo del otro día me cambió mi percepción, al ver tanta gente que se acercaba a saludar, a felicitarme, a disculparse. No tenés idea lo que es cuando una señora de 85 años te abraza y te dice que la disculpe por haberme juzgado sin saber. Lo fuerte que es recibir el aplauso del público, las manitos de los chicos que me saludaban, fueron tantas emociones encontradas, tanta angustia contenida, solo podía llorar y decirles gracias. Gracias por estar, por acompañarme por ayudarme a que vuelva a mostrar este trabajo donde pongo tanto empeño. Gracias por traerme nuevamente a mi país, y que disfruten de este desfile y, si desean, que puedan adquirir una prenda Carmela Hontou. Por ahora voy despacio, tengo compromisos en otros países, no lo he pensado, pero no lo descarto. Como te dije recién, me hizo muy bien este desfile.