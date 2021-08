Carné de salud: por qué no puede incluirse la vacuna contra el covid

Actualmente la única vacuna obligatoria para poder trabajar es la antitetánica. La obligatoriedad para todas las personas que desarrollen actividad laboral está comprendida en el Decreto Nº 274/017 que regula el control en Salud (exCarné de Salud).

La vacunación anti covid-19 ha instalado el debate sobre si las empresas podrían exigir a sus empleados la obligatoriedad de la vacunación contra el Sars-CoV-2, por un tema de salud. Así lo planteó el dirigente sindical, Richard Read, quien dijo la semana pasada en entrevista a Telenoche (Canal 4) que la vacuna contra el covid-19 "debería estar integrada dentro de los requisitos como una forma de salvaguardar que todos los trabajadores estén inmunizados con la vacuna”. Read comparó la vacuna contra el covid a la antitetánica.

Sin embargo, el empleador no la puede exigir como condición para acceder o mantener un empleo. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, afirmó que al no ser obligatorio por ley vacunarse contra el covid-19 no se la puede incluir en el carné de salud como requisito.

Mieres agregó que "no se puede incluir algo que no sea establecido por normativa como obligatorio". En ese sentido dijo que desde el Ministerio de Trabajo no se plantea incorporar un nuevo requisito al carné debido a la pandemia (no solo refiriéndose a la vacuna).

Por último, el jerarca estableció que este es un debate que recién comienza porque en el mundo hay muy pocos países que tienen acceso universal a la vacuna anti covid. "Si no hay acceso universal la discusión sobre la obligatoriedad no tiene mucho sentido porque no se puede obligar a alguien a vacunarse si la vacuna no está disponible para todos", dijo y agregó: "Hay pocos países con un nivel de vacunación tan alto como Uruguay, por esta razón acá se pone en debate este tema". Según dijo el ministro, en Uruguay el que no se vacuna es porque decide no hacerlo.

Por su parte, la presidenta del Sindicato Médico de Uruguay (SMU), Zaida Arteta, expresó que desde el tema no se ha discutido en el gremio. De todos modos, su opinión personal es distinta. Para Arteta el carné debería cambiar y "ser un verdadero control de la salud y no un trámite laboral" y explicó: "Cada persona necesita cosas distintas y algunas son comunes a todas las personas en el sentido preventivo de la salud".

La presidenta del SMU dijo que para ella las vacunas de enfermedades transmisibles deberían exigirse para trabajar en la salud. Entre ellas están: hepatitis, gripe, varicela y la del covid. De todos modos, aclaró que se trata de un tema complejo y profundo que se puede discutir.

La fiscalización del carné de salud corresponde al Ministerio de Salud Pública (MSP). Según el artículo 5 de la ley 9.697, "al personal técnico que en cualquier forma no dé cumplimiento a estas disposiciones se le aplicarán las sanciones autorizadas por la ley respectiva".

Por ejemplo, la falta del carné de salud de cualquier persona que manipule alimentos o se encuentre en contacto con ellos será sancionado con cinco unidades reajustables ($6.415), según determina en el Volumen VI de Higiene y Asistencia Social de la Normativa Departamental.

Requisitos para tramitar el carné de salud:

Afiliación activa en ASSE

Documento de identidad vigente

Una foto carné

Carné de vacuna antitetánica vigente

Los menores de 18 años solo podrán realizar el carné de salud laboral presentando permiso de menor

Muestra de orina (la primera de la mañana) en frasco estéril, las mujeres deberán realizar la muestra lejos de la menstruación

Los menores de 19 años inclusive deben presentarse con cuatro horas de ayuno total

Los mayores de 19 años deben asistir con 12 horas de ayuno total

Presentar certificado médico en el caso de enfermedad crónica o bajo control médico

Llevar lentes si utiliza

Los exámenes de laboratorio son: colesterol, glucemia, VDRL (examen para detectar sífilis) y examen de orina

Si presenta exámenes de otro laboratorio, tendrán que estar sellados y firmados con una vigencia no mayor a 90 días

Las mujeres de mayores de 21 años hasta 65 años inclusive deben presentar Papanicolaou de hasta 30 meses

Las mujeres de entre 40 y 59 años deben presentar Mamografía de hasta 18 meses

En caso de Papanicolaou y mamografía patológicos tienen que traer certificado de tratamiento

Costos

Para usuarios de ASSE el trámite es gratuito

Para no usuarios de ASSE el costo es de 0,4 UR (Unidades Reajustables).