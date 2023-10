Carolina Cosse tras apoyo del Partido Comunista al plebiscito contra la reforma jubilatoria: "Voy a esperar la definición del Plenario"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que esperará a la definición del Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) sobre el plebiscito contra la reforma jubilatoria para hacer pública su posición respecto a esa consulta popular, que algunos sectores de la izquierda consideran inconveniente.

Las declaraciones de Cosse se dan luego de que el fin de semana el Partido Comunista del Uruguay (PCU) –uno de los sectores aliados a la jerarca– explicitará tras una nueva sesión de su Comité Central que impulsará la recolección de firmas por el plebiscito.

"Soy profundamente frenteamplista, creo que uno de los valores más importantes del FA, si no el más importante, es la unidad. Me parece normal que los sectores tomen su definición y discutan los temas. No me parece bien que distintas compañeras y compañeros ya estén haciendo campaña por un tema, antes de que el FA en su Plenario del 14 de octubre defina temas que tienen que ver con la libertad de acción y demás", expresó este lunes Cosse en una conferencia de prensa, luego de presentar una nueva línea de ayuda de la intendencia para los adultos mayores.

Fue entonces que expresó que considera que su "mejor aporte" a la "unidad" del Frente Amplio es "esperar a la definición del Plenario".

"Y después de eso voy a expresarme como siempre, con total claridad. Sin decir ge gre para decir Gregorio. Me voy a expresar con total claridad. Hoy mi manera de aportar es esperar a la definición del Plenario. Y no tengo ningún problema en decir que no me parece bien que los compañeros estén polemizando en público cuando hay ámbitos del FA que están para eso y bueno, los ámbitos hay que respetarlos", concluyó.

A pesar de la postura de los diferentes sectores, la Presidencia del Frente Amplio propondrá al Plenario Nacional dejar en libertad de acción a los distintos grupos que componen a la coalición de izquierdo. Esto en el entendido de que algunos no apoyan esta iniciativa y la consideran inconveniente. Tal es el caso de agrupaciones como el Movimiento de Participación Popular (MPP), así como aquellas que integran la alianza Convocatoria Seregnista Progresistas (integrada entre otros por Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora y Plataforma) y la Vertiente Artiguista.

A favor se han pronunciado el Partido Comunista y el Socialista, dos aliados de Cosse y que impulsan su precandidatura a la Presidencia, aunque esto aún no fue lanzado oficialmente.