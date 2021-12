Cartelera semanal de remates

Martes 14

Muy linda casa en Bello Horizonte. Calle 8 entre Av.5 y calle 4. Sin base en dólares. En puertas del Juzgado de Ciudad de la Costa. Hora 10. Fain. Tel. 29164731.

Camioneta Chevrolet, año 2010. Sin base en dólares. En Anrtci. Hora 11:30. Stefanoli. Tel. 29003099.

Dos camiones Jac 2013 y 2014 y 100 pallets con artículos sanitarios. Sin base en dólares. En parque Industrial Olmos. Hora: 14. Bavastro. Tel. 29155801.

Casa en La Comercial. Nicaragua 2325. Base en pesos equivalente a US$ 45.333. En Anrtci. Hora 12:30. Assad. Tel. 29003099.

Vivienda en Las Piedras. Massini 712/712 BIS. Base en pesos equivalente a US$ 43.333. En Anrtci. Hora 12:30. Assad. Tel. 29003099.

Acciones de buen local. Rincón 464. Sin base en dólares. En Anrtci. Hora 10:30. Daniel Orellano. Tel. 099613455.

Miércoles 15

Mercadería en Zona Franca Florida. Tres lotes de indumentaria, calzados y accesorios marca Reebok. Tres lotes. Base US$ 35.000, US$ 52.500 y US$ 70.000. En Misiones 1365. Hora 14. Bavastro. Tel. 29155801.

Terreno y construcciones en el Cerro. Grecia 3842- Sin base en pesos. En Anrtci. Hora 11:30. Assad. Tel. 29003099.

50% de bien inmueble. Emilio Frugoni 1189/101. Sin base en dólares. En Anrtci. Hora 12:30. Gonzalo María Carrocio. Tel. 099669148.

Camiones Scania P340 y Ford E2428 por cuenta y orden de Riogas. En Mario Arregui 6475. Hora:9:30. Arias Remates. Tel. 099227623.

Espectacular residencia en Pocitos. Ramón Massini 3153. En Centro Español de Montevideo. Hora 11. Carlos Cadenazzi. Tel. 096455134.

Jueves 16

Camión tractor Scania, año 2013 y semirremolque Montenegro año 2014. Sin base en dólares. En Sarandí 518. Hora 14:30. Vanoli Brun. Tel. 29163131.

Gran liquidación de Barraca Aguiñagalde. En Líber Seregni 656, Salto. Hora 9:30. JP Carrau. Tel. 093880943.

Terreno con mejoras en Maldonado. Turmalina esquina Turquesa. Sin base en dólares. En 18 de Julio 1332 piso 1. Hora 10. Carlos Cadenazzi. Tel. 096435134.

Ideal vivienda o inversión. Gral. Pagola 2182. Base US$ 90.000. En Anrtci. Hora 9:30. Pablo Barrientos. Tel. 099626682.

Gran Edificio Shopping Centro en la ciudad de Fray Bentos. Avenida 18 de Julio esquina Brasil. Base US$ 600.000. En el propio edificio. Hora 14. Pablo Ponce de León. Tel. 099777158.

Seis estupendos apartamentos de variada superficie en la Blanqueada. Garibaldi esquina Humita. Sin base en pesos. En Anrtci. Hora 10:30. Pérez Castellanos. Tel. 099699941.

Mercadería por abandono no infraccional. En Camino Gori 2457. Hora 9. Local Oeste. Tel. 091397257.

15 autos y camionetas. Sin base en pesos. En salón principal La Martina. Hora 10. Mauad. Tel. 09139257.

Viernes 17

Dos fracciones de campo linderos. A 8 km de Miguelete, departamento de Colonia. Sin base en dólares. En puertas del Juzgado de Colonia. Hora 11:30. Aníbal Banchero. Tel. 099046919.

Casa en pleno Pocitos. Pedro Berro 696. Sin base en dólares. En Anrtci. Hora 10:30. Lorenzo Hernández. Tel. 099706414.

Lunes 20

Excepcional Inmueble en la ciudad de Canelones. Con frente a Florencio Sánchez, Héctor Miranda y L.A de Herrera. En Club Leones de las Piedras. Hora 11. Araujo. Tel. 099192310.

Excepcional campo en Artigas Paraje Yacui. Sin base en dólares. En Anrtci. Hora 10:30. Rafael Cámara. Tel. 099771457.

Dos lotes en Piedras Blancas. 1. Perseverancia 5110 y 2. Perseverancia 5106. Sin base en pesos. En Anrtci. Hora 11:30. Gustavo Luján Ventura. Tel. 099698801.

Semanales y otros

Martes 14

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Remates Yaro (Yaro 1121) 14 horas. Importantes piezas de mobiliario, adornos y antigüedades.

Miércoles 15

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 16

Bavastro e Hijos (Misiones 1366) 9 y 13:30 horas. Tradicional de los jueves.

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Bazar, menudencias y objetos vintage.

Mario R. Suhr (Salón Bariloche Enjoy Punta del Este) 21 horas. Solares y propiedades.