Cartelera semanal de remates

Martes 14

Derechos de promitente comprador de 36 garages en unidad de PH. Ituzaingó entre 25 de Mayo y Rincón. Sin base en US$. En 25 de Mayo 604 PB. Hora 15. Fain. Tel. 29164731.

Jueves 16

Casa y tres apartamentos en Villa Española. 20 de Febrero 2941. Sin base en US$. En Rincón 408. Hora 14:30. Dante y Gustavo Iocco. Tel. 29166910.

Terreno en San Carlos con pequeña construcción. Sobre calle Calandria a metros de Con. del Cerro Eguzquiza. Sin base en US$. En Paysandú 896. Hora 14:30. Carlos Abdala. Tel. 094436573.

Terreno esquina con construcciones en Dolores. Elena Barros 4795. Sin base en US$. En Galicia 1069. Hora 14:30. Castells. Tel. 29007300.

Terreno con construcciones en Salto. Avenida Nicolás Solari. Sin base en US$. En Galicia 1069. Hora 15. Castells. Tel. 29007300.

Excelente bien inmueble. Rivera 2177 a 2179. Sin base. En San José 1301. Hora 14:30. Milton Franco. Tel. 094660453.

Viernes 17

14 vehículos en muy buen estado general. Sin base en $. En Local Oeste. Hora 10. Mauad. Tel. 091397257.

Mercadería y materiales varios procedente del terminal de cargas del puerto de Montevideo. En Local Oeste. Hora 10. Mauad. Tel. 091397257.

Lunes 20

Liquidación concursal de Casa de Galicia. Inmueble y equipamiento de sede social. Base US$ 875.000 Inmueble y policlínico central. Base US$ 1.290.000. Inmueble y equipamiento Policlínica Lugo. Base US$ 630.000. Terreno US$ 240.000. Inmueble y equipamiento de policlínica M. Barreiro Base US$ 85.000 e inmueble y policlínica Pontevedra. Base US$ 185.000. En Rincón 454. Hora 14. Bavastro. Tel. 29155801.

Semanales y otros

Martes 14

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Remates Yaro (Yaro 1121) 14 horas. Importantes piezas de mobiliario, adornos y antigüedades.

Miércoles 15

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 16

Bavastro e Hijos (Misiones 1366) 9 y 13:30 horas. Tradicional de los jueves.

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Bazar, menudencias y objetos vintage.

SABADO 18

Mario Suhr (Ruta 5 km 17.500) 13 horas. Maquinaria agrícola, vial y más.