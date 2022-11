Cartelera semanal de remates: apartamentos en Punta del Este, terrenos en balnearios y vehículos

Martes 8

Vehículos y otras mercaderías. Judicial Aduana. Sin base. En Nelson 3277. Hora 10. Adriana Rodríguez- 098 316 162.

Casa y Local en PH con deuda. Ruta 6, km 26,5. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Marcelo Gutiérrez- 099 375 624.

Barcaza de carga. Amambay. Sin base en US$. En el juzgado de Nueva Palmira. Hora 15. Pablo Texeira- 099 738 020.

Miércoles 9

Mercaderías varias. Judicial de Aduana. Sin base en $. Canelones 824 (Montevideo). Hora 11. Cuentas Luján- 099 086 819.

Mercaderías Varias. Judicial Aduana. Sin base en $, Canelones 824 (Montevideo). Hora 11. Pablo Barrientos- 099 626 682.

Apartamento. Buena vista, en Pocitos. Edificio Amalfi. Juan Benito Blanco 1255/ 502. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Assad- 2900 3099- 092-505 555.

Apartamento de un dormitorio. En Pocitos. Edificio Monty Sur. José Martí 3435/605. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Assad- 2900 3099- 092 505 555.

Terreno en Punta Negra. Calle Montevideo, solar 19, Manzana 114. Maldonado. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Assad- 2900 3099- 092 505 555.

Apartamento en Punta del Este. Edificio Monarca, unidad 1902. Sin base en US$. En Centro Español. Hora 14. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Padrón 153.182. 282 metros. Torriel 4913. Sin base en $. En Humberto 1° 4030. Hora 14:30. Stajano- 2619 9465.

Lote 1: Camioneta Ford Ranger Diesel 4 x 2 full; Lote 2: Fiat Panda 1993, nafta. Sin base en $. En Ansina casi 28 de Febrero. Mercedes, Soriano. Hora 14:30. Shirley Olivera- 099 533 803.

En 3 Lotes. 1.-3 autos. Ford Focus; Ford Verona y Chevrolet Kadet; 2.- Hyundai H.1; 3.- Dodge Dakota. Sin base en $. En Jorge Issacs 3889. Hora 15. Pablo Barrientos- 099 626 682.

Jueves 10

Apartamento en Villa Biarritz. Leyenda Patria 3004/301. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Marcelo Gutiérrez- 099 375 624.

Casa en construcción. En calle 19 de Abril 669, Carmelo. Sin base en US$. En 19 de Abril 514. Hora 14:30. Mario Fernández- 099 544 352.

Fracción de campo en ruta 8. Piedras de afilar. Canelones. 10 hectáreas. IC. 95. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Assad 2900 3099- 092 505 555.

Viernes 11

10 vehículos y mercadería en general. Judicial Aduana. Sin base en $. En Camino Gori 2457. Local Oeste. Hora 10. Michel Mauad- 091 397 257.

Lunes 14

Apartamento en Buceo. Santiago Rivera 1460/218. Sin base en $. En ANRTCI. Hora 12:30. Mariela Martínez- 097 404 142.

Apartamento en Punta del Este. Edificio Estrella de Mar, unidad 1304. Sin base en US$. En Centro Español. Hora 14. Assad- 2900 3099- 092 505 555.

Semanales y otros

Martes 8

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 9

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 10

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

Nelson Márquez (ANRTCI) 15:30 horas. Padrón en Fray Bentos. Base US$ 450.000. Particular- 098 774 684.

Pablo Barrientos (Online) hasta las 19 horas. Liquidación metalúrgica y construcción.

Sábado 12

Asdrúbal Cabrera (logística San José, ruta 3, km. 91,660). Liquidación de maquinaria agrícola por renovación de flota. 096 692 842.