Cartelera semanal de remates: casas y campos

Martes 15

Inmueble bien ubicado. Maldonado 1075. Base US$ 120.000. En ANRTCI. Hora 13:30. Assad 3099 4620 – 092 505 555.

Marcas Registradas de PILI. Concursal. Base US$ 25.000. En Misiones 1365. Bavastro e Hijos- 2915 5801.

Fracción de campo en Durazno. 45 hectáreas. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Juan Pablo Carrau- 093 880 943.

Terreno con edificación en Rivera. Domingo Arena 1475. Sin base en US$. En Asociación Comercial de Rivera. Hora 15. Enrique Diaz- 099 821 244.

100 hectáreas en Rocha. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 15:30. Juan Pablo Carrau- 093 880 943.

Miércoles 16

Esquina en Trinidad. Sin base en US$. En Santísima Trinidad 467. Flores. Alejandro Ilundain- 099 683 529.

Bienes de gastronomía y comercio. Extrajudicial. Sin base en $. En local de Batlle y Ordoñez 830 (Las Piedras). Hora 14:30. Ismael Taramasco- 99 606 525.

Jueves 17

Terreno con mejoras. Barrio Deauville. Punta del Este. Sin base en US$. En puertas del Juzgado de Maldonado. Hora 14. Mario Stefanoli- 099 619 141.

Casa en Sarandí Grande. Terreno de 167m2. Sin base en $. En Luis. A. De Herrera 566 (Florida). Servando Echevarría- 099 356 561.

Viernes 18

Programa de racionalización de bienes inmuebles del Estado. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13. Informes: 2901 7366.

Buen inmueble en Artigas. Misiones 202. Sin base en US$. En Lecueder 449 bis. Artigas. Juan Pablo Carrau- 093 880 943.

Lunes 21

Apartamento en Punta del Este. Con vista a la playa Mansa. 3 dormitorios. Sin base en $. Hora 13:30. En ANRTCI. Lucas Etcheverrito- 099 742 800.

Semanales y otros

Martes 15

Castells (Galicia1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 16

Wolf (Solís 1463) 14 horas. Muy variada mercería

Rey (Online) hasta las 20 horas Muchos lotes.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 17

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

Wolf (Solís 1463) 14 horas. Variada mercadería. Hogar, oficina, enseñanza, bicicletas.

Viernes 18

Rey (Online) hasta las 20 horas. Numismática.

Sábado 19

Mario Shur (Rincón de Pando) 11 horas. Maquinaria Industrial y otros.

Mario Stefanoli (Planta Lifan. Ruta 1 km. 38,5) 14 horas. Motores, cajas de cambio, repuestos nuevos.