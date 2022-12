Cartelera semanal de remates: terrenos, maquinarias y vehículos

Martes 13

Autos-Motos-Bicicletas. Por cuenta y orden del Ministerio del Interior. En Artigas 652. Hora 10:30. Salto. ANRTCI- 2901 7366.

Casa en Atlántida Sur. A 5 cuadras de la ruta y de la playa. En las puertas del juzgado de Ciudad de la Costa. Hora 11. Caros y Martin Cadenazzi- 096 435 134.

Miércoles 14

Buena casa de 2 plantas. Tomás Gomensoro 3072. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 10:30. John F. Fleitas- 099 332 706.

Apartamento en el Centro. Canelones 1335. Sin base en US$. En Rincón 408. Hora 11. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Casas independientes en Parque Batlle. En un solo padrón. Alicante 1710/1714. Sin base en US$. En Rincón 408. Hora 11. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Casa en P.H. en Colonia. En avenida Quincke, cerca del Real. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 12:30. Carlos Abdala- 094 496 573.

Antigua planta automotriz. Paso Carrasco. Sin base en US$. En Sarandí 518. Hora 13:30. Vanoli Brun- 2916 3131.

Apartamento Edificio Il Fortino. Pagola 3335/403. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 12:30. Assad- 2900 309 -092 505 555.

Marcas Registradas. Clase 16- 38- 41. La república recontratar. TV Libre. Fama. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Wolf. 2915 4910.

Jueves 15

Solar terreno con construcciones en Punta del Este. Cerca del shopping. Sin base en US$. En Centro Español de Maldonado. Hora 10. Constantino Palermo- 099 487 635.

Dos propiedades en La Floresta. Solo padrón en la calle Gonzalo Barbot S/N. Sin base en US$. En Uruguay 826, Montevideo. Hora 10:30. Estudio Molina- 099 634 318.

Buen Terreno en Altos de la Laguna. Maldonado. Sin base en US$. En Centro Español. Hora 11. Álvarez Alzugaray- 099 817 621.

Cosechadora John Deere. Modelo 650/2022. Sin base en US$. En puertas del juzgado de Dolores, Soriano. Hora 11. Mario Stefanoli- 099 619 141.

Apartamento P. B. en Sayago. Con fondo. Calle Orticochea 4568. Sin base en $. En ANRTCI. Hora 11:30. Pérez Castellanos- 099 699 941.

Maquinaria agrícola arrocera. A la vista sin reclamos. Sin base en US$. En Rincón 408. Dante y Gustavo Iocco – 2916 6910.

Buena casa en La Unión. Julio de Dios Teza 2239. Sin base en US$. En A.NRTCI. Hora 12:30. Juan Pablo Carrau-093 880 943.

Viernes 16

Dos vehículos con infracción aduanera. Sin base en US$. En Centro Español de Maldonado. Hora 10. Gabriel Etcheverry- 099 279 772.

Terreno con construcciones en Piriápolis. Sin base en US$. En Centro Español de Maldonado. Hora 10. Gabriel Etcheverry- 099 279 772.

Apartamento en Punta del Este, Altos del Puerto. Sin base en US$. En Centro Español de Maldonado. Hora 11:30. Gabriel Etcheverry- 099 279 772.

Lunes 19

Buen terreno con construcciones. Ruta Interbalnearea y Liber Arce. Sin base en US$. En Uruguay 826, Montevideo. Hora 10: 30. Michel Mauad- 091 397 280.

Semanales y otros

Martes 13

Castells (Galicia1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 14

Wolf (Solís 1463) 14 horas. Último del año; inmensa cantidad de mercadería.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Estudio Molina (Uruguay 826) 14:30 horas. Tres food trucks eléctricos con papeles para carrito.

Pablo Barrientos (Online) hasta 19 horas. Liquidación. Maquinaria, construcción, taller, jardinería y mucho más.

Bavastro e Hijos (Misiones 1365) 14:30 horas. Tres hectáreas de campo en Colonia Nicolich. Base US$ 282.987.

Jueves 15

Mario Suhr (Ruta 5, km 17) 14 horas. Remate de fin de año. Maquinaria, transporte, agrícola, construcción y mucho más.

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.