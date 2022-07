Científicos cuestionan Rendición de Cuentas: "No estamos de acuerdo con la propuesta"

El proyecto de Ley de Rendición de Cuentas presentado en el Parlamento define que se destinarían US$ 26 millones de dólares extra para los fondos en ciencia, tecnología e innovación – US$ 26 millones en 2023, y otros US$ 26 millones en 2024 –, en el entendido de que se trata de un área de interés para el gobierno. Sin embargo, en la comunidad científica aseguran que no es suficiente y entienden que hay "números que no corresponden".

"Con esa fundamentación, uno esperaría una señal importante de reforzamiento, pero no lo estamos viendo en este presupuesto", consideró el presidente de la asociación civil Investiga Uy, Gonzalo Tancredi, en diálogo con En Perspectiva. Tancredi explicó que Uruguay invierte el 0.4% del PBI en ciencia, tecnología e innovación, a lo que recordó que, en las pasadas elecciones nacionales, varios candidatos defendieron que Uruguay debía alcanzar el 1% del PBI. Para ello "habría que estar avanzando 90 o hasta 100 millones de dólares por año", explicó. En cambio, avanzar con un 0.02% anual sería "un proceso muy largo". Tancredi explicó que para alcanzar el 1% del PBI deseado, es necesario que empresas privadas se vinculen a la academia, pero "previo a esa acción es necesario reforzar la inversión pública, lo que no está ocurriendo en este caso". Leé también Adicional al Fondo de Solidaridad: la Rendición de Cuentas tuvo su primer caído antes de la discusión formal Del total anual destinado a este fondo, el gobierno destinaría US$ 12 millones a la nueva Agencia Nacional Uruguay Audiovisual (ANUA), lo que, para Tancredi, "no corresponde" ya que no pueden ser considerados dentro de la órbita de la ciencia y la tecnología. "Es promoción cultural, pero ni siquiera podemos decir que son fondos frescos", ya que el nuevo ANUA sería un sustituto del anterior Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU). Para Tancredi, "lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es cambiar de caja, pasarlo de la caja de promoción cultural a la caja de ciencia y tecnología". Del resto de los fondos, US$ 4 millones se destinarán a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), y los restantes US$ 10 millones a innovación. Tancredi consideró que el presupuesto destinado a la ANII es "una fracción mínima", lo que parece muy llamativo en un gobierno que considera necesaria la investigación básica y tecnológica. "Debe haber un aumento en el número de proyectos y un aumento en los fondos de los proyectos", defendió Tancredi, al igual que un fondo que facilite la inserción laboral de quienes terminan su formación o regresan del exterior. Por este malestar, la asociación está impulsando "acciones propias", por lo que el próximo jueves se presentarán ante la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y de Senadores. "Estamos de acuerdo con la motivación, no estamos de acuerdo con la propuesta", concluyó Tancredi.