Científicos especulan que el misterioso ‘Oumuamua podría ser una nave extraterrestre

Astrónomos del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica creen que la forma alargada del asteroide interestelar llamado 'Oumuamua opera como una vela y eso explica su inesperada aceleración.

El asteroide fue visto por primera vez 40 días después de su paso más cercano al Sol, en setiembre del año pasado. En este punto, estaba a aproximadamente 0,25 unidades astronómicas del Sol (un cuarto de la distancia entre la Tierra y el Sol) y ya estaba saliendo del Sistema Solar. Los astrónomos notaron que parecía tener una alta densidad y que estaba girando rápidamente. Más allá de que no mostró signos de desgasificación al pasar cerca del Sol, algunos investigadores obtuvieron espectros que indicaban que el asteroide estaba más “helado de lo que pensaba”.

El telescopio Hubble logró fotografiarlo y reveló un comportamiento inesperado. Investigadores aseguraron que 'Oumuamua aumentó su velocidad porque estaba descargando material de su superficie debido al calentamiento solar (también conocido como desgasificación) y esa liberación le dio un empuje constante. Sin embargo, en el estudio ¿Podría la presión de la radiación solar explicar la aceleración peculiar de 'Oumuamua, que se publicó en arXiv, realizado por Samuel Bialy, investigador postdoctoral en el Instituto de Teoría y Computación, y Abraham Loeb, director de este centro, se ofrece otra explicación basada en esta idea: si 'Oumuamua era en realidad un cometa, ¿por qué entonces no experimentó desgasificación cuando estaba más cerca de nuestro Sol? Sin embargo, no presentaba la característica coma de los cometas, un halo de hielo y polvo que expulsan cuando se calientan y que a menudo adopta forma de cola. Otras investigaciones mostraron que si la desgasificación fuera responsable de la aceleración, también habría provocado una rápida evolución en el giro de 'Oumuamua (que no se observó).

Baily y Loeb consideran la posibilidad de que 'Oumuamua podría ser, de hecho, una vela ligera, una forma de nave espacial que depende de la presión de radiación para generar propulsión, similar a lo que está trabajando en Breaktrough Starshot, el proyecto para enviar pequeñas naves a otros sistemas, por ejemplo, a Proxima Centauri.

En este sentido, la vela podría ser enviada por otra civilización para estudiar nuestro Sistema Solar. Los científicos de Harvard calcularon la forma, el grosor y la relación masa-área que tendría un objeto artificial, si podría sobrevivir al espacio interestelar y si podría resistir o no las tensiones que generan las rotaciones o la fuerza de la marea.

De tener realmente forma de vela solar, los investigadores no descartan que ‘Oumamua sea igualmente de origen natural, o un objeto artificial, podría ser un residuo tecnológico a la deriva. O, “alternativamente, un escenario más exótico es que ‘Oumuamua sea una nave plenamente operativa enviada intencionadamente a las inmediaciones de la Tierra por una civilización extraterrestre”, escriben los astrónomos en el artículo.