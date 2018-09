Cimarronas en la ruta a Tokio

Después de conquistar una histórica medalla de plata en los Juegos Odesur de Cochabamba, la selección uruguaya femenina de hockey sobre césped se apronta para un nuevo desafío: la primera edición del Hockey Series, un camino que tiene como destino final los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El Hockey Series sustituye a la World League (Liga Mundial) creada en 2012 y en primera instancia, Las Cimarronas deberán viajar a Chile para jugar ante rivales de la región para lograr una de las dos plazas en juego para avanzar a la siguiente fase.

El entrenador Nicolás Tixe, quien asumió la conducción del equipo a principios de este año, expresó que Uruguay va a intentar ganarle a Chile, ratificar su dominio sobre los demás participantes de la contienda –Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia– y también a darle roce internacional a nuevas jugadoras.

Para este torneo se dará el debut con Las Cimarronas de las defensoras Manuela Serra, de Náutico, y Florencia Peñalba, de Carrasco Polo.

Vamos a aprovechar este torneo para probar a jugadoras jóvenes nuevas y ver cómo responden en la mayor jugando con presión””

Nicolás Tixe- Entrenador

“Son dos jóvenes de la camada sub 18 del año pasado que es una excelente generación; son rápidas, muy buenas defensoras, Manuela también juega de 5 en su club, son conceptualmente muy inteligentes y entienden el juego. Florencia marca muy bien y Manuela le agrega mucha dinámica y una pegada interesante”, opinó el entrenador.

La gran noticia para este torneo es el retorno de dos jugadoras que superaron lesiones: Janine Stanley y Constanza Barrandeguy, ambas de Woodlands.

“Son dos jugadoras importantísimas para la selección por lo que aportan dentro y fuera de la cancha; Janu es una histórica de Las Cimarronas y Coty vuelve tras romperse los ligamentos en el Panamericano de sala (Guyana 2017), aporta mucha velocidad, es joven, rápida, muy habilidosa y encaradora”, comentó el DT.

“Estoy feliz de poder volver, pasé por tres operaciones y recuperaciones que parecían no terminar más. Me costó muchísimo pero hoy me siento muy bien y quiero disfrutarlo al máximo”, expresó a Referí Stanley, integrante del equipo ideal panamericano en 2013.

Barrandeguy, por su parte, dijo que tuvo que esforzarse mucho para lograr este retorno: “Tenemos muchas expectativas para este torneo para volver a dejar a Uruguay en lo más alto”, expresó la delantera que fue elegida mejor jugadora joven de la ronda 2 de la Liga Mundial 2015 que se disputó en Montevideo.

Vamos al Hockey Series con el objetivo de clasificar a la segunda ronda del torneo. Sabemos que el partido con Chile es clave pero tenemos que ir enfocadas partido a partido y aprovechar este torneo para seguir sumando roce internacional”

Janine Stanley - Volante de Las cimarronas

El torneo se jugará en Santiago en cancha de agua (desventaja para Uruguay cuyas canchas son todas de sintético de arena) a partir del 18 de este mes. Las celestes viajarán el 12 para jugar el 14 y el 15 dos test con Chile, equipo que dirige el argentino Sergio “Cachito” Vigil.

“Se va a jugar con más velocidad de bola y nos tenemos que adaptar rápido a eso”, explicó el entrenador.

Uruguay empató en los Odesur con Chile, el gran rival que tiene en la región. Por diferencia de goles ganó su grupo y pasó a la final donde cayó con Argentina.

“Con Chile fue un partido muy parejo, los dos tuvimos muchas chances, Chile con más posesión y más llegadas, pero nosotros tuvimos varias oportunidades, con el marcador 1-1 tuvimos tres jugadas de 3 contra 2 que no pudimos resolver bien, pero fue un muy buen partido, muy dinámico y muy rápido”, recordó el DT.

“En la final, con Argentina, nos encontramos con un equipazo. No habían jugado bien la semifinal con Chile, pero con nosotros se soltaron. Cinco jugadoras de ese equipo después fueron al Mundial de Londres. Nos jugaron en contra los nervios y la ansiedad, no entramos concentrados y ellas capitalizaron los dos errores nuestros de arranque. Además estuvieron muy efectivas en el córner corto: los tres primeros fueron adentro y en el primer tiempo estábamos 5-0 abajo. En el tercer cuarto jugamos muy bien, controlamos más la pelota y los últimos goles fueron en los últimos 3 minutos, más por un tema físico y porque dejamos muchos espacios. Terminamos muy conformes porque jugamos de igual a igual presionando arriba, el equipo por momentos tuvo cosas buenas y ahora tenemos que minimizar los errores. Son equipos de otra dinámica, tienen un cambio de ritmo tremendo, una técnica muy alta. Hay que saber jugar esa clase de partidos y eso te lo da la experiencia y estar más acostumbrados a ese ritmo; nosotros tenemos pocos partidos de esa clase, cosa que Chile compensa más con muchas giras internacionales”, concluyó el DT.

El Hockey Series tendrá seis rondas regionales de las que clasifican 15 equipos a una segunda fase donde se suman los que jugarán la ProLeague (los nueve mejores del ranking mundial) y tres selecciones más. Y ahí la cuestión ya será preolímpica.