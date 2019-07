Cine para conmemorar la llegada a la Luna, una nueva serie, homenajes musicales y otras opciones culturales para la semana

Estreno de Chueco en línea

Este viernes 19 de julio se estrena una nueva serie argentina, Chueco en línea, que como su nombre indica, está protagonizada por Adrián Suar, interpretándose a si mismo en una historia que lo pone ante las redes sociales y su incapacidad de manejarse con comodidad en ellas. Esta comedia compuesta por diez capítulos de 15 minutos, inicia cuando Suar busca celebrar el 25 aniversario de su empresa productora, aunque ante su dificultad para generar contenidos entretenidos, tendrá que recurrir a una serie de asistentes, entre figuras invitadas y personas de su entorno, como su propio hijo, Tomás Kirzner. La serie podrá verse a partir de hoy en Cablevisión Flow, con un nuevo episodio cada semana.

Por amor a Harrison

Para todos los fanáticos de los Beatles llega este Concierto por George, un espectáculo que reúne en escena a destacados músicos nacionales que interpretarán varias canciones de los cuatro de Liverpool y de la carrera solista del guitarrista George Harrison. El show es el próximo viernes 26 de julio, a la hora 20.30, en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre (Av. 18 de Julio 930). Las entradas para el concierto ya están a la venta en Tickantel.

Concierto acústico de Patricia Turnes

El portal musical PiiiLA celebra sus 2 años con un ciclo de shows acústicos en un formato íntimo, personal y directo, en el Espacio Felisberto Hernández de la Sala Zitarrosa (Av. 18 de julio 1012). El primer concierto, que es el próximo martes 23 de julio, a la hora 19.30, estará a cargo de la artista Patricia Turnes, escritora y música, que tiene editados los discos Lentes oscuros (2017) y Yo tenía una vida (2018), ambos por el sello Feel de Agua. Turnes tiene una forma directa y natural de contar historias, que puede emocionar y hacer reír a la vez. Con solo su guitarra acústica, en este show la artista se despedirá de las canciones de su segundo disco a la vez que presentará otras nuevas. Las entradas están a la venta en Tickantel a $ 200.

Agarrate Catalina

Luego del Carnaval 2019 la murga Agarrate Catalina se presenta por primera vez en Montevideo con su espectáculo titulado Defensores de causas perdidas, los días 23 y 24 de julio, a la hora 21.30, en el Auditorio Nacional del Sodre (Andes y Mercedes). El show, si bien mantiene la estructura que desarrolló en carnaval, agrega nuevas situaciones de reflexión y buen humor. Entradas a la venta en Tickantel: de $ 450 a $ 1.300.

Odisea del espacio

Dentro del ciclo que Cinemateca está llevando adelante con motivo de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, destaca la proyección este domingo 21 de julio, a la hora 19.40, de la película 2001, odisea del espacio, del director británico Stanley Kubrick. La cinta es considerada por muchos la obra maestra del género ciencia ficción, no solo por la notable utilización de recursos técnicos, sino también por la enorme trascendencia filosófica que se desprende de sus magnéticas y reveladoras imágenes.

14ª edición del Festival Internacional de Cine Judío

Para todos los amantes del séptimo arte llega una nueva edición del Festival Internacional de Cine Judío, un evento organizado por Life Cinemas que, del 25 de julio al 4 de agosto, promueve el conocimiento de la cultura judía, desde un lugar artístico y apolítico. La programación del festival (que se desarrolla en Life Cinemas Alfabeta y Life Cinemas Punta Shopping), a cargo del director Luis Gutman, incluye este año nueve películas de diversos géneros, provenientes de varios países, que recorren múltiples temáticas. Las cintas seleccionadas son: Salvando a Neta, de Nir Bergman; Subiendo la pendiente, de Oren Shtern; Una bolsa de canicas, de Christian Duguay; Solos en Berlín, de Vincent Pérez; Somos nosotras, de Maysaloun Hamoud; Promesa al amanecer, de Eric Barbier; Andamios, de Matan Yair; Quién escribirá nuestra historia, de Roberta Grossman y Sefarad, de Luis Ismael. Las películas son subtituladas en español.

La viuda

Thriller psicológico dirigido por Neil Jordan (El ocaso de un amor), con Isabelle Huppert y Chloë Grace Moretz. Frances es una ingenua joven que, tras la muerte de su madre, se muda a Manhattan. Cuando encuentra en el metro un bolso extraviado, decide entregárselo a su legítima dueña, Greta, una pianista viuda. Pronto se hacen grandes amigas, pero una de ellas, no es lo que parece. Se estrena el jueves.

Semana negra policial en Montevideo

Ya comienza la séptima edición de la Semana Negra, el Encuentro Internacional de Novela Policial de Uruguay, con un variado programa de actividades a desarrollarse del 22 al 27 de julio, en el Museo Nacional de Artes Visuales, Cinemateca y el Centro Cultural de España. El evento comienza con tres películas policiales en Cinemteca: The Big Heat, de Fritz Lang; The Naked Kiss, de Samuel Fuller y Leave Her to Heaven, de John M. Stahl. En el área literaria, este año estarán Claudia Piñeiro, Florencia Etcheves, Juan Carrá y Federico Axat, sumados a escritores uruguayos, periodistas, criminólgos y artistas visuales relacionados con el género policial. Más información útil y grilla completa de actividades en: www.semananegra.uy.

Marathon: teatro en clave italiana

Todavía se puede disfrutar de la obra de teatro Marathon, de Ricardo Monti, que con dirección de Cecilia Baranda se presenta en el Teatro Circular (Rondeau 1388), este sábado 20, a la hora 21 y el domingo, a las 19.30. La pieza, rebosante de un humor inspirado en el neorealismo italiano y el grotesco rioplatense, presenta a cinco parejas desesperadas y necesitadas de aceptación, que bailan esperando un premio incierto. El tiempo transcurre al ritmo de merengues, milongas y boleros, mientras ellos siguen encerrados en un mundo donde lo único que importa es el individualismo, la competencia y el ansia de ganar un pequeño espacio sin libertad. Las entradas para el espectáculo ya están a la venta en la boletería a $ 400.