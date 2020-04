Cine, teatro, música y magia en casa: ocho opciones culturales para no aburrirse este fin de semana

Vuelve el CDF

Después de un parate por la pandemia, el Centro de Fotografía de Montevideo retoma sus encuentros con los autores, que habitualmente se realizan en el subsuelo de su edificio de 18 de Julio, este martes a las 19.30 a través de la aplicación Zoom. La charla de esta semana será con el fotógrafo Federico Estol, que presentará su muestra Héroes del brillo e intercambiará con el público sobre su trabajo. El link de la charla se encuentra en cdf.montevideo.gub.uy

PlayOn Festival

Los artistas internacionales del sello Warner protagonizan este festival virtual a beneficio, cuyas ganancias están destinadas al combate a la pandemia de coronavirus. Si bien el evento comenzó este pasado viernes 24, continúa este sábado y domingo a través de YouTube, y puede verse en el canal Songklick. Allí se irán presentando registros inéditos de presentaciones en vivo de los artistas participantes, entre los que se cuentan Coldplay, David Guetta, Ed Sheeran, Green Day, Bruno Mars, Anitta, Cardi B y el español Pablo Alborán.

Canciones sin hogar

Los carnavaleros y conductores radiales Martín Mazzella y Camilo Fernández tenían un puñado de canciones escritas y decidieron pedirle a algunos de los cantantes más poulares de la música nacional que les dieran voz para que no quedaran abandonadas en un cajón. Así surgió la iniciativa de Canciones sin hogar, que ya lleva dos temas publicados, interpretados por Mandrake Wolf y Emiliano Brancciari. Pueden verse en YouTube.

Una charla digital con Pedro Luque

La Escuela de Cine del Uruguay (ECU) continúa con el ciclo de charlas vía zoom que comenzó el sábado pasado con el actor y director Daniel Hendler. Este sábado 25, a las 18 horas, será el director de fotografía Pedro Luque el que se pondrá delante de las cámaras y expondrá sobre su profesión, su carrera en Hollywood y el cine nacional. Para hacer memoria: Luque es parte del grupo de uruguayos que se mudaron a Hollywood tras el éxito del corto Ataque de Pánico, que creó junto al director Fede Álvarez y el guionista Rodo Sayagués. Luque, que es miembro de la Academia de Hollywood y vota en los Oscar, trabajó como director de fotografía en No respires, La chica en la telaraña, Miss Tacuarembó, La casa muda, Look away y la próxima Antebellum. Para unirse a la charla se debe escribir un mail a coordinacion@ecu.edu.uy

Cinemateca te acompaña

Para hacer más llevaderos los días de aislamiento, Cinemateca propone un ciclo de cine en casa que se puede ver a través de TV Ciudad o en Vera TV. En ese marco, el sábado 25 a las 22 la propuesta es argentina: Historias extraordinarias.

Magia a beneficio

El mago Daniel K realizará el próximo jueves 30 una función virtual para colaborar con “Unidos por los niños”, una asociación ubicada en Villa Española, fundada en 2011 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes a través de la educación. Para colaborar hay que buscar el evento en accesofacil.com y luego seleccionar el monto con para colaborar (100, 200, 500, 1.000 pesos) o en el caso de no poder colaborar seleccionar “0”. Elegir el medio de pago que se prefiera y la entrada será enviada a su correo. El evento será transmitido por Youtube y por Zoom en vivo, y se le enviará el link media hora antes del comienzo.

Teatro en casa

Este sábado 25 de abril una nueva propuesta del Sodre con su modalidad de transmisión virtual a raíz del cierre de las salas de espectáculos, llamada Cultura en casa, lleva el teatro a los hogares. Esta vez en la figura del actor uruguayo Rogelio Gracia, quien se pone en la piel de Tom Pain, en un unipersonal escrito por el dramagurgo Will Eno. Tom Pain relata tres momentos de su vida que en distintos puntos se unen y que resultan significativos y traumatizantes. La obra se emitirá a las 19 horas en culturaencasa.uy

Moweek virtual en su décimo aniversario

Desde 2010, cada edición del evento de moda que más ruido hace en Uruguay evoluciona. Pero el escenario que se presentó este año cambió todos los planes y la 20° edición será online los días el 29, 30 y 31 de mayo. El evento virtual contará con jornadas digitales de descuentos y actividades. Y para comunicar los detalles, desde Moweek ya se actualizó la página web (www.moweek.com.uy) y se cambió el clásico formato de campaña con producción fotográfica por una ilustración creada por Natalia Lyskina en colaboración con Caro Curbelo.