Coito: “Que la euforia no nos distraiga”

Fabián Coito, entrenador de la selección Sub 20 de Uruguay, manifestó su satisfacción por volver a ganarle a Brasil y ser serio aspirante a revalidar el título de campeón, pero puso freno a la euforia diciendo “debemos mantener la calma” de cara a las dos fechas finales del Sudamericano.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo 3-2 sobre los norteños, Coito comenzó diciendo: “Siempre hay explicaciones para los resultados deportivos, a veces van más por el lado emocional o por el lado del juego. Yo creo que hicimos un buen partido, controlando a Brasil, de a poco ir dando vuelta el trámite del juego donde nosotros estábamos esperando que aparecieran los espacios para contragolpear. Lo habrán visto que hubo cambios en la formación en la distribución de los futbolistas intentando controlar algunas fortalezas del equipo rival e intentando atacar inmediatamente el espacio que quedaba a espaldas de su lateral. Creo que hicimos un gran segundo tiempo, aún sufriendo porque cuando parecía que lo teníamos bastante en la mano nos empatan 2 a 2 y hasta peligró llevarnos algún punto, pero lo que hemos hablado siempre, la paridad, la calidad del grupo, la claridad de objetivos de los futbolistas hizo que más allá de los cambios pudiéramos revertir la situación y ganar el partido que nos da una gran inyección”.

Posteriormente el técnico hizo referencia al trámite del resultado.

“Nos hubiese servido más mantener el 2 a 0 por la diferencia de goles, pero las cosas hay que tomarlas más como son que como uno imaginaba. También si hubiéramos escrito una crónica del partido creo que no hubiera sido tan buena como lo que sucedió. Repito, son tres puntos muy importantes y una inyección de ánimo tremenda para esta parte del campeonato donde las piernas empiezan a sentir el cansancio”.

Coito reveló que el ingreso de Pablo García, autor del gol del triunfo celeste, era por Boselli, pero la situación que vivió Gómez modificó los planes.

“La verdad es que Pablo (García) iba a entrar por Boselli pero Emiliano (Gómez) se acalambra no puede más y entró con la responsabilidad de tapar el costado derecho de Brasil y darle calidad. Me parece que era bueno mantener gente controlando el ataque de Brasil pero con capacidad de que nos diera posibilidades de atacar. Hizo un gol que no es la primera vez que lo hace pero la verdad que de otro partido”.

La historia

El entrenador de la selección juvenil celeste es consciente de estar haciendo historia al volver a vencer a Brasil.

“La historia no juega pero todos queremos estar de acuerdo a lo que la historia marca. A veces sale y a veces no, hoy una vez más como entrenador tengo el privilegio de poder ganarle a Brasil, que ya son varias veces para mí un orgullo, y sobre todo la sensación de tarea cumplida porque me parece que debe haber mucha gente contenta porque como saben el fútbol para nuestro país es muy importante y en la medida de que desde acá se pueda hacer un aporte me deja muy feliz”.

Mantener la calma

Coito concluyó hablando sobre las posibilidades de revalidar el título de campeón Sudamericano.

“Como entrenador intentamos mantener la calma, y que la euforia no nos distraiga. A falta de dos partidos estamos primeros con un equipo que sabe lo que quiere, que se ilusiona, pero repito que el objetivo final no nos entrevere lo que hay que hacer para intentar lograrlo, que es ganando partidos de fútbol, y para ganar partidos hay que prepararse, mentalizarse, descansar, hay que soñar pero no jugar el partido tantas veces antes de jugarlo realmente. El otro equipo también va a intentar ganarlo”.