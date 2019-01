Nuevos “repatriados”

Los tiempos han cambiado tanto que, aunque parezca mentira, hay niños que tienen representante. La velocidad a la que vive el mundo modificó algunas reglas. El fútbol no está alejado de la realidad. Por el contrario, la padece. Es que los clubes poderosos se llevan a los chicos cada vez más jóvenes.

Una prueba contundente es la forma en qué varió el mapa de la selección Sub 20. Antes se nutría con mayoría de jugadores que militaban en equipos del medio. Ahora se invierten los papeles.

Desde el año 2006 (fecha en que se inició el proceso del actual cuerpo técnico de la selección) jamás hubo tantos jugadores citados del exterior para una selección Sub 20. El informe de Referí permite ver que, para los Sudamericanos, eran citados uno, dos y como mucho tres jugadores del exterior. La Sub 20 actual llevará nueve futbolistas que están afuera. Un hecho llamativo.

La primera que vivió esa transformación fue la selección mayor ya que la inmensa mayoría, por no decir todos los convocados, militan afuera. A decir del cuerpo técnico juegan a un nivel superior al de la liga local.

Esta nueva era de “repatriados” en la Sub 20, por ahora no se da en la Sub 17.

Una sola vez se convocó a un jugador del exterior para un Sudamericano. Ocurrió en el año 2009 con Diego Polenta que ya se encontraba en Génova de Italia.

El informe de Referí, donde se toman en cuenta las lista de jugadores citados a los Sudamericanos, permite concluir que las selecciones juveniles se nutren en gran medida de futbolistas de Danubio, Defensor Sporting, Nacional, Peñarol y de clubes del exterior. Un escalón por debajo, en materia de aportes de juveniles Sub 20, vienen Wanderers y Liverpool.

Otro detalle significativo es que así como Danubio es el club que aportó más jugadores a la Sub 20, los de Defensor son los que más llegaron a la selección mayor: Cáceres, Silva, Rolan, Laxalt, De Arrascaeta, Lemos y Suárez.

Jugadores aportados

Danubio

25