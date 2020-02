Con el Oscar bajo el brazo, "Parásitos" será una serie de HBO

Todo el mundo habla de ella. Y los ecos de su histórica victoria del domingo siguen resonando. Parásitos, la historia de Bong Joon-ho que se llevó cuatro premios Oscar, incluido el de Mejor película, es uno de los títulos de la temporada y todos quieren subirse al carro de su éxito. Y, obviamente, todos quieren estirar lo más posible el fervor en torno a ella.

Es por eso que la historia, pensada para la pantalla grande, se transformará en una serie de televisión de la mano de HBO. La cadena adquirió los derechos de la película y le propuso a Bong la transformación; el director accedió y, según comentó, tiene sus razones. Las razones, claro, contienen spoilers, así que si no viste la película no leas el siguiente párrafo.

"Cuando el ama de llaves original regresa en la noche, vemos que algo le sucedió en la cara. Incluso su marido le pregunta sobre eso, pero ella no responde", explicó Bong en una entrevista con el medio The Wrap. "Tengo una historia para contar sobre eso y, además, ¿cómo es que ella sabe de la existencia del búnker? ¿Qué relación tuvo ella con el arquitecto de la casa para saber que estaba debajo de la cocina? Son todos relatos que he ido almacenando. Con la serie creo que voy a ser capaz de crear una suerte de película expandida de alta calidad", aseguró el director surcoreano.

AFP

Por el momento la serie está en una etapa muy temprana de desarrollo, pero algunas filtraciones ya han levantado polvareda. Para empezar, no está claro si la serie de Parásitos se situará en Seúl, como la película original, o en Estados Unidos. Ni si su elenco será, precisamente, surcoreano o estadounidense.

Según el sitio especializado Collider, uno de los actores que estarían sobre la mesa en caso de que se optara por rostros occidentales es Mark Ruffalo, que en pocas semanas estará presente en la cartelera uruguaya con Aguas oscuras, de Todd Haynes. Si bien el sitio asegura que hubo contacto e interés entre las partes –Bong, Ruffalo y HBO–, por el momento no se cerró ninguna clase de negociación.

El guion de la serie de Parásitos –que estiman tendrá entre cinco y seis capítulos– estará escrita por Bong y Adam McKay, también ganador del Oscar y director de El vicepresidente y La gran apuesta.