Con inquietud en el oficialismo y los ídolos en la campaña, se cierra la previa electoral en Nacional

Los socios de Nacional elegirán este sábado al presidente que conducirá el club en el período 2021-2024. El oficialismo espera con singular inquietud la forma en que se desarrollarán los comicios porque entienden que enfrentan una elección más ajustada de lo que esperaban, a pesar de haber exhibido los méritos de su gestión: la reformulación del pasivo del club, el relanzamiento de las obras en el Parque Central (que están próximas a terminar), la reducción del presupuesto a niveles históricos y la obtención de dos de tres Campeonatos Uruguayos.

Sin Decurnex como candidato, el oficialismo perdió el encanto. En su lugar se postula José Fuentes, quien en 2018 ingresó como oposición y se sumó a trabajar a la par de quienes ganaron las elecciones, al punto que tres años después impulsan su candidatura, con Alejandro Balbi como vicepresidente.

José Fuentes en las elecciones de 2018

El oficialismo va con la lista 1899 y lleva a 10 de los 11 dirigentes actuales, con Decurnex en un segundo plano político pero en primera fila de acción postulado como presidente de la comisión de obras y patrimonio.

Ganar en Todo

Con la lista 12, Raúl Giuria, integrante de la actual directiva, vuelve a pelear por la presidencia desde un lugar en el que durante los tres años tuvo una activa participación.

Con la lista 1.405 va Daniel Majic a la carrera por el sillón más importante del club.

En 2018 hubo cuatro candidatos, Fuentes, Decurnex, Giuria y Atilio Narancio. El lugar de Narancio lo ocupa Majic.

Este sábado habrá 25.837 socios habilitados para sufragar. En 2018 participaron 11.508 socios, de 27.000 que estaban en condiciones de votar.

Los ídolos: la salida de Guti, la llegada de Abreu y la participación de Recoba y OJ

Los ídolos de Nacional se metieron otra vez en la campaña electoral y tienen una activa participación, en este caso desde la función de entrenador.

Giuria anunció este jueves que Sebastián Abreu será el entrenador de los tricolores para la temporada 2022 si consigue el apoyo de los socios.

Sebastián Abreu en su último regreso al club en 2013; ahora es candidato como DT del primer equipo

La postulación del Loco fue un golpe de efecto muy importante que generó uno de los candidatos de la oposición ya que, un día antes, se había quedado sin la posibilidad de contratar a Álvaro Gutiérrez, quien a último momento decidió bajarse y no aceptó ser el próximo entrenador de Nacional.

Giuria fue el primero que postuló a Gutiérrez y quien lo votó para que fuera el entrenador tricolor en la temporada que terminó el martes, en lugar de Alejandro Cappuccio. Sin embargo, no tuvo el apoyo del oficialismo y no regresó al club.

También Fuentes había elegido a Gutiérrez para asumir como entrenador de los tricolores si ganaba la elección, una vez que Nacional quedó sin chances de pelear por el título y el club anunció el final del ciclo de Martín Ligüera.

Cuando este miércoles se confirmó la baja de Guti, el oficialismo rápidamente salió a plantear que Pablo Repetto es el candidato para 2022.

El presidenciable explicó a Referí que ya mantuvo cuatro reuniones con el exitoso entrenador uruguayo que quiere trabajando en Los Céspedes.

Finalmente, Majic, quien había anunciado originalmente a Guillermo Almada (también se bajó porque seguirá en el fútbol mexicano), anunció esta semana que si gana las elecciones el entrenador será Paulo Pezzolano.

Nacional

Álvaro Recoba es postulado para DT de Tercera División

En este contexto y con los ídolos como imagen para cautivar votos, Fuentes armó su equipo fuerte así: Repetto entrenador de Primera, Óscar Javier Morales integrando la secretaría técnica del club y Álvaro "Chino" Recoba entrenador de Tercera.

Giuria conformó su equipo con Abreu como técnico, Juan Carlos "Cacho" Blanco como gerente deportivo, el profe Jorge Hernández, quien trabajó con Hugo De León en su última etapa como preparador físico, y Gustavo Bueno, un histórico entrenador de las juveniles del club, como DT de Tercera.

El último intento de Majic

El tercer candidato a las elecciones se presentó en un lugar en el que intentó reflejar que no fue gobierno en los últimos años y que ofrece un cambio. Sin muchos rodeos, Majic se plantó desde la confrontación.

"Tenemos que terminar con los directivos iluminados, que son los que tienen certezas nunca fundadas del todo en una verdad, sino verdades parciales, que después hábilmente las transmiten, pero que les haría bien escuchar las opiniones de quienes están en la tribuna, en el palco y en el interior, por el bien de todos". En ese sentido, expresó que le "cuesta creer" que hoy el socio de Nacional vuelva a respaldar "a gente que hace 3 años le prometió exactamente lo mismo que hoy y no ha podido resolver sus problemas".

También apuntó: "No se puede seguir administrando pobreza, que no es solo económica, sino que es una crisis de ideas", y subrayó: "No nos resignarnos a esta mediocridad. Las otras opciones son más de lo mismo".

Ache dio un paso al costado

Estas elecciones son históricas para Nacional porque por primera vez después de 24 años, el expresidente Eduardo Ache se mantuvo ajeno a la vida política del club y no participó en ninguna de las listas.

Como candidato a presidente en cuatro de las ocho elecciones (2000, 2003, 2012 y 2015), la única que perdió fue la última con José Luis Rodríguez, y como primer suplente del presidente en dos (acompañando a Ricardo Alarcón en 2006 y 2009) o integrante la plancha de los 11 en otras dos (en 1997 y 2018), por primera vez desde el lejano 1997 no figura.

No obstante será el representante político que mantendrá Nacional en el Comité Ejecutivo de la AUF, porque los tres anunciaron que lo quieren en la sede de la asociación.

El otro ídolo que se mantuvo ajeno fue Hugo De León, quien en anteriores elecciones fue candidato como vicepresidente y siempre manifestó su apoyo a alguno de los dirigentes.

La encuesta secreta

Según pudo conocer Referí, el oficialismo trabaja con encuestas semanales que le van presentando la evolución de cara a las elecciones de este sábado.

Los informes no fueron revelados, no obstante desde el oficialismo observan con cautela el desarrollo de las elecciones, en la que esperan un final más parejo de lo que podían imaginar después de haber ganado dos de los tres últimos títulos que disputaron y haber ordenado las finanzas del club.

Giuria no maneja encuestas, dijo a Referí.

La votación

Este sábado los socios de Nacional votarán entre la hora 9 y las 20 en el Gran Parque Central. Los circuitos estarán en el primer piso de la entrada principal de Carlos Anaya. Los palcos serán el cuarto secreto de las 25 mesas que se colocarán. Los socios solo tiene que concurrir con la cédula de identidad.

En un informe publicado por Referí en 2018 se daba cuenta que para las elecciones que ganó Decurnex se colocaron 40 mesas de votación, 12 en la planta baja y 18 en el primer piso de la tribuna José María Delgado. Hubo 27.000 socios habilitados (de un universo de 37.000), de los cuales, 22.000 eran de Montevideo y 15.000 del Interior. Del exterior sufragaron 64.

¿Quiénes están habilitados para votar? Todos aquellos que estuvieran con las cuotas al día podría participar de las elecciones.

De acuerdo a los registros oficiales de Nacional a los que accedió Referí para esta elección hay 25.837 habilitados de un universo de 36.000 socios.

@Nacional

Los socios de Nacional elegirán este sábado al nuevo presidente

De los habilitados para este sábado, 14.828 son de Montevideo, 10.800 del interior y 209 del exterior.

En el caso de los del exterior ya votaron.

Los del interior tienen tres instancias para votar, la primera fue el sábado en las capitales departamentales, la segunda por correo y la tercera en forma presencial en la sede.

Al ingresar a los números, estos son los registros más importantes. Total de habilitados:

Por lugar Total Montevideo 14828 Interior 10800 Exterior 209 Total 25837

Por categorías:

Categoría Total Activos 20453 Honorarios 1994 Honorarios exonerados 3378 Protector 12 Total 25837

Por departamentos estos son los que más socios tiene el club:

Departamento Total Canelones 2972 Maldonado 1383 Colonia 803 Soriano 582 San José 505 …

