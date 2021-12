La negativa de Guti sacudió la campaña: Fuentes postuló a Repetto y Giuria definió un perfil de DT

A tres días de las elecciones del Club Nacional de Football y con 1.500 socios del interior que ya emitieron su voto el pasado sábado, la campaña electoral tricolor tuvo un sacudón este miércoles al anunciar Álvaro Gutiérrez que declinaba las propuestas de dos de los tres candidatos, José Fuentes y Raúl Giuria, para ser el DT del equipo en 2022 si alguno de ellos gana en las urnas.

El entrenador emitió una nota en la que se baja de la posibilidad de volver a los tricolores tras los comicios.

"Siento la necesidad de hacerles saber que por motivos estrictamente personales y familiares, en este momento de mi vida se me hace imposible encabezar algún tipo de proyecto laboral con la energía y claridad que Nacional requiere", escribió en su cuenta de Instagram.

Y agrega: "En los últimos días tuve el inmenso honor de que distintas corrientes políticas de la vida institucional de Nacional me señalaran como el candidato indicado para volver a Nacional y dirigir un proyecto deportivo. Es algo que me llena de orgullo por el amor que siento por Nacional y por momentos increíbles que nos van a unir eternamente".

Más adelante expresa que "solo espero que se entienda y que no haya suspicacias”. “Mi decisión está muy lejos de la política. Es tan simple -y a la vez tan difícil- como una situación coyuntural estrictamente personal y familiar. Estoy seguro que cuando sienta que es el momento, ya nos vamos a volver a abrazar en un nuevo festejo inolvidable".

A buscar nuevo DT

El tercer candidato, Daniel Majic, tuvo como primera opción a Guillermo Almada, quien luego firmó con Pachuca, por lo que en las últimas horas postuló a Paulo Pezzolano.

El primero en lanzar a Guti fue Giuria, de la lista 12 Ganar en todo, el pasado 30 de noviembre, cuando anunció que de ganar las elecciones el técnico bicampeón iba a volver al club para 2022, junto al profe Marcelo Giarruso y Cacho Blanco como gerente deportivo.

Diego Battiste

Álvaro Gutiérrez y Bergessio

Este lunes 6, luego de que terminara el Campeonato Uruguayo y el vínculo de Martín Ligüera como técnico del primer equipo el club, la lista de Fuentes, Compromiso Nacional 1899, anunció que su candidato a entrenador también iba a ser Gutiérrez.

El candidato eligió al Guti a pesar de que su lista la componen la mayoría de los directivos que en abril de este año votaron a favor de Alejandro Capuccio sobre Gutiérrez para que fuera el DT en el Apertura. Esa votación fue 9 a 2 para el ex Rentistas, el candidato de José Decurnex, que también fue votado por Alejandro Balbi, hoy candidato a vice de Fuentes, que fue uno de los dos que votó a favor del Guti junto a Giuria.

Consultado Gutiérrez sobre por qué tomó esta decisión este miércoles y no se lo había indicado antes a los candidatos, Gutiérrez explicó escuetamente a Referí que fue porque la situación que le impide estar al 100% para Nacional “surgió recientemente”.

Leonardo Carreño

Álvaro Gutiérrez

Según informó Fútbol a Sol y Sombra, de Radio Nacional 1130 AM, hace un par de semanas el entrenador indicó al programa que su pareja se fracturó una pierna, por lo que no puede caminar y por lo que él está pendiente de sus cuidados y atenciones, como de los traslados que debe hacer a su hija.

Este miércoles, tras el anuncio de Gutiérrez, desde Compromiso Nacional informaron que el técnico le comunicó personalmente su decisión a Fuentes. “Cuando las razones son personales y humanas solo queda respetarlas, entenderlas y apoyarlas. Desde Compromiso Nacional el abrazo grande a Álvaro y el agradecimiento por la seriedad con la que manejó el tema estas últimas horas”.

Diego Vila

Álvaro Gutiérrez

En tanto, en la lista de Giuria, entendieron la decisión del Guti, pero no tomaron de buena forma que el oficialismo también lo haya anunciado.

“Para la Lista 12 y para Giuria, Gutiérrez hace tres años que es el candidato número uno para dirigir al equipo. Ahora deberemos buscar otra alternativa”, dijo Hugo Pío, uno de los integrantes de dicho sector, en Último al arco de Sport 890. "Gutiérrez habló ayer con Giuria y le dio la noticia. Es algo que nos toma por sorpresa, pero deberemos buscar y analizar un plan B. El tema es que Álvaro siempre fue nuestro candidato, el oficialismo ahora se subió al carro", agregó.

Por su parte, viendo toda esta situación de afuera, Majic se manifestó al respecto en las redes. “Cuando en vez de hablar de proyectos o modelo de club solo se habla de personas, se corre el riesgo de quedar con las manos vacías. Por suerte están atentos a nuestras propuestas y las incorporan, de alguna manera nos pone contentos porque el que gana es Nacional”, escribió en sus redes.

Fuentes con Repetto y Giuria no dio un nuevo nombre

Tras la negativa de Gutiérrez, los sectores de Fuentes y Giuria se movieron rápido para redefinir su estrategia con respecto al DT.

Desde Compromiso Nacional indicaron a Referí que iban a definir un nuevo entrenador y finalmente, sobre las 17 horas del miércoles anunciaron que su nuevo candidato a dirigir al primer equipo es Pablo Repetto.

“José Fuentes y el equipo de Compromiso 1899 ha definido que, en caso de ganar las elecciones del próximo sábado, Pablo Repetto se hará cargo del primer equipo, considerando que es el mejor para dicho cargo”, indicó la lista oficialista, que agregó en sus redes que el entrenador ya aceptó la propuesta y que será el DT si ganan las elecciones del sábado.

José Fuentes y el equipo de #Compromiso1899 ha definido que, en caso de ganar las elecciones del próximo sábado, Pablo Repetto se hará cargo del primer equipo, considerando que es el mejor para dicho cargo. #NacionalAvanza pic.twitter.com/dkaN4T5nGA — Compromiso Nacional (@Compromiso1899) December 8, 2021

Repetto, de 47 años, viene de dirigir a Liga de Quito de Ecuador por última vez. Su carrera comenzó en Fénix en 2006, siguió en Cerro, en Blooming de Bolivia y nuevamente en Cerro. En 2010 tuvo su última experiencia en Uruguay en Defensor Sporting. Luego, volvió a salir del país para dirigir en Independiente del Valle de Ecuador, Baniyas de Emiratos Árabes Unidos, Olimpia de Paraguay y la Liga de Quito, en el que dirigió hasta junio de este año.

Pablo Repetto

En sus títulos aparecen el de Segunda división con Fénix en 2006/07, el Apertura 2010 con Defensor y luego sus últimos tres con Liga de Quito: la Serie A de Ecuador 2018, la Copa Ecuador y la Supercopa de Ecuador 2020. Además, fue vicecampeón de la Copa Libertadores 2016 con Independiente del Valle, perdiendo la final ante Atlético Nacional.

En tanto, minutos después, la lista de Giuira se comunicó al respecto y tras agradecer y apoyar a Gutiérrez, indicó que no iban a manejar nombres pero que buscaban un perfil similar al del DT bicampeón.

“La Lista 12 no es la mera expresión de un nombre, sino que se constituye en un proyecto, en una línea de trabajo y conducción, así como en una manera de adoptar decisiones, en el caso específico, en la reestructura de toda el Área Deportiva, tal cual hemos postulado siempre”, señalaron en su comunicado.

A nuestras socias y socios. pic.twitter.com/85zlUkdFrN — Ganar en todo Lista 12 (@GanarEnTodo) December 8, 2021

“En ese entendido debemos comunicar que estamos trabajando intensamente en la misma dirección que desde un principio, ahora, en la mejor alternativa para el Cuerpo Técnico de Nacional, bajo idénticas premisas de solvencia, personalidad, identidad y amor tricolor”, agregaron.

Tercer acercamiento sin avances con Gutiérrez

Con la nueva baja del Guti para llegar al club en 2022, es la tercera vez consecutiva que el DT vuelve a estar cerca de un regreso y no hay avances.

La primera fue inmediatamente después del Uruguayo 2019, el segundo título que Gutiérrez conquistó con los albos en el primer año de la administración Decurnex. En ese momento, según pudo saber Referí, el desgaste de una temporada donde Nacional tuvo que remar de atrás para lograr el título fue la principal causa de su alejamiento del club. También el hecho de que debía afrontar una nueva temporada desde cero, condicionado en el rubro presupuestario para poder reforzar el equipo para ser competitivo en la arena internacional.

Diego Battiste

Álvaro Gutiérrez y su primer título

En su despedida el DT indicó que "hubo tensión en los últimos meses" y que no se sintió "a gusto" en las últimas semanas. “No me encuentro como para volver a encarar en breve un desafío como corresponde a la altura de Nacional”, dijo el entrenador.

El segundo episodio fue en abril de este año, cuando los tricolores buscaban DT para la nueva temporada tras el bicampeonato. Gutiérrez y Cappuccio eran los nombres, y finalmente la elección fue para el ex Rentistas.

En esos días hubo una nueva reunión entre Decurnex y Gutiérrez, y luego un cruce de declaraciones entre Balbi y el DT.

"El presidente fue a hablar con Alvarito, un hombre de la casa, un hombre de bien, un ganador absoluto, pero declinó el ofrecimiento ante la imposibilidad que que el profe Giarrusso pudiera asumir la dirección de la parte física del plantel. Nacional es demasiado grande para andar esperando por un candidato y ahora iremos por un plan B", dijo Balbi en ese momento en declaraciones a Hora 25 de radio Oriental.

Mientras que el Guti respondió: "Tuve una reunión ayer con el presidente, le di mi palabra que no iba hablar hasta que lo hiciera él. Pero quiero aclarar que los integrantes del cuerpo técnico no estábamos con el convencimiento suficiente para volver, nuestros motivos los tenemos, no soy de armar quilombo y no los voy a decir (...) "Yo no iba a hablar antes que el presidente, pero dado comentarios que se dieron en la noche y no me parecieron bien, porque es tirarnos la hinchada arriba, lo hago", expresó en el programa Tirando paredes de 1010 AM.

Álvaro Gutiérrez y Alexander Medina en su primer ciclo como DT de Nacional

Este miércoles, con el comunicado de Gutiérrez, se cerró la tercera posibilidad de un regreso del técnico bicampeón a Nacional en 2022. Giuria y Fuentes se quedaron sin su primera opción para comenzar su ciclo en caso de ser electos el sábado.