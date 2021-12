Valdez vivió con dolor la salida de Tabárez: "No era el momento para sacarlo"

En una charla con Referí, el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez, analizó el proceso que vive la selección con el cambio de entrenador tras la salida de Óscar Washington Tabárez después de 15 años al frente de la celeste.

¿Cómo vivió el proceso de la salida de Tabárez?

Con mucho dolor. Todo el proceso de Tabárez al frente de las selecciones fue un mojón en la historia de los últimos 40 años de nuestro fútbol. Comenzar a ver cómo se acercaba el final y ver la forma en que llegó a su fin no puedo ocultar mi sentimiento de dolor. También es claro que el fútbol es tan maravilloso como cruel, y estas cosas ocurren.

¿En algún momento de su gestión imaginó cómo sería el final de Tabárez en la selección?

Cuando terminó la participación de Rusia 2018, al otro día del partido con Francia, aún en el hotel y antes de regresar, tuve una charla con todo el plantel y el cuerpo técnico para agradecer lo que había significado la participación de Uruguay en el Mundial. Allí manifesté mi intención de que si seguía al frente de la AUF renovaría el contrato de Tabárez. Veía un plantel vigente, con un grado de compromiso muy alto como siempre, que en ese momento estaba en su plenitud. Además observaba un cuerpo técnico convencido, que había perdido la posibilidad de avanzar en el Mundial a manos de un rival que fue campeón del mundo. Respecto a la pregunta, ¿si imaginaba cuál sería el final de Tabárez en la selección? Creía que sería después del Mundial de Catar.

¿A pesar de que debía sumar cuatro años más, con el desgaste de la edad y que iba a llegar al Mundial con 75 años?

El tema de la edad hay que considerarlo desde otro lugar. Tabárez tuvo momentos complejos por su salud en determinados momentos, recuerdo uno muy complicado en la Copa América de 2016. Sin embargo, es un entrenador con una gran capacidad de superación y convencimiento. Así lo transmitía. En ese momento, respaldado por un grupo de jugadores muy importantes, a los que les enseñó un montón de cosas, más allá de lo que aprendieron en su carrera en grandes clubes.

¿Lo hubiese reemplazado a Tabárez a cuatro fechas del final de las Eliminatorias?

Es muy difícil opinar desde afuera porque uno no tiene todos los elementos ni toda la información. Yo puedo comentar sobre lo que viví, como los momentos complicados en las Copa América de 2015 y de 2016, pero como contrapeso a esas actuaciones que no fueron satisfactorias tenía la gran actuación en las Eliminatorias donde solo perdió cinco puntos de local, por el partido con Brasil y el empate ante Argentina, después le ganó a todos los rivales. El punto en Barranquilla, el punto en Recibe y el primer triunfo en La Paz. El equipo se fue encontrando y reponiendo de esos malos momentos futbolísticos.

¿Era el momento para sacarlo?

Si me preguntás como hincha, no era el momento, pero los que toman decisiones tienen información que no manejo hoy.

¿Cree que Tabárez clasificaba a Uruguay al Mundial?

Entiendo que sí porque Uruguay tiene chances vigentes de clasificar cuarto e ir directo al Mundial. Uno habla desde la perspectiva que le da la experiencia, pero no estoy allí, te reitero.

¿Cree que la clasificación solo la podía lograr Tabárez?

No. Sin dudas que no. Obviamente todos los ciclos llegan a su fin, el tema es la forma en que se cierran los ciclos. Por mis experiencias y vivencias no puedo dejar de contestar con el corazón y decir que me causó dolor por la forma y la culminación a cuatro partidos de la finalización de las Eliminatorias y a un punto de la clasificación directa al Mundial. También respeto la decisión de gente muy capaz que es la que está en el día a día, que son excompañeros y que algo deben haber visto para terminar el proceso en este momento.

¿Qué tan importante es el nombre del sucesor de Tabárez?

Más allá de nombres lo importante es lo que la AUF quiera hacer a futuro con la selección. Lo importante es saber hacia dónde se va. Lo que conquistó Uruguay tiene mucho que ver con la organización y con la figura del conductor. Es un gran desafío encontrar un sustituto. En una entrevista que me realizaste después del Mundial de Brasil, en la que me consultaste qué pasaba si a Uruguay le iba mal en las Eliminatorias, ¿qué haría con Tabárez? Te contesté algo así: ‘El problema no lo vamos a tener ahora sino cuando tengamos que sustituir a Tabárez’. Ese es el problema que tiene la AUF ahora, y no porque no haya entrenadores capaces, sino porque no es sencillo tener una estructura armada, continuarla, acoplarse y dar la impronta que el nuevo técnico le puede brindar dar, mucho menos a cuatro partidos del final de las Eliminatorias.

¿Cuánto afecta estar tres semanas sin entrenador en la selección?

El paso del tiempo va creando un poco de incertidumbre, eso da espacio a comentarios y rumores a todos los niveles.

¿Cuánto impacta económicamente quedar afuera de un Mundial para la vida de la AUF?

El impacto económico queda representado por un número, pero ir o no al Mundial tiene un intangible, muy difícil de medir, que está en lo que siente cada uno de los uruguayos cuando ocurre eso.

¿Es más que dinero el Mundial?

Sin dudas. Se percibe mucho dinero por ir, pero no solo se deja de percibir lo que paga FIFA sino que también se pierde una determinada imagen de prestigio para los jugadores jóvenes cuyo valor es mayor si van o no. Además, estar en un Mundial estar un mes en el candelero. Lo sufrí siendo pequeño en 1978 y 1982, luego en 1994, 1998 y 2006. Fueron frustraciones muy grandes, y recuerdo particularmente lo que fue la definición por penales en el repechaje en Australia. Para mí fue terrible. Fue terrible no solo porque Rentistas precisaba dinero que venía del Mundial, sino por lo que significaba emocionalmente quedar afuera del Mundial. Dolía ver la tristeza de la gente en la calle. Recuerdo ese día que Montevideo estaba en silencio y lo único que sentías era el sonido de los motores de los vehículos. La gente no hablaba.

Reflexiones sobre Tabárez



“Tabárez dejó una huella imborrable. Más allá de gustos futbolísticos, hay cosas que no se dan por casualidad. El respeto que sentí que existía por Uruguay en el Mundial de Rusia a nivel de público, la prensa internacional y de la dirigencia del fútbol mundial era muy fuerte y a mí me enorgulleció. Todos sabían que Uruguay iba a competir en un nivel alto”.



“Una de las cosas que transmitió este proceso y su conductor fue nos enseñó a nosotros a cuidar la selección”.



“Para mí, como hincha del fútbol, con el sentimiento que tengo por este deporte y por la selección, hay dos cosas importantes. Por un lado, Tabárez devolvió la jerarquía y categoría que tiene que tener la figura del capitán en la selección uruguaya. Formó dos capitanes para Uruguay, primero con Lugano y luego con Godín. Y lo otro que consiguió con todo el proceso fue reconstruir un puente que Uruguay había destruido: unió el pasado glorioso de la selección, que nuestras generaciones lo veían muy lejano y con un peso muy grande, con el presente. Hubo generaciones que vivían con la carga de los títulos de 1930 y 1950, y eso ya no ocurrió más porque pudieron convivir con el peso histórico y sacar lo mejor de todo ello. Son elementos muy trascendentes que quedan para el futuro.