Congreso de EEUU interrogará a Google, Facebook y Twitter sobre desinformación: ¿qué puede pasar?

Los responsables de Facebook, Google y Twitter testificarán el jueves ante el Congreso sobre la desinformación, tras unas tensas elecciones en Estados Unidos, el asalto al Capitolio y el ascenso de una nueva administración que parece estar decidida a luchar contra las grandes tecnologías.

La audiencia, que se realizará de forma remota, será la cuarta para Mark Zuckerberg, de Facebook, y Jack Dorsey, de Twitter, desde el pasado mes de julio, y la tercera para Sundar Pichai, de Google.

"Tanto si se trata de falsedades sobre la vacuna covid-19 como de afirmaciones desacreditadas sobre el fraude electoral, estas plataformas en línea han permitido que se difunda la desinformación, intensificando las crisis nacionales con consecuencias nefastas en la vida real para la salud y la seguridad públicas", dijeron los jefes de las dos subcomisiones del Congreso que celebran la audiencia, en un comunicado.

La reciente reacción contra los gigantes tecnológicos, que dominan sectores económicos clave, se ha intensificado a medida que su influencia ha crecido durante la pandemia de coronavirus.

"No espero más que teatro" en la audiencia, dijo la analista Carolina Milanesi, de la empresa de estudios de mercado Creative Strategies. "Sigue siendo política y va a seguir entrando en juego el tema de los republicanos contra los demócratas y la libertad de expresión".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró esta semana a una destacada defensora de la disolución de las grandes empresas tecnológicas, Lina Khan, para dirigir la Comisión Federal de Comercio, en una medida que sugiere una postura agresiva en la aplicación de las leyes antimonopolio.

Otro crítico de las grandes tecnologías, Tim Wu, ha sido nombrado recientemente para un puesto de asesor económico en la Casa Blanca.

Se presume que el gobierno de Biden tomará una postura agresiva con los gigantes de la red.

Cambios en la ley

Milanesi dijo que esperaba que los ejecutivos de las empresas tecnológicas hicieran hincapié en las inversiones, las contrataciones y las medidas puestas en marcha para luchar contra los abusos, como la difusión de desinformación.

Los gigantes tecnológicos se juegan mucho: Varios senadores apoyan una Ley de Tecnología Segura, que reformaría la legislación favorecida por las empresas que pretende protegerlas de ser consideradas responsables de los contenidos publicados en sus plataformas.

En un testimonio preparado que se hizo público el miércoles, los ejecutivos de las empresas tecnológicas resaltaron los esfuerzos para luchar contra abusos como la difusión de desinformación.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en declaraciones preparadas que la ley "se beneficiaría de cambios meditados", pero el camino a seguir es un reto dado el "coro de discusiones" sobre si está haciendo más daño que bien.

AFP

La audiencia se realizará de forma remota este jueves.

Zuckerberg sugirió que el Congreso condicionara la responsabilidad de los contenidos que infringen la ley a la capacidad de las empresas de cumplir las normas establecidas para luchar contra esos abusos.

Y sostuvo que los servicios en línea no deberían ser responsables de "si un contenido en particular evade su detección", diciendo que no es factible para las plataformas con miles de millones de publicaciones al día, pero "se les debe exigir que tengan sistemas adecuados".

El interés por reformar la legislación, denominada Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, ha aumentado debido a que el expresidente Donald Trump ha insinuado que podría lanzar su propia plataforma de medios sociales.

El uso provocador de las redes sociales por parte de Trump fue una característica que definió su presidencia. A menudo utilizó los tuits para criticar a sus adversarios o para anunciar cambios de personal o cambios políticos significativos.

Pero Twitter suspendió permanentemente su cuenta después de que la utilizara para alentar a los partidarios que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero en un asalto que dejó cinco muertos.

Trump también fue expulsado de Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat tras el ataque.

"Tenemos que pedir más a las grandes empresas tecnológicas, no menos", dijo la senadora demócrata por Minnesota Amy Klobuchar en un comunicado en el que anunciaba la Ley de Tecnología Segura.

"Hacer que estas plataformas rindan cuentas por los anuncios y contenidos que pueden provocar daños en el mundo real es fundamental, y esta legislación hará precisamente eso".

Mientras tanto, los políticos conservadores acusan a las plataformas de redes sociales de sofocar la libertad de expresión con medidas como la comprobación de hechos o la eliminación de cuentas que difunden información desacreditada y peligrosa.

"Estoy un poco sorprendido por el momento en que se produce todo esto", dijo Milanesi sobre la audiencia del jueves.

"Aunque es un tema importante, creo que hay temas más importantes como vacunar a la gente y ayudarles a poner comida en la mesa", añadió.

AFP