¿Quién es Diego Hernández, citado de apuro y por primera vez a la selección uruguaya?

Diego Hernández, el volante de Wanderers, le convirtió un gol a Racing este domingo de noche en el Parque Palermo para el empate 1-1 por la fecha 7 del Torneo Apertura.

En pocas horas, a la hora 8.30 de este lunes, fue citado por Marcelo Broli por primera vez para la selección uruguaya para afrontar los partidos amistosos de fecha FIFA de marzo ante Japón y Corea del Sur.

Ocupará el lugar de Giorgian De Arrascaeta, lesionado de pubalgia en Flamengo, y quien no puede viajar.

En una charla a fondo con Referí, en enero de 2021, contó cómo fue su vida.

"Cuando vivía con mi madre, con seis y siete años la sufrí mucho, tuve problemas con la alimentación. Ella sufre problemas de adicción y eso marcó mi desarrollo", explicó el futbolista.

Y añadió: "Mi abuela peleó por mi tenencia y cuando tenía 10 años le dijeron que mi desarrollo óseo correspondía a un niño de seis años. Me llegaron a inyectar hormonas... Cuando mi padre se vino de Estados Unidos me fui con mis tres hermanos a vivir con él. Ahí cambió la cosa y ya no me faltó nada".

De jugar al baby en Villa Española, el barrio, Estudiantes, Fray Bentos y Carabelas, el Loco Raúl Ricardo Dos Santos te presentó al coordinador de juveniles de Peñarol, su amigo Juan Ahuntchain. Y le dieron el Ok para que se quedara a entrenar con la Preséptima. Hizo toda la escalera en los aurinegros hasta la Cuarta división.

Martín García lo tuvo en la Quinta división de Peñarol y lo recordó en ese momento.

"Diego era chiquito para la categoría, pero tenía una zurda increíble. Le tocó en una de las mejores categorías que dirigí, por lo cual alternaba. Se veía que se iba a superar. Llegar a la Primera de Peñarol no es fácil, pero la ida a Wanderers le hizo bien. Siempre traté de inculcarle a los jóvenes que la vida no se termina con Peñarol. Si yo cuando era juvenil me fui a préstamo a Bella Vista para buscar minutos. Y Diego siempre que le tocó entrar, respondió. Es un jugador de mucha calidad técnica. Es una alegría verlo en Primera ahora, le deseo lo mejor. Sé que la pasó muy mal cuando era chico por eso siempre fui de ponerme del lado del futbolista, como padre o como amigo, para que siguiera metiéndole", sostuvo el entrenador.

En marzo del año pasado, le hizo un golazo a Nacional con Wanderers, en un festejo que era tradicional de él, pero los hinchas tricolores y el árbitro lo tomaron a mal y lo expulsaron. Finalmente, no fue sancionado.