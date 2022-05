Continúa en "estado crítico" el intendente paraguayo baleado por sicarios

Un año atrás la hija de Acevedo fue asesinada también en Pedro Juan Caballero, conocida como la capital de la marihuana de América Latina en una ciudad paraguaya fronteriza con Brasil. El intendente pertenece al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el mayor opositor al Partido Colorado gobernante a nivel nacional.

Por su parte, el ministro del Interior, Federico González, informó que la capital de Amambay estaba "rodeada por efectivos policiales". González dijo que viajaría a esa ciudad y que el subcomandante de la Policía Nacional, Baldomero Benítez, estaba en camino hacia allí.

Asimismo el Ministerio Público anunció en Twitter que "el fiscal José L. Torres, el fiscal de Crimen Organizado Federico Delfino y el fiscal de Narcotráfico Celso Morales intervendrán en el caso del atentado".

Un testigo clave, cuya identidad fue resguardada, relató que a la salida de la Junta Municipal, una persona encapuchada lo apuntó al rostro con un arma de fuego, presumiblemente una pistola.

"Eso me hizo correr, cuando me di la vuelta empezaron a disparar, le vi al intendente corriendo del otro lado de la calle y ahí me doy cuenta que no disparan hacia mí y no era hacia mí el ataque, yo me asusté tanto que no sabía si me venían a mí o al intendente", dijo a la televisora Noticias Paraguay (NPY) .