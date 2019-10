Continuismo o alternancia

Finaliza una nueva campaña electoral en el Uruguay. Los orientales comenzarán a decidir este domingo 27 de octubre si quieren cambiar de gobernantes o seguir con los mismos.

Dicho en una frase puede sonar hasta despectivo con quienes pasaron meses coordinando programas, perfilando candidatos, gastado millones de dólares en minutos de televisión para tratar de convencer a los ciudadanos de que tal o cual partido, fórmula o lista es mejor.

Pero, a fin de cuentas, la decisión que el elector deberá tomar en la soledad del cuarto secreto ante cientos de listas de todos los partidos políticos será esa: continuar con el Frente Amplio en el poder o darle una oportunidad a otro partido, que todo indicaría sería el Partido Nacional.

Frente Amplio (FA) o Partido Nacional (PN). Las dos caras de una moneda ya en el aire en la que está en juego el destino de la nación. Si las encuestas lograron medir correctamente el sentir de la opinión pública, Daniel Martínez y Graciela Villar será la fórmula más votada y Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, será la que entrará en segundo lugar luego de escrutados los votos el domingo de noche.

Todo indica que el FA con Martínez a la cabeza irá casi en soledad al balotaje de noviembre –salvo que logre los apoyos de los ultras izquierdistas de Unión Popular (UP) y el Partido de los Trabajadores (PT)–. De no haber sorpresas el adversario sería Luis Lacalle Pou, quien aglutinaría la mayoría de los votantes de una “coalición multicolor” integrada por Cabildo Abierto (CA), Partido Colorado (PC), Partido de la Gente (PdG) y Partido Independiente (PI).

No se sabe a quién apoyarían el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), el Partido Digital (PD) y el también pequeño partido liderado por el mediático abogado Gustavo Salle.

No parecen estar en juego las grandes líneas macroeconómicas del país. Existe coincidencia en que hay que bajar el gasto y ser responsable con las cuentas evitando la inflación que perjudica a los más humildes. Sí hay visiones contrapuestas en torno al déficit fiscal: el candidato del oficialismo no ha explicado cómo piensa bajar el gasto público, mientras que la oposición si lo ha hecho, anunciando austeridad y no incrementando la carga impositiva.

Por el resto, hay diferencias en la forma de encarar la necesaria reforma educativa, con un oficialismo que viene del fracaso de Mujica y de Vázquez. También hay diferencias en el tema de la inseguridad. Con todo, hay un tema que los uruguayos republicanos y democráticos deben tener en cuenta y es la posición ante el dictador venezolano Nicolás Maduro y su régimen sangriento y totalitario. En la coalición multicolor no existen dudas de que hay que pararse en la vereda de enfrente de Maduro, no así en el FA, cuyas acciones diplomáticas y actitudes políticas han ido a contramano de la tradición uruguaya. Martínez titubea a la hora de marcar una posición firme y certera ante este tema. Las brisas bolivarianas no son bienvenidas en Uruguay.

Si las encuestas están en lo correcto habrá balotaje a fines de noviembre, con un parlamento muy fragmentado –puede haber hasta nueve partidos representados, récord histórico– por lo que la personalidad y experiencia política y de negociación de quienes integran la fórmula ganadora resultará clave para un buen