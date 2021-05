Contra las ausencias, el viento y la dosificación de Neves: Nacional pisó fuerte en el Apertura

Nacional pisó firme y fuerte en el Torneo Apertura al ganarle 3-1 a Progreso en el Paladino logrando un triunfo de esos que marcan una campaña teniendo en cuenta todas las adversidades que debió enfrentar para encarar su primer encuentro por el certamen local (en la primera fecha se pospuso su juego conta Cerro Largo).

Ausentes Guillermo Centurión, Mathías Laborda, Christian Almeida, Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Maximiliano Cantera, Gonzalo Vega, Thiago Vecino por un brote de covid-19 en el plantel y también Felipe Carballo por una fractura en el cráneo y sin el DT Alejandro Cappuccio al borde de la línea de cal (cumplió su segundo y último partido de suspensión), Nacional venció con autoridad a Progreso en su cancha en un partido marcado por el fuerte viento que corrió desde el Cerro rumbo al Centro.

El tricolor jugó con viento a favor en los primeros 45' y ahí sacó la diferencia para ganar el partido y también para dosificar energías para jugarse todo contra Argentinos Juniors el próximo miércoles (hora 23:00, Gran Parque Central) en su último encuentro de fase de grupos de Copa Libertadores (puede pasar a octavos como segundo, ser tercero e ir a la Sudamericana o quedar eliminado de todo).

Si bien Progreso entró más enchufado y estuvo cerca de ponerse en ventaja con un remate cruzado de Danilo Asconeguy, el tricolor rápidamente le encontró la vuelta al partido.

¿Cómo? Con el exquisito pase de Gabriel Neves. Su lectura de juego y su distribución de la pelota le permitieron a Nacional tanto una salida limpia cuando se metió entre los zagueros como una activación de los circuitos futbolísticos cuando se posicionó una línea más adelantado que su ladero en el doble cinco, Facundo Píriz.

Fotos Diego Battiste

Gabriel Neves, volvió a su mejor versión

Cappuccio, o mejor dicho su ayudante Humberto Mello, planteó el partido con el mismo sistema táctico con el que Nacional jugó los segundos 45' contra Universidad Católica el pasado martes: 4-4-2 con Brian Ocampo y Alfonso Trezza como extremos y la dupla argentina, Leandro Fernández-Gonzalo Bergessio, en ofensiva.

Ser segunda punta es el traje que mejor le queda puesto a Fernández. Así, el argentino juega con libertad para moverse por todo el frente del ataque, involucra a los laterales en la ofensiva, se combina por el centro (con Neves o con Brian Ocampo) y puede sorprender cuando el espacio se le presenta para rematar de media distancia.

Fotos Diego Battiste

Leandro Fernández, constante amenaza de gol

Sometido por la tenencia de Nacional y una artillería de remates de media distancia, centros y acciones combinadas por el callejón central, la imagen que dejó Progreso en el primer tiempo se vio reflejada cuando sobre la media hora de juego el zaguero Andrés Romero quiso bartolear dos veces la pelota del fondo y la misma se estrelló contra una montaña de viento que la devolvía, endemoniada, contra su propio campo.

Bergessio, que había estado cerca con un cabezazo, abrió la cuenta a los 36' tras centro de Camilo Cándido (soltado al ataque por descarga de Fernández) y un rechazo defectuoso del propio Romero.

Cuatro minutos después, Fernández le mandó un telegrama Neves, este le devolvió una poesía con el pecho y el argentino sacó un misil de afuera del área. Si será bicho el argentino: la pelota dio en un defensa, la desvió el golero Rodrigo Formento y pegó en el palo izquierdo y mientras toda la defensa de Progreso decodificaba toda esa información el propio Fernández ya estaba en el área, solo, para recoger el rebote y poner el 2-0.

A 79 horas de enfrentar a Argentinos Juniors, Nacional comenzó a jugar ese partido en el mismo complemento contra el gaucho. Salió Gabriel Neves y también Ángelo Gabrielli entrando Rafael García y Armando Méndez.

Ahora le tocaba atacar a Progreso con el viento a favor. Y el gaucho tiene un volante que juega precioso: Fabricio Fernández. El zurdo rochense rompió las estructuras fijas que Maximiliano Viera propuso en el primer tiempo (4-4-2) y volcó su accionar al sector medio desde donde comenzó a manejar todos los ataques de su equipo.

El empate no se hizo esperar. Así como lo sufrió Romero, el viento lo en contra también perjudicó a Sergio Rochet quien despejó en cuestión de segundos dos balones en largo y tan rápido volvió la pelota que un rechazo defensivo corto le permitió a Fernández tirar de larga distancia y encontrar mal parado al meta tricolor para decretar el descuento.

El ímpetu de Progreso fue cortado por una injusta expulsión de Rodrigo Rojo, quien debió ser expulsado antes por pisar en la espalda a Brian Ocampo.

Fotos Diego Battiste

Una roja injusta, a Rojo

El gaucho ya no inquietó más y Nacional terminó de controlar el partido con la presencia de García -de buen ingreso- en el mediocampo acoplándose con Píriz.

Fotos Diego Battiste

Facundo Píriz, parejito en el mediocampo

La diferencia de lo que produjo uno y otro equipo con viento a favor explica en buena medida el resultado del partido. Nacional tuvo un volumen de juego ostensiblemente superior al de su rival.

Para la recta final, el ingreso de Andrés D'Alessandro le permitió pasar de defensa a ataque como pedía el partido -más que el partido, el factor climatológico-. Por abajo y con pelota al pie.

Fotos Diego Battiste

D'Alessandro entró muy bien

Así resurgió el fútbol de Nacional y se terminó de hundir el de Progreso cuando a los 79' salió acalambrado Fabricio Fernández.

El otro Fernández, el argentino, erró dos goles hechos en el complemento. Uno tras un enganche que hizo pasar de largo a toda La Teja y otro tras gran pase de D'Alessandro.

Fotos Diego Battiste

Fernández, su gran enganche en el complemento

El telón cayó tras remate del argentino, rebote y gol de pescador de Alfonso Trezza, un solidario laburante que se aplica tácticamente siempre a la necesidad del equipo y que suple con actitud y velocidad sus carencias para el rompimiento, el pase o la definición.

Fotos Diego Battiste

Trezza, así liquidó el partido

Su ingreso fue determinante el martes contra Católica. Y su partido ante Progreso bien resume lo que Nacional se esforzó por debutar en el Apertura con triunfo en una cancha complicada.

Más que confirmado: hay candidato para el Apertura. Y tiene tres colores.

La ficha

Progreso:

Rodrigo Formento 6

Brian Bentaberry 5

Andrés Romero 4

Martín Marta 5

Rodrigo Rojo 4

Danilo Asconeguy 5

Gonzalo Andrada 6

Jonathan Barboza 4

Fabricio Fernández 7

Gustavo Alles 4

DT: Maximiliano Viera.

Nacional:

Sergio Rochet 5

Ángelo Gabrielli 5

Guzmán Corujo 6

Nicolás Marichal 6

Camilo Cándido 6

Facundo Píriz 5

Gabriel Neves 7

Brian Ocampo 6

Alfonso Trezza 7

Leandro Fernández 7

Gonzalo Bergessio 6

DT: Alejandro Cappuccio

Cambios en Progreso: 45' Christian Paiva (4) x D. Asconeguy, 74' Ignacio Cancela (4) x G. Andrada y Gastón Colmán (4) x J. Ramis, y 79' Joaquín Gottesman x F. Fernández

Cambios en Nacional: 45' Rafael García (6) x G. Neves y Armando Mëndez (6) x Á. Gabrielli, 74' Andrés D'Alessandro (6) x B. Ocampo, 81' Ignacio Lores x G. Bergessio, 88' Guillermo May x L. Fernández

Cancha: Parque Abraham Paladino

Juez: Diego Riveiro

Goles: 36' G. Bergessio (N), 40' L. Fernández (N), 58' F. Fernández (P), 86' A. Trezza (N)

Amarillas: 20' J. Ramis (P), 32' G. Alles (P) y G. Bergessio (N), 41' D. Asconeguy (P), 50' C. Cándido (N), 59' B. Ocampo (N), 74' G. Corujo (N), 82' R. García (N), 86' C. Paiva (P)

Expulsado: 66' R. Rojo (P)