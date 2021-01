Coronel Ferro se entregó tras fracasar en gestión para cobrar su jubilación

El coronel Eduardo Ferro, prófugo de la justicia, se entregó en España luego de fracasar en gestiones realizadas para poder cobrar su jubilación uruguaya, confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa Nacional.

En los últimos días de 2020, Ferro remitió una comunicación al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En la misiva, enviada por correo electrónico, se despachaba con duras críticas a la justicia uruguaya, se definía como un perseguido político y, en función de eso, pedía se le permitiera realizar el trámite de “fe de vida”, necesario para cobrar su jubilación, en algún lugar que no fuera un consulado uruguayo, ya que allí temía ser detenido.

Ferro está prófugo de la justicia desde fines de 2016, cuando la Justicia lo citó para interrogarlo sobre el secuestro y desaparición del militante comunista Oscar Tassino.

Ferro escapó a España, donde fue ubicado en 2017, pero también pudo escapar de las autoridades de ese país. A solicitud de Uruguay, la Justicia española inició a un juicio por su extradición, que fue concedida pero cuando se iba a hacer efectiva, Ferro volvió a desaparecer, hasta este miércoles en que avisó a las autoridades uruguayas que se entregaría, según informó El País.

El correo enviado por Ferro no tuvo una respuesta positiva, en ningún punto de la cadena de personas que lo conocieron.

El coronel a cargo del servicio de retiros, el primero en recibir la comunicación, la elevó a su superior, el director de la Dirección General de los Servicios del Ministerio de Defensa Nacional, general Mario Moreira. Moreira la remitió al ministro Javier García. García decidió que el pedido no era pertinente y, en cambio, elevó el caso al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Y desde la Fiscalía, según informó Díaz, se remitió el correo de Ferro al juzgado penal de 10 turno, donde se sustancia la causa por la cual el militar está requerido.

Mientras tanto, Ferro molesto con la falta de una respuesta positiva a su reclamo, envió un mensaje dirigido a susque circuló en redes sociales de militares retirados, y al que El Observador tuvo acceso.

“Quería hacer una reflexión, a ver si se puede llegar al más alto nivel que se pueda llegar. Porque uno va mirando la situación y esto es una situación táctica que se desarrolla en el plano político y psicopolítico, y uno la va siguiendo. El desprestigio más grande que hay hacia las Fuerzas Armadas, hacia los militares, es el actual gobierno”, dice Ferro en el audio.

“¿Por qué digo esto?”, se pregunta y continúa. “Porque en los gobiernos del Frente Amplio, con toda la prensa que arrastran, que son más medios de izquierda que de derecha, es lógico que haya una agresión permanente contra las Fuerzas Armadas, los militares y el pasado. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, que es el que se infiltra mejor en toda la sociedad, –eso lo conozco perfectamente- es el que incita a todas estas manifestaciones, directas o indirectas (digo indirectas porque hay mucho cerdo que repite cosas sin saber lo que está repitiendo). El desprestigio más grande es que este gobierno no ha hecho nada para evitar eso. La ley interpretativa fue votada en contra de todos los partidos tradicionales, solo obtuvo la mayoría que tenía el Frente Amplio en ese momento en la cámara. Pero ahora no hay ni siquiera una mención, una intención, un comentario, no hay absolutamente nada. Entonces el vecino de enfrente, el amigo del club, el entorno social, todos civiles que no son del Frente Amplio y que inclusive han votado a este gobierno, cuando ven que se mantiene la situación de agresión, de seguir procesando gente, que el gobierno no hace ninguna mención ni intención, nada, está avalando lo que hace la izquierda. Por lo tanto dicen, ‘ah, bueno, si no los defienden estos, algo tiene que haber’. Es así. Por eso digo que este gobierno es el que más nos está haciendo daño. Porque ser perseguido por la izquierda para mí es una condecoración, pero cuando los que no son de izquierda, y que se supone que filosóficamente son totalmente contrarios, no hacen nada, ese el desprestigio más grande hacia todos nosotros”.

Pocos días después, Ferro hizo circular otro audio en el que avisa a sus “camaradas” que llamó al comisario a cargo de Interpol en Uruguay para entregarse.

“Acá ya no tengo qué hacer. Agotados todos los medios legales, me he movido como loco”, dice en su pasaje y agrega que las gestiones que han hecho sus abogados tampoco han tenido éxito. “Aparte me calienta estar llamando y llamando por teléfono y que no le contestan a uno”.

Ferro agrega que al permanecer en España está “jugando a la ruleta rusa con su salud”.

Fuentes del Ministerio de Defensa informaron que en los días previos a su entrega, Ferro se comunicó con referentes militares, buscando apoyo a sus gestiones.

Además de por el caso Tassino, Ferro es indagado por el secuestro y tortura de la maestra Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez; y en otra causa de torturas que tiene entre sus víctimas al publicista Claudio Invernizzi.

En octubre, el capitán retirado Héctor Erosa denunció en El Observador que en 1997 el Ejército fraguó una junta médica para declarar que padecía un “trastorno severo de personalidad” y así acallar sus denuncias respecto a que Ferro estaba espiando a los políticos en plena democracia, entre otras irregularidades.