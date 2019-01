Corrupción a la uruguaya

Cuando hablamos de corrupción, los uruguayos generalmente decimos que aquí los niveles están muy lejos de los de otros países de la región, fundamentalmente Argentina y Brasil. Que acá casi no pasa nada. Es verdad, todo indica que la situación es muy diferente a la de nuestros vecinos, sobre todo de Brasil.

En el libro Una oveja negra al poder de los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, el expresidente José Mujica se refiere de esta forma al escándalo del Mensalão: “Esa era la única forma de gobernar Brasil”.

En Uruguay todo está más contenido, todo es a baja escala, tanto lo bueno como lo malo. Y en la corrupción no debería haber mayores diferencias. Aquí, además, también se barre debajo de la alfombra y a veces hay cosas que no se quieren ver.

El periodista argentino Hugo Alconada Mon pasó por Punta del Este y presentó su último libro, La raíz de todos los males. En una entrevista que concedió a El Observador cuenta que en la mayor parte de sus investigaciones tarde o temprano aparece un capítulo uruguayo. Y agrega que “claramente ahí hay algo que todavía no ha salido a la luz”.

Afirma Alconada: “Yo tengo múltiples documentos sobre el Lava Jato en donde aparece Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay, zona franca, zona franca, cuentas bancarias, Uruguay, Uruguay y Uruguay (…) Caso Siemens, Ruta del dinero K, Lava Jato, Cuadernos de la Corrupción, caso Ciccone; cinco de los más recientes y más grandes escándalos de Argentina involucran a Uruguay. El dinero pasa por los bancos, por zona franca, cuentas bancarias, sociedades, terrenos, propiedades. Algo está pasando”.

Algo está pasando, dice Alconada Mon, y probablemente tenga razón. Hay que hacer más autocrítica, los medios de comunicación deberían poder investigar más (lo cual no siempre es posible con los limitados recursos que suelen manejar), pero sobre todo deben cambiar los preconceptos que venimos manejando hace ya muchas décadas.

Sí, hay algunos datos alentadores que confirman que todavía estamos lejos de lo que ocurre en la región. Uno de ellos: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consultó entre junio de 2017 y setiembre de 2018 a ocho expertos en políticas anticorrupción para evaluar los avances que existen en América Latina. La conclusión del informe, citado hace unos días por La Diaria, es que Uruguay, Costa Rica y Chile son los que aparecen mejor posicionados. Además, Uruguay es el único de los tres países que ha mejorado en los últimos diez años.

Otro dato: Uruguay aparece como el Estado menos corrupto de América Latina, según el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional. En la última entrega disponible, correspondiente a 2017, el país ocupa el puesto 23, junto con Francia.

Y tampoco este es un tema que preocupe en exceso a los uruguayos. En una encuesta de la consultora Cifra de agosto de 2018, el 61% respondió inseguridad cuando le preguntaron cuál es el principal problema del país. Muy atrás, aparecen temas económicos (13%), educación (10%), así como problemas políticos, valores o corrupción (8%).

Que este panorama, en principio bastante positivo, no nos haga olvidar aquello que decía Alconada Mon: algo está pasando en Uruguay. Porque en el fondo todos sospechamos que existe una corrupción a la uruguaya.