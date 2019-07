Cosse: "El proceso para definir la fórmula no contribuyó a la unidad"

"Sobre el proceso (para definir la fórmula) creo que no contribuyó a la unidad", dijo este martes la exministra de Industria Carolina Cosse. La exprecandidata oficialista convocó a una conferencia de prensa para analizar el resultado electoral y la posterior negociación que realizó Daniel Martínez y que derivó en la selección de Graciela Villar como candidata a vicepresidenta.

"Para mí fui muy duro, la verdad que me dolió. En lo personal y me dolió también por los amigos que me rodean. Y me dolió por el Frente Amplio", aseguró luego en diálogo con periodistas.

"La unidad la construimos todos. El FA somos todos. Yo siempre voy a estar para construir. Tenemos que reponernos de una semana que fue muy difícil. Personalmente para mí lo fue", dijo Cosse durante la conferencia.

La exprecandidata contó que Villar la llamó el viernes de noche para saludarla. "Me llamó y me dijo que quería saludarme, que era una situación que ella no había generado. Y yo le dije: 'tranquila'", contó.

"El FA somos todos, el FA es más que el candidato, el FA es más que la fórmula. Es importante levantar la mirada. No hay tiempo que perder", agregó.

Si bien la expresidenta de Antel cuidó sus palabras y sus críticas, dejó entrever su molestia con cómo Martínez resolvió la fórmula la semana pasada. Aseguró que la campaña hacia las internas había sido unitaria, pero que el final no lo fue. "Como siempre dije, acataría la decisión del Plenario del FA. Hemos compartido una campaña que trasuntaba unidad y ser parte de un proceso de transformación. Dijimos que la unidad no es acatar y obedecer, sino que es el compromiso con la mañana siguiente. Entiendo que la unidad es un proceso colectivo", dijo.

Además de pasar la factura, Cosse afirmó que ahora "lo importante es levantar la mirada". "El FA es más que los sectores, más que las autoridades, más que el precandidato, más que el candidato, que la fórmula, más que el comité. Somos todos los frenteamplistas", señaló.

Cosse anunció además que será candidata al Senado y aseguró que seguirá peleando por las ideas que propuso en la campaña. Aseguró que insistirá con sus ideas para el futuro del trabajo, la violencia de género y la educación. "La propuesta para que todas las escuelas sean de 7 horas es un gran plan que el próximo gobierno debería llevar adelante", dijo.

Cosse obtuvo el 25,5% de los votos dentro del Frente Amplio en las elecciones internas celebradas el 30 de junio y quedó en segundo lugar detrás de Daniel Martínez, que consiguió el 42% de los sufragios.