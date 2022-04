Cosse se quedó corta en apoyos opositores y cayó su plan más fuerte en el período

Guillermo Moncecchi le estrechó la mano al edil de Ciudadanos, Tulio Tartaglia, y le dijo, resignado, como un protocolar saludo al cierre de un partido perdido: "Muy bien". El colorado acababa de argumentar a favor del préstamo del BID, cuyo fracaso estaba a punto de materializarse.

El saludo del director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo y líder de las negociaciones en nombre de la administración de Carolina Cosse selló el acuerdo político, aunque se había quedado corto.

"No sirvió de mucho", le bromeó Tartaglia. "Pero hasta la 1 de la mañana estuvimos ayer", le aseguró. El edil había aclarado en sala que no estaba a favor de todos los elementos del crédito de US$ 70 millones, pero que la consideraba "una herramienta válida en su conjunto para subsanar ineficiencias, omisiones y problemas que tiene la ciudad de Montevideo".

La misma línea defendió a capa y espada el ministro de Ambiente y referente de Ciudadanos, Adrián Peña, quien abrió una interna en el Partido Colorado al pedir a los cuatro ediles de la bancada su voto a favor, incluso cuando toda la previa perfilaba para que los otros sectores no se plegaran.

El edil del Partido de la Gente, Víctor Prado, jugó con la ambigüedad en las horas previas, pese a que ya estaba decidido por negar el apoyo a Cosse. "Nos debemos a la coalición de gobierno, a la cual apoyamos y defendemos", confirmó antes del inicio de la sesión.

Laura Raffo, presidenta de la Departamental nacionalista y una de las voceras de la oposición durante las negociaciones, negó a El Observador que el hecho de que Ciudadanos se haya desmarcado del resto signifique un "fracaso" en el intento de actuar como coalición en Montevideo –una orgánica que nunca llegó a consolidarse a nivel departamental–. "La gran mayoría de la coalición, 11 de los 13 ediles de tres partidos distintos, votaron de manera conjunta", declaró.

Camilo dos Santos

Junta Departamental de Montevideo repleta ante la votación

Con todas las cartas jugadas, ya desde el martes el debate tomó como uno de sus centros la responsabilidad de cada quien a la hora de llevar al proyecto al fracaso. En otras palabras: quién asume el costo político. La última contraoferta de la comuna mandataba a trabajar junto con el BID y el gobierno nacional de modo de acceder a los US$ 52 millones de financiamiento que la delegación del mismo partido había pedido para obras de saneamiento.

Desde un inicio Cosse ha insistido en que la Intendencia de Montevideo tuvo que resignar este tipo de inversiones ante la negativa de la administración de Luis Lacalle Pou de llevar a US$ 120 millones el préstamo del BID. La oposición asegura que nunca hubo un pedido formal y que, de hecho, ya el gobierno había autorizado pasar la línea de crédito preaprobada desde hace años de US$ 41,4 millones a los US$ 70 millones que hasta hoy estaban en discusión, tal como detalló el edil blanco Javier Barrios Bove en su fundamentación.

La preocupación de la IM por dar esa discusión se manifestó en el fervor con que Guillermo Moncecchi y otro integrante de la delegación de Desarrollo Ambiental, Jorge Alsina, buscaron desde afuera de la sala que el edil del MPP y coordinador de la bancada, Martín Nessi, tomara la palabra. El dirigente frenteamplista esgrimió desde su banca –previa consulta con los jerarcas de Cosse– que la comuna sí había hecho un pedido formal vía mail al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de elevar el monto de endeudamiento autorizado hasta US$ 120 millones.

Cosse tiene ahora en sus manos un plan B, en tanto las apuestas que logre materializar en limpieza se posicionan hoy como una de las principales cartas de presentación que tendrá su gestión al final del período. La intendenta ha insistido varias veces –incluso puertas adentro en reuniones con sus directores– en la necesidad de llevar a cabo un "cambio cultural".

Tal como adelantó El Observador, la administración pretende ir dejando de lado el tradicional sistema de contenedores –vigente desde la segunda administración de Mariano Arana– en pos de soluciones puntuales según los barrios. A priori, por fuera de cualquier financiamiento por deuda, la IM piensa en llevar contenedores para los complejos de cooperativas de vivienda, recipientes de basura para poner dentro de las casas y retornar en partes de algunos circuitos a la recolección manual.

“No nos quieren dejar limpiar Montevideo, no nos quieren dejar trabajar (...) Esta embestida no nos va a vencer”, dijo Cosse en una conferencia de prensa la noche de este jueves sobre lo resuelto por la Junta Departamental.

La decisión “no le hace honor a lo que ha sido la tradición política, a lo que ha sido la relación de la Intendencia de Montevideo con el Banco Interamericano del Desarrollo”, añadió. Cosse dijo que “ningún sí le vino bien” al Partido Nacional, en referencia a los “sí” que daba la comuna a algunas de las propuestas de los nacionalistas, expresó. Insistió en que hubo negociaciones con “transparencia” y “seriedad”.

“El hecho de hoy traza una línea sobre las formas de hacer política: la nuestra, la seria, poniendo los intereses de los montevideanos; del otro lado, la responsabilidad de hacer una política menor. Se perjudican los miles de ciudadanos que estaban previstos en la zona de saneamiento que habíamos planeado, y se perjudican 1,3 millones de personas que viven en Montevideo”, sostuvo.