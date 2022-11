Crece la presión sobre Ucrania para que esclarezca el posible asesinato de 10 efectivos

Las Fuerzas Armadas de Ucrania están acusadas de un posible crimen de guerra cometido contra una decena de efectivos rusos desarmados, tirados en el suelo y asesinados con disparos a corta distancia.

Según la agencia rusa Sputnik no se pudo precisar el lugar y la hora de la ejecución, pero todo sugiere que fue una ejecución a quemarropa por parte de soldados ucranianos que ni siquiera ocultaron sus rostros y es posible identificarlos en una investigación independiente.

Precisamente Moscú solicitó a las Naciones Unidas (ONU) que envíe un equipo que pueda confirmar si los hechos sucedieron en la ciudad de Makéyevka, en la región de Lugansk. Según fuentes de Sputnik, los diez soldados ejecutados podrían ser miembros de la Milicia Popular del Donbass.

Hay cuatro vídeos grabados y difundidos posteriormente por medios afines al Kremlin que no parecen dejar lugar a dudas. El diario The New York Times del lunes publica los videos y sugiere que no son trucados pese a que el Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitro Lubinets, afirmó el fin de semana que se trataba de un montaje de Moscú.

Para despejar dudas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU dijo que hará una investigación independiente y pidió al gobierno de Volodomir Zelensky que haga lo propio.

La situación es de compromiso para Kiev ya que fueron grabados y difundidos un total de cuatro vídeos. Y los habrían tomado con los teléfonos móviles de los propios soldados ucranianos que luego llegaron a manos de medios afines al Kremlin. Allí se puede observar la muerte de estos 10 soldados rusos.

Los hechos se habrían producido en una fecha no determinada de noviembre, durante el avance ucraniano en la provincia de Lugansk, en el este del país. Un pelotón de infantería habría capturado a 11 soldados en una granja del pueblo de Makiivka.

La unidad ucraniana grabó lo sucedido con los teléfonos móviles de sus propios soldados. A esos esos documentos visuales se agregan las imágenes tomadas por un dron de reconocimiento, que habitualmente usan las unidades de Kiev.

El pelotón ucraniano habría accedido al patio de una granja y de la vivienda habrían salido 10 militares rusos con las manos en alto con el fin de entregarse. Habrían recibido la orden de tirarse boca abajo, y así lo hicieron. De acuerdo a algunas de las imágenes, otro soldado ruso habría salido desde el interior de la vivienda con un fusil y atacó a los ucranianos. Este militar habría sido abatido, según las imágenes capturadas por el dron.

Posteriormente, ya sin resistencia de ningún tipo, los efectivos ucranianos habrían cometido la matanza.

“Sobra decir que Rusia buscará por su cuenta a quienes cometieron ese crimen. Deben ser encontrados y castigados”, indicó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El portavoz del Kremlin recalcó que “Rusia hará todo lo posible en el marco de los mecanismos internacionales para llamar la atención sobre este crimen y llevar ante la justicia a quienes puedan estar involucrados en el mismo”.