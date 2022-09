Críticas de empresario brasileño a la ANP: “Lo único que queremos es que nos dejen trabajar en paz”

En medio de una relación visiblemente crispada con la Administración Nacional de Puertos (ANP), la empresa Lobraus presentó un nuevo proyecto de depósito logístico. Ya tiene uno en funcionamiento. La propuesta para el primero fue presentada en 2006 y demoró una década en aprobarse. Después de ser otorgada el área para la construcción debió cambiarse de lugar y ahora está ubicada en otra zona del puerto de Montevideo.

El nuevo depositó que será construido contará con 8.000 metros cuadrados y tendrá una inversión de US$ 18 millones. En la presentación realizada este martes no había ninguna autoridad de la ANP presente. Sí estaba el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani. Luego de una recorrida por el actual depósito, el presidente de la compañía, el brasileño Renato Ferreira, relató el periplo de Lobraus desde que se instaló en Uruguay en 2003. Recordó que el primer proyecto se presentó en noviembre de 2006, tuvo una primera aprobación de la ANP en 2008 y una segunda del Poder Ejecutivo en 2014.

Diego Battiste

Depósito de Lobraus

El 15 de marzo de 2016, diez años después de ser presentado remarcó, obtuvo la concesión. “Estábamos por la calle Colombia”, dijo. Los tiempos empezaron a correr y comenzaron las idas y vueltas entre la empresa y la ANP. Lobraus no conseguía el financiamiento necesario para desarrollar el proyecto, que en ese momento incluía un edificio de 21 pisos además del depósito. La compañía seguía presentando documentación ante las autoridades.

Pero algo cambió. El Directorio de la ANP recibió información oficial sobre el nuevo trazado de la vía férrea dentro del puerto de Montevideo por la que circularía el tren de UPM. Esa vía pasaba por la zona donde se instalaría el depósito de Lobraus. Entonces, el Ministerio de Transporte le pidió a Lobraus que reubicara el proyecto. En 2018, la compañía y la ANP firmaron un acuerdo en el que se estableció que el organismo correría con los gastos que se ocasionarían por la reformulación del proyecto. Lobraus presentó un detalle de gastos por US$ 1 millón, pero la ANP no aceptó y otorgó finalmente US$ 650 mil.

La historia continuó. “Ahí empezaron a pasar cosas que nos perjudicaron”, señaló Ferreira. Según contó el empresario, la primera adjudicación otorgaba a Lobraus un permiso permanente para bridar frío a contenedores refrigerados. “La ANP nos sacó esa licencia y nos dio una temporaria”, cuestionó. Las desavenencias entre las partes continuaron y Ferreira decidió vender Lobraus. Eligió a Multilog, una empresa brasileña dedicada a la logística.

“Decidí que la ANP hablara directamente con ellos. Luego de varias reuniones Multilog entendió que se había llegado a un acuerdo verbal. Para la sorpresa de todos, en reunión del Directorio de la ANP se negó absolutamente todo lo que había acordado con Multilog”, indicó Ferreira este martes. En ese momento de su disertación, el empresario presentó a su grupo de colaboradores. “Estas personas –dijo señalándolos— trabajan duro día y noche para servir a los clientes. Juntos decidimos que Lobraus funcione. Vamos a construir nuestra segunda torre”, anunció. Y allí levantó el tono. “No es posible que un organismo como la ANP bloquee todos los negocios del puerto de Montevideo. Se necesita una ANP nueva, del siglo XXI. Los tiempos han cambiado y se precisa un organismo evolucionado”, sostuvo.

“Seguimos creyendo en Uruguay. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar en paz”, concluyó Ferreira.

Consultado por El Observador, el empresario dijo que la “ANP nunca logró imponer un acuerdo específico. Multilog iba a comprar Lobraus e iba a venir a operar al puerto de Montevideo. Pero de esta manera no va a venir. Hay una mala actitud, un mal profesionalismo”, aseguró.

“Con la anterior ANP no hubo muchos problemas; negociaba. Ahora, los funcionarios tienen más poder que el presidente de la ANP”, señaló.

Otra de las quejas de Ferreira es que Lobraus no tiene un permiso un permanente para utilizar áreas públicas del puerto de Montevideo para mover contenedores. Accede a contratos precarios de uso que se vencen y deben renovarse cada dos meses. “Es burocrático”, expuso. Sin embargo, esa es la manera en la que trabaja el resto de los operadores portuarios de contenedores que utilizan las áreas públicas.