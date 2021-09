¿Cuál es el plato más raro que pobó en su vida Francis Mallmann?

Por Federico Rodríguez - Especial para El Observador

Cocinero, empresario, escritor, padre, conductor estrella de televisión. Francis Mallmann es todo eso y tiene una personalidad tan abrazadora como los fuegos que habitan en su cocina. Vive como predica: busca, encuentra y disfruta de la belleza de lo esencial y de lo auténtico. El joie de vivre, la alegría de vivir, lo definen a la perfección.

Nació en la localidad bonaerense de Acassuso en 1956 y al poco tiempo, por motivos de trabajo de su padre, se trasladó al sur, a Bariloche. Rebelde para los estudios, descubrió su vocación a bordo de un barco para turistas en el Lago Nahuel Huapi.

Luego de haber estado en París, en donde aprendió el arte de la “nouvelle cuisine”, abrió su propio restaurante en Buenos Aires, sin nombre ni cartel, y que funcionaba a puertas cerradas. En 1984 publicó su primer libro, La cocina al instante.

Comenzó a trabajar en televisión en 1983, y a partir de 2006 pasó a conducir diversos programas en el canal El Gourmet, del que se convirtió en estrella indiscutida.

Un gran hito en su vida sucedió en 1995, cuando fue galardonado con el Grand Prix de l’Art de la Cuisine, de la Academia Internacional de Gastronomía, con un menú a base de papa que asombró al jurado.

Director de varios restaurantes en Uruguay y Argentina, Mallmann se sumó a nuestro ping pong gourmet y estas fueron sus respuestas:

¿Del 1 al 10 qué lugar ocupa la comida en tu vida?

A nivel personal diría que 6 o 7, y a nivel de trabajo obviamente 10.

¿Un sabor que te recuerde a la infancia?

Una torta de naranjas muy mojada que hacía mi mamá. Ella la cocinaba al revés, era una de esas tortas que se dan vuelta después de la cocción.

¿Qué no falta nunca en tu cocina?

Sal de mar y aceite de oliva Colinas de Garzón.

¿Dulce o salado?

Me gusta más lo salado. Me gusta el dulce, pero muy poquito.

¿Comida preferida?

El arroz blanco basmati. No hay nada que me guste más, que me parezca más elegante. Es como comer un ángel. Es delicioso.

¿Tu plato estrella?

Posiblemente, todas las recetas de papas. Amo las papas. Me sorprenden cómo reaccionan a las distintas cocciones. Un puré, una crema, el crocante de una papa frita, la delicia de una papa dominó o de la papa aplastada. Sí, creo que la papa es lo que más me gusta.

Me gustaría compartir una comida con…

Con John Malkovich, me parece una persona súper interesante.

Tres cosas que no pueden faltar en una cena romántica

Las ganas de todo, un lugar al aire libre y un rico vino.

¿Cuál es el sabor más raro que hayas probado?

Una sopa que comí hecha con saliva de golondrinas en Malasia.

Nunca probaría…

Un plato de perro que me ofrecieron en Vietnam.

¿Un pecado culposo?

El chocolate cuando me despierto de noche.

Nadie cocina como…

El River Cafe, Un restaurante de Londres que para mí es el mejor del mundo. Por sus productos, cocina, su sencillez, por sus creadoras, Ruthy Rogers y Rose Gray. Rose falleció, pero queda Ruthy llevando adelante el restaurante.