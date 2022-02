Cuáles son los electrodomésticos que más consumen solo por estar enchufados

La pandemia global de coronavirus covid-19 generó que millones de personas debieran modificar su rutina diaria y quedarse en sus casas. En ese contexto de reclusión, la mayoría de las personas intensificó el uso de la red eléctrica a partir de un mayor uso de internet, televisión, el horno eléctrico, heladera y hasta el microondas.

Si bien varios de esos dispositivos deben estar conectados constantemente, existen algunos otros aparatos que no integran la lista de imprescindibles.

Por tal motivo, muchos usuarios se embarcaron en la tarea de disminuir algunos consumos, y conseguir así reducir el importe de la próxima factura de luz.

El televisor

No es muy común que se desconecte el televisor de toma corriente o de la zapatilla cuando no está en uso. Sin embargo, es recomendable hacerlo ya que un modelo de 34 pulgadas puede llegar a gastar aproximadamente 53 kWh al año en stand by y uno LED de 37 pulgadas 35 kWh.

Microondas

En cambio otros electrodomésticos como la heladera, la cafetera o la tostadora suelen estar siempre conectados. Electrodomésticos como los microondas pueden llegar a tener un consumo "fantasma" de 35 kWh al año.

Cargador del celular

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) explicó el año pasado que dejar conectado el cargador del celular "consume casi tanto como si estuviera cargando el teléfono". Muchos usuarios, por comodidad, eligen dejarlos conectados pero esto genera consumo que luego hay que pagar.

Zapatillas

Suelen tener varios dispositivos conectados que, están en uso o no, implican un consumo fantasma de energía ya que el flujo de corriente se mantiene. Lo que es más, suele ser mucho más cómodo desconectar directamente la zapatilla si es que esta alberga a varios de los equipos mencionados anteriormente.

Heladera

No está en discusión desconectarla a diario, ya que los alimentos se pueden pudrir. Eso sí, recomiendan vaciarla y desenchufarla en caso de irse de viaje.

Los últimos tres los integran el lavarropas, el lavavajillas y el secarropas. A diferencia de lo que pasa con la heladera, no es necesario tenerlos conectados de forma constante. Consumen energía en todo momento sobre todo si cuentan con una pantalla digital o táctil.

El Cronista