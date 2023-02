¿Cuándo se juega el clásico Peñarol vs Nacional por el Torneo Apertura 2023?

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que preside Álvaro Rivero, tiene sobre la mesa de trabajo la definición del clásico del Torneo Apertura 2023 entre Peñarol y Nacional.

El azar determinó que el partido se jugará en la novena fecha y para ello aún faltan seis etapas, pero avanzan con una planificación de tres o cuatro fechas (si hay partidos entre semana) por adelantado.

De acuerdo al calendario establecido, si se disputara en la novena fecha, el clásico se debería jugar el domingo 2 de abril. Ese día está ocupado el Estadio Centenario y por tanto el partido no se puede jugar allí.

¿Por qué no se juega en el Campeón del Siglo, en el que Peñarol oficia de local y ya llevó a Nacional a otros clásicos? Es aspiración del Ministerio del Interior que, por seguridad, los partidos entre los grandes de aquí en más se desarrollen en el Estadio Centenario, por tanto no habrá localías para estos encuentros. No habrá Campeón del Siglo en el Apertura ni Gran Parque Central en el Clausura.

Nacional, presidido por José Fuentes, comparte la posición del gobierno, pero Peñarol, encabezado por Ignacio Ruglio, quiere llevar el clásico a su estadio. Así lo dijeron públicamente ambos dirigentes.

Ahora la AUF espera que el Ministerio del Interior confirme su posición de llevar el partido al Centenario, por seguridad, para seguir para adelante con su planificación.

Una vez que se oficialice la situación, entonces quedan estos elementos en la mesa:

- Se debe jugar en el Estadio Centenario

- El 2 de abril (día en que está prevista la novena fecha) el Estadio está ocupado con un recital

- Si no se puede jugar en la novena fecha, ¿cuándo se disputaría? En la décima

En ese caso, si no se suspenden fechas por las inclemencias del tiempo y si el partido se confirma en el Centenario, todo apunta a que trocarán la fecha nueve por la 10 y el clásico se jugará el 9 de abril.

Si finalmente el Ministerio del Interior no envía la nota y el partido se disputa en el Campeón del Siglo, será el 2 de abril por la fecha nueve del Apertura.