Tealdi: "Si pretendemos convencer al resto, no podemos empezar con que ‘esto es Peñarol’ porque ponés inmediatamente una barrera"

Hace seis años ingresó como delegado de Peñarol a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). En mayo cumple tres años como vicepresidente y marcó su impronta con un estilo diferente al modelo tradicional de dirigente de fútbol de equipo grande. Dice que recorre el camino largo, pero asume que es el que quiere transitar.

En una charla con Referí, Gastón Tealdi profundizó sobre la vida en la AUF, los consejos de José Luis Palma, los recuerdos de Jorge Barrera, los comienzos con Ignacio Ruglio, la amenaza que recibió en 2021 y su relación con Eduardo Ache, el representante de Nacional en el comité ejecutivo.

El dirigente explica el concepto de neutral, como históricamente se conoció la función que desarrolla en el comité ejecutivo de la AUF y la nueva denominación como integrante de ese cuerpo.

“El concepto de neutral cambió en el Estatuto a partir de noviembre de 2018. El Comité Ejecutivo se integra por siete miembros y el presidente puede elegir a tres. Luego tenés uno que responde al fútbol profesional, otro al amateur y un tercero a los grupos de interés. El esquema de neutralidad se rompió. Tenés representantes que en el accionar del ejecutivo van a defender los intereses de sus representados. Después está el presidente que en este caso eligió incorporar a un representante de Peñarol, a uno de Nacional y al miembro representante del género femenino. Si bien el rótulo neutral, como se definía a la función antes ya no existe, de todas formas entiendo que hay una línea gris en la que hay que mantener cierta cordura. Cuando uno pasa a integrar un órgano tan importante como el Comité Ejecutivo de la AUF primero tiene que defender los intereses de la institución en la que está, pero tampoco se puede despojar de quien en definitiva determinó que estuviera sentado allí, que en este caso es el consejo directivo de Peñarol”.

Leonardo Carreño

Al dirigente de la AUF le interesa estar en todos los temas

Primero la AUF y luego el club al que representa. ¿Cómo jerarquiza ese orden?

En el accionar diario de cada uno de nosotros. En el relacionamiento, porque es la forma que tengo de trabajar, generando empatía y lazos de amistad que impulsen confianza. ¿Sabés que me decían cuando asumí como delegado? “A veces Peñarol piensa que pateando la puerta y sacando el rótulo ‘Soy de Peñarol’ o ‘Esto es Peñarol’ se consiguen las cosas”, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Las cosas se consiguen generando vínculos, confianza, hablando, entendiendo al otro. Porque por más que puedas tener un buen relacionamiento con el delegado de otro equipo, cuando te plantás en determinada negociación es muy importante escucharlo, entender lo que quiere y de alguna forma buscar compatibilidad con lo que vos querés para poder conseguir un entendimiento común.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF

¿Cómo hace para derribar esos muros que se levantan con el concepto “Esto es Peñarol”?

Muchas personas me hablaron sobre el tema, incluso los integrantes de la Comisión Disciplinaria en su momento. Me comentaban, ‘vos venís con un estilo totalmente distinto, estudiando’. ¿Sabés que ocurría en ese momento? Yo empecé en una época bastante convulsionada de Peñarol, en el Campeonato Uruguayo Especial de 2016.

Había llegado al club como delegado de Ignacio Ruglio. En ese momento, la situación con Juan Pedro Damiani era bastante conflictiva. Luego pasé a suplente en el consejo directivo y contribuí a zurcir algunos conflictos. Quien se fijó en mi fue Juan Pedro, y me propuso en 2016 para integrar la delegación. Fue la época en la que tuvimos el botellazo a Fedorczuk en el Campeón del Siglo, el clásico de la garrafa, el balazo en el baño de la Ámsterdam en el partido con Rampla. Si bien el jefe de la delegación era Jorge Barrera, confió plenamente en mi trabajo profesional y eso implicó muchas horas de dedicación y mucho estudio. También esa instancia me permitió trabajar con la Comisión Disciplinaria, conocer a los diversos integrantes y tener ese estilo de tratar de conciliar.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi es vicepresidente de la AUF desde mayo de 2019

Habrá sido tiempo de estudio de reglamentos.

Sí. Totalmente. El primer caso fue el balazo en el baño de la Amsterdam. En ese momento llevaba dos o tres meses en la AUF y ya había pasado el botellazo a Fedorczuk, en el que no intervine en el escrito, pero estuve en la audiencia. Recuerdo que todos los lunes, en el consejo directivo, dábamos el informe de lo que estaba sucediendo en la AUF. Explicamos la situación del incidente en el baño y yo estaba como delegado de oposición. Uno nunca sabe hasta qué punto me podían dejar actuar, porque tenía mucho tiempo en la actividad. Conocía a Jorge de la profesión y tenía muy buena relación con él, y recuerdo que cuando termina el consejo, me acerco a él, a quien le tengo un gran aprecio, y me dice: ‘Dale para adelante, contá con todo mi apoyo’. Esa noche no dormí. Leí cuanta jurisprudencia internacional había. Busqué un enfoque diferente sobre el tema, especialmente al tema a nivel internacional, sobre la responsabilidad del locatario, la responsabilidad en los controles que en este caso eran de Rampla, más allá de que sucedió donde estaba la hinchada de Peñarol. Fue un escrito largo. Finalmente, en poco tiempo se suceden fallos favorables a Peñarol que fueron afianzando mi trabajo en la AUF.

Leonardo Carreño

Tealdi: "El 60% de mi actividad es el fútbol"

¿Conocías el reglamento AUF antes de todo eso?

No, solamente lo básico. Había comenzado a trabajar en 2011 en la comisión de reformas de reglamentos internos de Peñarol. Además, mi padre había sido el redactor del reglamento general de la AUF. Si bien no era abogado, le encantaba trabajar en los reglamentos, estatutos y en todo lo que es normativo. Obviamente leí y releí el reglamento, pero estos temas necesitan muchas horas de estudio, de trabajo y, especialmente, presencia. Te voy a contar otro momento que me marcó. Recuerdo la primera asamblea de la AUF, estaba conversando con José Luis Palma y me dice: ‘Tealdi, yo veo que Peñarol cambia permanentemente de delegados y acá todos los temas tienen su historia y es muy importante, para poder participar, conocer la historia de los temas. Por eso, lo importante es estar y aparecer en todos los temas’. La frase me quedó grabada y desde ese momento, comisión que había comisión en la que me proponía para integrar. Estaba en todos los temas. Lo mismo me ocurre en el comité ejecutivo, así sea de fútbol playa o de fútbol femenino.

¿En todos?

Procuro estar en todos los temas.

¿Qué tiempo le dedica?

El 60% de mi actividad es el fútbol. Es absolutamente honorario. Soy abogado, soy gerente de de una empresa metalúrgica, en la cual tengo tantos años de trabajo y confianza con el dueño que me da flexibilidad. Y está mi familia. Trato de compatibilizar todo.

Entonces, ¿el secreto pasa por estar?

Hay varios aspectos medulares: trabajar, estudiar, estar, tener buen relacionamiento, generar empatía y convencer al otro sin creer que tenés la verdad en las manos sino partiendo desde un lugar en el que escuchás y ves la posibilidad de encontrar una compatibilidad en los intereses, porque esto es política y es fútbol, y de pronto uno conversando puede encontrar flexibilidad.

“Estamos desarrollando con la Cámara de Comercio el Tribunal de Arbitraje Deportivo uruguayo, que estará por encima de los tribunales ordinarios de la AUF. Está encaminado”.

Leonardo Carreño

Llegó por primera vez a trabajar en el club en 2011 y en 2016 se integró a la directiva

¿Nunca actuó imponiendo la frase “esto es Peñarol”?

No. Nunca. Todos sabemos que Peñarol y Nacional son el 90% de nuestro fútbol, si nosotros pretendemos convencer al resto no podemos empezar con que ‘esto es Peñarol’, porque te ponés inmediatamente una barrera y la realidad es que el peso de Peñarol en el Congreso o en el Consejo de Liga es exactamente el mismo que el de otro club. Lo que pasaba permanentemente cuando vos intentabas ir con ese criterio ‘esto es Peñarol’, o ‘esto es Nacional’, los demás se unían y te hacían sentir que la AUF somos todos. Por esa razón trato de generar vínculos con todos, con los de Primera, Segunda, la Primera Amateur, fútbol sala, playa, femenino, trato de tener contacto, conocer y saber de los temas.

¿Cómo hace para multiplicar este efecto que impulsa?

Tuve la posibilidad de conocer a mucha clase de dirigentes. De pronto quizás soy yo el que está equivocado, y que el dirigente tiene fama de ser bicho, vivo. Entiendo que eso es a corto plazo. Porque podés ganar una batalla, pero eso te termina deslegitimando. Siempre le digo a algunos compañeros en los tribunales, ‘vos no podés defender cualquier cosa, obviamente tratá de sacar siempre el mejor resultado, pero si vos defendés cualquier cosa, te deslegitimas frente a tus compañeros y cuando vayas a defender algo que realmente es importante no vas a tener la legitimidad y tus compañeros no te van a acompañar en lo que van a decir’. Soy de los que considera que es muy importante tratar de de ver qué va a pensar el otro.

Hay dirigentes de todo tipo. Entiendo que el camino que elegí es uno a largo plazo, pero es el que quiero recorrer. Aunque todo está marcado por si la pelota entra o no, si se cobra un penal o no, y se vive con angustia porque uno trabaja honorariamente y no es agradable algunas situaciones que tocan vivir, como que te amenacen o te insulten. Las redes sociales son un foco que exacerban todo esto, pero uno es consciente que en este trabajo a largo plazo va consiguiendo resultados, va generando el capital más grande en todo esto, generando vínculos de amistad y confianza. Tengo una relación muy cercana con el presidente de la AUF, con los demás integrantes del ejecutivo, también tengo una relación muy estrecha con dirigentes de Nacional, donde cada uno defiende sus intereses pero desde el punto de vista personal tengo buena relación. Y eso es lo que trato de inculcar desde mi lugar en el fútbol.

Leonardo Carreño

Tealdi destaca su vínculo con todos en la AUF

¿Ganaría a cualquier precio?

No. No se puede ganar a cualquier precio, por lo que te decía, porque tarde o temprano te juega en contra.

¿Cómo es el vínculo con Ignacio Ruglio?

Hablamos mucho con Ruglio, tanto es así que mis inicios como dirigente fueron con él. Los dos teníamos el mismo concepto de cómo tenía que ser el dirigente de Peñarol en la AUF. Hoy tenemos una unidad de criterio, por la que a veces nos dicen que somos blandos, y otras veces que somos duros. También en esto hay que ser agradecido y debo destacar la confianza en que tuvo mí en momentos difíciles, en los que había que estar en sus pantalones cuando le decían que tenían que sacarme de la AUF. Lo llamaban por teléfono y le insistían que tenían que sacarme. Él se mantuvo.

“Con Nacho Alonso tenemos un objetivo común que es cambiar la imagen de la AUF, dar transparencia, cristalinidad, buen manejo de los recursos. Cuando hoy te presentás ante una empresa en nombre de la AUF te das cuenta que la Asociación tiene una imagen diferente”.

@Uruguay

En 2021 fue incorporado a una comisión de trabajo de Conmebol

¿Pensó en alejarse en 2021?

Se viven momentos desagradables. Entonces, muchas veces pensé si se justiifica todo el tiempo que dedico y que se lo quito a mi familia. Esto para mi es una pasión que heredé de mi padre, y mi señora fue clave para que siguiera, al igual que Barrera, Damiani y Nacho (Ruglio).

¿Cuál fue el momento más desagradable?

Una amenaza. Que te escriban por una red social: ‘Sabemos por dónde paseás a tu perro, te vamos a ir a buscar’. Y yo saco mi perro todos los días, así que claramente era alguien que sabía dónde saco al perro. El temor es mayor por la familia y el entorno que por uno mismo.

Cuando dicen Ache le ganó a Tealdi en 2021, y ahora que Tealdi le gana a Ache, ¿qué reflexión le merece?

Ni una, ni la otra. Cada uno tiene estilos diferentes. Eduardo pertenece una generación y yo a otra. En mi caso, es una que entiende que hay que hacerlo de determinada forma, y además tenemos otra energía. No era un desastre el año pasado ni un fenómeno hoy. Al comité ejecutivo lo prestigia que esté Eduardo, con quien construimos una buena relación. A veces decir esto, que no es para la tribuna no queda bien visto, pero es la realidad, tenemos una muy buena relación y lo expreso porque en la AUF cada uno defiende sus intereses y sabemos que en el entendimiento y en diálogo se generan cosas en conjunto y se construye, porque Peñarol y Nacional tienen intereses en común.

Leonardo Carreño

Tealdi asumió como tercer delegado de Peñarol en la AUF en 2016

Ruglio dijo que quería a Peñarol en Conmebol y FIFA. ¿Qué falta para que el club esté allí?

Lo primero, es trabajo. Juan Pedro estuvo en la Comisión de Ética de FIFA durante muchos años. También hubo algunos cargos en Conmebol que se fueron perdiendo. En un momento hubo algún desbalance porque Nacional tenía una preeminencia. Eso ocurría porque Nacional cuenta con dirigentes que tienen más de 20 años en el fútbol y nosotros estamos haciendo un camino. Ahora, en mi caso, integró la comisión de grupos de interés de Conmebol.

¿Es el único cargo de Peñarol en la actualidad en Conmebol?

Sí. Esa nominación fue en 2021, que llegó luego de un trabajo intenso, también, porque estuve a cargo del sistema de vacunación en Uruguay, en una experiencia en la que aprendí mucho y me di cuenta cómo las empresas están dispuestas a colaborar con el fútbol uruguayo.

¿Peñarol debería estar en FIFA?

Entiendo que sí. En algún momento lo va a lograr. Los cargos en FIFA son nominados por Conmebol, por lo que es todo un proceso en el que primero hay que fortalecerse en Conmebol, para luego estar fuerte en FIFA y dedicarle tiempo, trabajar mucho y generar confianza. Porque podés ir a una reunión, pero la confianza no se genera de un día para otro sino estando permanentemente.